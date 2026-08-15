Două focare de variolă ovină și caprină în Constanța. Peste 1.100 de animale se află în exploatațiile afectate

Două focare de variolă ovină și caprină au fost confirmate în județul Constanța, în exploatații care însumează peste 1.100 de oi. Controalele veterinare au scos la iveală nereguli grave privind identificarea și trasabilitatea animalelor, iar ANSVSA avertizează că proprietarii care au încălcat legea nu vor primi despăgubiri.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat confirmarea virusului variolei ovine și caprine în două localități din județul Constanța.

Confirmarea a venit în urma analizelor de laborator efectuate de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (IDSA) București, iar cele două cazuri au fost declarate focare active de boală.

Prima exploatație afectată are un efectiv de 441 de ovine, iar cea de-a doua deține 722 de ovine. În total, cele două ferme au 1.163 de animale.

Inspectorii veterinari trimiși în cele două exploatații au descoperit însă și o serie de nereguli grave.

Potrivit ANSVSA, verificările au indicat că unele mortalități din ferme ar fi fost ascunse. Au fost găsite și animale neidentificate, iar unele dintre acestea nu aveau deloc crotaliile obligatorii.

Inspectorii au identificat inclusiv situații în care erau utilizate ilegal crotalii provenite din alte județe.

Mai mult, unele dintre crotaliile descoperite figurau în baza oficială de date ca aparținând unor animale care fuseseră deja exportate în trecut către țări din afara Uniunii Europene.

Acestea ar fi fost practic reutilizate pentru animalele existente în exploatații, ceea ce împiedică stabilirea corectă a provenienței și a traseului lor.

ANSVSA avertizează că astfel de practici afectează direct capacitatea autorităților de a controla răspândirea bolilor infecțioase și pot pune în pericol întregul sector zootehnic.

Autoritatea reamintește crescătorilor că despăgubirile acordate de stat pentru pierderile provocate de asemenea focare sunt condiționate de respectarea legislației sanitar-veterinare.

În situațiile în care animalele nu sunt înregistrate, sunt identificate fraudulos sau au fost mutate fără documentele prevăzute de lege, proprietarii nu vor beneficia de compensații pentru pierderile suferite.

ANSVSA avertizează că încălcările pot atrage amenzi contravenționale maxime. Autoritatea menționează și posibilitatea sechestrării și eutanasierii întregului efectiv neconform, fără acordarea unor despăgubiri.

În plus, în funcție de situația constatată, pot fi deschise dosare penale pentru răspândirea bolilor la animale.

Autoritatea consideră că deplasarea clandestină a animalelor, în afara controlului sanitar-veterinar, reprezintă una dintre principalele modalități prin care bolile infecțioase pot ajunge dintr-o regiune în alta.

ANSVSA indică în acest context și un caz de transport ilegal înregistrat pe 12 august 2026 în județul Vaslui.

Președintele instituției, Alexandru Nicolae Bociu, a avertizat că activitatea medicilor veterinari și eforturile crescătorilor care respectă regulile pot fi afectate de comercianții și proprietarii care introduc animale în circuite clandestine.

Acesta a transmis că focarele din Constanța și cazul din Vaslui arată consecințele nerespectării regulilor de biosecuritate. Situația poate afecta inclusiv exporturile României și, implicit, crescătorii care își desfășoară activitatea legal.

„Nu putem tolera ca munca a mii de medici veterinari, eforturile zilnice ale oierilor corecți și resursele imense alocate de stat pentru protejarea fermelor noastre să fie reduse la zero de iresponsabilitatea câtorva comercianți și crescători clandestini. Focarele din Constanța și cazul recent de transport ilegal din Vaslui arată că biosecuritatea este tratată cu superficialitate de către cei care încalcă legea, fapt ce pune în pericol exporturile și îi afectează direct pe toți crescătorii de bună-credință. Majoritatea crescătorilor de oi sunt corecți și respectă regulile. Nu este drept să sufere consecințele un întreg sector din cauza câtorva care, din inconștiență, îi riscă pe toți ceilalți. Tot ce face ANSVSA este pentru fermieri, nu împotriva lor. Am luptat ani la rând să deschidem piețe de export noi și valoroase. Trebuie să ajungem din nou acolo și putem face asta numai împreună.” — a declarat președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu.

În urma cazurilor descoperite, ANSVSA anunță intensificarea controalelor în trafic pe întreg teritoriul României. Verificările vor urmări în special respectarea condițiilor privind transportul, identificarea și trasabilitatea animalelor.

Autoritatea avertizează că va aplica o politică de toleranță zero în cazul samsarilor de animale și al crescătorilor care încalcă regulile sanitar-veterinare, în contextul riscului de răspândire a variolei ovine și caprine.