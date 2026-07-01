SUA avertizează asupra unui plan al Rusiei. Țara NATO vizată se pregătește pentru orice scenariu

Rusia ar putea recurge la incidente militare limitate pentru a testa reacția NATO și pentru a pune presiune asupra sprijinului occidental acordat Ucrainei, potrivit unor informații apărute în presa germană și poloneză. Surse din cadrul structurilor de securitate susțin că aceste scenarii au fost analizate inclusiv în reuniunile șefilor de state majore ai Alianței. SUA ar fi informat comandanții militari despre evoluția planurilor atribuite Moscovei, iar Polonia afirmă că își pregătește răspunsul pentru orice situație.

Rusia se află în centrul unor evaluări realizate de oficiali din domeniul securității, după apariția unor informații potrivit cărora Moscova ar analiza acțiuni limitate împotriva statelor de pe flancul estic al NATO. Potrivit publicației germane Bild, care citează informații publicate de portalul polonez Onet, reprezentanți ai serviciilor secrete poloneze și surse implicate în structurile Alianței avertizează că sunt analizate mai multe scenarii privind eventuale provocări militare.

Conform acelorași surse, subiectul a fost discutat în cadrul reuniunilor șefilor de state majore ai NATO, unde au fost evaluate variantele de reacție în cazul unor incidente care ar putea afecta statele de pe flancul estic. Polonia este menționată printre țările considerate expuse unor astfel de riscuri.

Sursele citate precizează însă că nu există, în acest moment, indicii care să arate că Rusia pregătește o invazie asupra Poloniei. În schimb, specialiștii apreciază că sunt mai probabile acțiuni hibride sau incidente militare limitate, concepute pentru a crea tensiuni și pentru a verifica viteza și unitatea răspunsului NATO.

Potrivit acelorași informații, obiectivul unor asemenea acțiuni ar fi exercitarea unei presiuni suplimentare asupra statelor occidentale și complicarea continuării sprijinului militar acordat Ucrainei, fără declanșarea unui conflict militar direct între Rusia și Alianța Nord-Atlantică.

Printre scenariile evaluate de experții citați în presă se numără atacuri cu drone asupra unor infrastructuri critice, inclusiv obiective energetice, încălcări simulate ale spațiului aerian al Poloniei, care ar obliga armata să activeze sistemele de apărare, dar și incidente la frontieră în care ar putea fi implicați militari ruși sau belaruși.

Potrivit analizelor, asemenea acțiuni ar urmări declanșarea unei crize regionale și testarea capacității NATO de a reacționa rapid și coordonat, fără escaladarea situației într-un război de amploare. Unul dintre scenariile luate în calcul presupune ca militari ruși sau belaruși să pătrundă pentru scurt timp pe teritoriul Poloniei sub pretextul unei operațiuni de salvare. Exemplul invocat este cel al unei presupuse căutări a echipajului unui elicopter care ar fi fost obligat să aterizeze de urgență din cauza unor probleme de navigație.

Autorii analizelor apreciază că, într-o astfel de situație, Moscova ar putea conta pe faptul că Polonia nu ar răspunde imediat prin utilizarea forței, iar incidentul ar fi transferat rapid în sfera negocierilor diplomatice internaționale.

În acest context, autoritățile transmit un mesaj ferm privind nivelul de pregătire al țării.

„Polonia se pregătește pentru orice scenariu”, iar nivelul de pregătire are și un rol de descurajare, pentru a demonstra că orice tentativă de provocare va primi un răspuns adecvat.

Totodată, Onet relatează că SUA i-au informat pe șefii de state majore, în cadrul unei reuniuni, despre „planurile rusești în continuă evoluție pentru un atac convențional asupra flancului estic al NATO”; Polonia „nu este în niciun caz exclusă” de la acest lucru.

Experții occidentali apreciază că Rusia nu dispune, în prezent, de resursele militare necesare pentru a declanșa un atac convențional împotriva Poloniei sau a statelor baltice, în condițiile în care cea mai mare parte a forțelor sale rămâne angajată în războiul din Ucraina.

Cu toate acestea, analiștii avertizează că riscul unor incidente punctuale rămâne ridicat. Sunt menționate posibile provocări la frontieră, încălcări ale spațiului aerian, atacuri cibernetice sau alte acțiuni hibride care ar putea testa mecanismele de reacție ale Alianței, potrivit publicației Merkur.

În evaluarea mai multor diplomați europeni, cea mai eficientă modalitate de a descuraja astfel de scenarii rămâne menținerea unei poziții unitare în cadrul NATO. O reacție comună, coordonată atât din punct de vedere militar, cât și politic, este considerată esențială pentru a reduce riscul unor eventuale provocări pe flancul estic al Alianței.