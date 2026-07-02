Europa trebuie să își schimbe planurile. Fost adjunct al comandantului suprem NATO lansează avertismentul

Europa trebuie să își consolideze rapid capacitățile de apărare pentru a putea susține funcționarea NATO chiar și în cazul unei diminuări semnificative a implicării Statelor Unite, avertizează fostul adjunct al comandantului suprem al Alianței, generalul britanic în retragere Sir Richard Shirreff. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat la conferința GLOBSEC de la Praga. Fostul oficial militar consideră că statele europene trebuie să își asume responsabilități mai mari și să accelereze investițiile în domeniul apărării. Totodată, el atrage atenția că promisiunile politice nu sunt suficiente în lipsa unor planuri concrete de implementare.

Europa, afirmă Sir Richard Shirreff, trebuie să înceapă un proces amplu de consolidare a propriilor capabilități militare, astfel încât NATO să își poată îndeplini misiunea chiar și în scenariul unei reduceri importante a sprijinului militar american. Fostul adjunct al comandantului suprem al forțelor aliate din Europa (DSACEUR) a făcut aceste declarații într-un interviu acordat publicației Euromaidan Press, în marja conferinței GLOBSEC desfășurate la Praga.

Generalul britanic în retragere susține că unul dintre elementele fundamentale care au asigurat stabilitatea Alianței Nord-Atlantice timp de peste șapte decenii a fost încrederea necondiționată în angajamentul Statelor Unite față de apărarea colectivă.

„Timp de 77 de ani, NATO a rămas puternică deoarece exista certitudinea că, indiferent cine se afla la Casa Albă, Statele Unite vor veni în apărarea oricărui aliat atacat. În mandatul lui Donald Trump, această certitudine a dispărut”, a spus fostul oficial militar.

Sir Richard Shirreff, care a ocupat funcția de adjunct al comandantului suprem al forțelor aliate din Europa, poziție rezervată tradițional unui ofițer european care lucrează alături de comandantul suprem al NATO, funcție deținută întotdeauna de un general american, consideră că relația transatlantică trebuie păstrată, însă Europa trebuie să își asume un rol mult mai important în arhitectura de securitate a Alianței.

În acest context, fostul oficial NATO pledează pentru un proces gradual de întărire a autonomiei europene în domeniul apărării, fără ca acesta să însemne o ruptură față de Washington.

„NATO ar trebui să înceapă planificarea unei europenizări a Alianței. Nu înseamnă ruperea legăturilor cu Statele Unite, ci menținerea unei cooperări strânse, în timp ce Europa își dezvoltă treptat capacitățile strategice pe care până acum le-a asigurat în principal Washingtonul”, a declarat el.

Shirreff apreciază că o astfel de transformare presupune investiții consistente în domenii esențiale, precum informațiile obținute prin satelit, apărarea antiaeriană, transportul strategic și sistemele de comandă și control. În opinia sa, dezvoltarea acestor capabilități va necesita atât resurse financiare importante, cât și o perioadă îndelungată de implementare.

În analiza sa privind evoluția relațiilor transatlantice, Shirreff afirmă că unele poziții exprimate de administrația Donald Trump au afectat încrederea aliaților europeni în angajamentul Statelor Unite față de principiul apărării colective.

Fostul adjunct al comandantului suprem al NATO a oferit drept exemplu declarațiile privind posibilitatea preluării controlului asupra Groenlandei, teritoriu aparținând Danemarcei, stat membru al Alianței.

„Cine va mai avea încredere în Statele Unite după ce administrația Trump a amenințat Groenlanda, teritoriu aparținând Danemarcei, un aliat NATO?”, a spus Shirreff.

Întrebat dacă statele europene pregătesc în mod concret scenariul unei reduceri a prezenței militare americane pe continent, generalul în retragere a răspuns că, deși problema este recunoscută la nivel politic, nu există încă o strategie coerentă care să răspundă acestei provocări.

„Cu siguranță nu planifică acest lucru, deși ar trebui. Există conștientizarea problemei, dar nu și un plan”, a afirmat el.

Shirreff și-a exprimat, de asemenea, rezervele față de angajamentele asumate de statele membre privind majorarea cheltuielilor pentru apărare până în 2035. În opinia sa, obiectivele anunțate trebuie însoțite de programe detaliate privind sursele de finanțare și dezvoltarea efectivă a capacităților militare.

Fostul oficial al Alianței recunoaște că NATO și-a consolidat semnificativ postura de descurajare după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, prin suplimentarea forțelor desfășurate în statele baltice, Polonia și România, precum și prin elaborarea unor planuri pentru întărirea rapidă a flancului estic.

Cu toate acestea, el consideră că procesul prin care Europa ar putea reduce dependența de resursele militare americane se află încă într-o fază incipientă. În viziunea sa, viitoarea arhitectură de securitate europeană ar trebui să se bazeze pe o alianță în care statele europene și Canada să aibă o contribuție mai mare, iar Ucraina să fie integrată în structurile de securitate occidentale.