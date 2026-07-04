SUA sărbătoresc 250 de ani de independență printr-un spectacol fără precedent la Washington. Donald Trump promite cel mai mare foc de artificii din istorie

Președintele american Donald Trump va efectua vineri o vizită la Mount Rushmore, monumentul sculptat în granit din statul Dakota de Sud pe care sunt reprezentate chipurile a patru președinți americani, în cadrul manifestărilor dedicate aniversării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii.

Vizita reprezintă preludiul principalelor festivități programate pentru sâmbătă seara, la Washington, unde Donald Trump urmează să se adreseze mulțimii reunite pe National Mall înaintea unui amplu spectacol de artificii, conform informațiilor publicate de Reuters.

Cu două zile înainte, miercuri, președintele american a participat la inaugurarea muzeului prezidențial dedicat lui Theodore Roosevelt, situat în Medora, statul Dakota de Nord. Cu această ocazie, Trump a făcut referiri la asemănările dintre propria sa activitate și cea a lui Theodore Roosevelt, unul dintre cei mai dinamici lideri din istoria Statelor Unite.

La Mount Rushmore, monument pe care Donald Trump l-a vizitat și în anul 2020, liderul american urmează să susțină discursul principal al evenimentului și să asiste la un spectacol de artificii. Organizarea acestuia are loc însă pe fondul îngrijorărilor legate de riscul producerii unor incendii, având în vedere condițiile de secetă din regiune.

De-a lungul timpului, Donald Trump a vorbit în mod deschis despre posibilitatea ca propriul său profil să fie sculptat pe Mount Rushmore, alături de cele ale președinților George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt și Abraham Lincoln. În timpul primului său mandat, în anul 2020, Trump a afirmat public că această idee i se pare una bună.

Cu toate acestea, în cel de-al doilea mandat nu au existat demersuri concrete pentru realizarea unui astfel de proiect. În schimb, Donald Trump a încercat să își consolideze moștenirea politică printr-o serie de proiecte de mare amploare destinate să lase o amprentă durabilă asupra capitalei americane. Printre acestea se numără construirea unei noi săli de bal în apropierea Casei Albe, planurile pentru realizarea unui arc monumental, precum și renovarea unor monumente și spații publice emblematice din Washington.

La evenimentul de la Mount Rushmore este așteptat să participe și secretarul de Interne al SUA, Doug Burgum, fost guvernator al statului Dakota de Nord. Pentru deplasare, Donald Trump va efectua cea de-a doua călătorie la bordul avionului jumbo oferit de Qatar pentru a fi utilizat drept Air Force One pe durata rămasă a mandatului său.

Manifestările dedicate aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite au loc într-un context politic și economic complicat pentru administrația Trump. Președintele american se confruntă cu creșterea prețurilor la combustibili, pe fondul conflictului cu Iranul. În același timp, în rândul parlamentarilor republicani există preocupări tot mai mari că efectele acestui conflict ar putea afecta rezultatele partidului la alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului, programate în luna noiembrie, existând temeri că republicanii ar putea pierde controlul asupra cel puțin uneia dintre camerele Congresului.

La începutul acestei săptămâni, în cadrul unui eveniment desfășurat în Dakota de Nord, Donald Trump a anunțat că va susține un discurs extins în cadrul festivităților dedicate Zilei Independenței. Evenimentul principal, intitulat oficial „Salute to America 250 Celebrations & Fireworks”, este programat să înceapă la ora locală 19:00, în timp ce discursul președintelui este așteptat în jurul orei 21:45, conform BBC.

O parte dintre evenimentele programate anterior pentru sâmbătă au fost anulate din cauza temperaturilor ridicate prognozate. Meteorologii estimează că temperaturile din Washington vor ajunge la aproximativ 38 de grade Celsius, existând și posibilitatea producerii unor furtuni în cursul serii.

Spectacolul de artificii organizat cu ocazia Zilei Independenței reprezintă o tradiție anuală în capitala americană, însă ediția din acest an va avea dimensiuni fără precedent. Organizatorii estimează că aproximativ 850.000 de artificii vor fi lansate din zece locații diferite din oraș, inclusiv de pe opt barje amplasate pe râul Potomac.

Spectacolul este programat să dureze aproximativ 40 de minute, de două ori mai mult decât durata obișnuită a focurilor de artificii organizate anual la Washington, care implică în mod normal aproximativ 20.000 de proiectile pirotehnice. Organizatorii speră astfel să stabilească un nou record mondial Guinness pentru cel mai mare spectacol oficial de artificii realizat vreodată, depășind recordul stabilit în 2016 de o mega-biserică din Filipine.

Autoritățile monitorizează, de asemenea, impactul pe care spectacolul l-ar putea avea asupra calității aerului din Washington. Documente interne ale Serviciului Parcurilor Naționale, obținute recent de presa americană, au indicat posibilitatea apariției unor niveluri ridicate de poluare în centrul orașului pe durata desfășurării evenimentului.

În plus, temperaturile foarte ridicate, riscul de furtuni și măsurile sporite de securitate, similare celor din aeroporturi, ar putea influența participarea publicului la festivități.

Și alte orașe americane au pregătit evenimente speciale pentru aniversarea celor 250 de ani de independență. La New York, celebra minge din Times Square va coborî de opt ori pentru a marca miezul nopții în fiecare fus orar al Statelor Unite, iar un spectacol de artificii este programat pentru ora locală 21:25.

La Philadelphia, orașul în care Declarația de Independență a fost semnată în urmă cu 250 de ani, la Independence Hall, va avea loc un concert aniversar la care vor participa artiști precum Christina Aguilera și Meek Mill. Totodată, orașul găzduiește în aceeași zi ultimul său meci din cadrul Cupei Mondiale.