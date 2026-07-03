Tensiuni înainte de summitul NATO. Donald Trump avertizează că SUA suportă o povară prea mare: Relația nu este reciprocă
SURSA FOTO: whitehouse.gov/Donald Trump
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi că este „ridicol” ca Statele Unite să continue relația actuală cu NATO, pe care o consideră dezechilibrată și unilaterală, cu mai puțin de o săptămână înainte de summitul Alianței Nord-Atlantice care va avea loc la Ankara.
Donald Trump consideră că SUA suportă o povară prea mare în cadrul alianței
Liderul american a transmis, prin intermediul platformei sale Truth Social, că relația dintre Washington și NATO nu este una reciprocă și a sugerat că aliații nu au oferit sprijin Statelor Unite în aceeași măsură în care SUA au sprijinit alianța de-a lungul timpului.
Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de poziția aliaților europeni, în special în ceea ce privește reacția acestora la războiul din Iran. De asemenea, președintele american a insistat în mod constant asupra faptului că Europa ar trebui să își asume rolul principal în asigurarea propriei apărări, în contextul în care Washingtonul a început deja să își reducă unele dintre angajamentele asumate, conform Euronews.
Statele Unite investesc semnificativ mai mult decât celelalte state NATO
În mesajul publicat pe Truth Social, Donald Trump a inclus și un grafic privind cheltuielile pentru apărare în cadrul NATO, care arată că Statele Unite investesc semnificativ mai mult decât celelalte state membre prezentate.
„Este ridicol ca SUA să continue pe această cale unilaterală, în condițiile în care relația nu este reciprocă. Ei nu au fost alături de noi!”, a scris președintele american pe Truth Social.
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Sub presiunea exercitată de administrația Trump, liderii NATO au convenit să majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB
Sub presiunea exercitată de administrația Trump, liderii NATO au convenit, în cadrul unei reuniuni desfășurate anul trecut, să majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din produsul intern brut până în anul 2035.
Viitorul summit NATO, la care vor participa reprezentanții celor 32 de state membre ale alianței, va avea loc în capitala Turciei, în perioada 7-8 iulie.
Fondată în 1949, Alianța Nord-Atlantică s-a transformat într-o structură de apărare condusă de Statele Unite, fiind considerată un factor important pentru menținerea stabilității în Europa, pentru contracararea influenței Uniunii Sovietice și pentru consolidarea poziției Washingtonului ca putere globală de-a lungul ultimelor decenii.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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