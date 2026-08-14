ANSVSA a dat amenzi de peste 2 milioane de lei în industria alimentară. Ce nereguli au găsit inspectorii

Inspectorii sanitari veterinari au făcut peste 10.000 de controale în industria agroalimentară în luna iulie. Verificările s-au încheiat cu 228 de amenzi, în valoare totală de peste 2 milioane de lei, și 176 de avertismente.

Inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au verificat în luna iulie operatorii care activează în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală.

Acțiunile au vizat mai multe domenii ale industriei alimentare, printre care fabricarea produselor de morărit, producția de pâine, produse de panificație și patiserie, precum și producerea băuturilor răcoritoare și alcoolice.

Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) județene și cea a Municipiului București au efectuat în total 10.201 controale în unitățile din industria agroalimentară.

În urma neregulilor descoperite, inspectorii au aplicat 176 de avertismente și 228 de sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor s-a ridicat la 2.027.800 de lei.

Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Nicolae Bociu, a transmis că rezultatele verificărilor arată că este necesară menținerea unui nivel ridicat de vigilență în sectorul alimentar.

„Rezultatele controalelor demonstrează necesitatea menținerii unui nivel ridicat de vigilență în sectorul alimentar. Respectarea cerințelor privind igiena, trasabilitatea și implementarea procedurilor de autocontrol nu reprezintă doar obligații legale, ci condiții esențiale pentru garantarea siguranței alimentelor. ANSVSA va continua să acționeze cu fermitate pentru prevenirea riscurilor și protejarea consumatorilor”, a declarat acesta.

Controalele fac parte din Programul de supraveghere și control al ANSVSA pentru anul 2026 și au urmărit modul în care operatorii respectă regulile aplicabile industriei alimentare.

Inspectorii au verificat igienizarea și întreținerea spațiilor în care sunt manipulate alimentele, precum și condițiile în care sunt prelucrate și depozitate materiile prime și produsele finite.

Au fost urmărite și respectarea cerințelor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, trasabilitatea produselor, etichetarea și măsurile luate împotriva dăunătorilor.

Un alt element verificat a fost aplicarea procedurilor bazate pe principiile HACCP, sistemul folosit pentru identificarea și controlarea riscurilor privind siguranța alimentelor, precum și implementarea programelor de autocontrol.

Potrivit ANSVSA, sancțiunile au fost aplicate atunci când problemele constatate nu au fost remediate în termenul stabilit sau atunci când deficiențele au generat riscuri semnificative pentru siguranța alimentelor.

O parte importantă dintre problemele identificate a vizat respectarea normelor de igienă. Inspectorii au găsit deficiențe legate de depozitarea produselor, starea spațiilor, utilajelor și ustensilelor, dar și de programele de autocontrol.

Au fost constatate probleme și în privința protecției împotriva insectelor și a altor dăunători, efectuării operațiunilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare și utilizării materialelor destinate curățeniei.

Inspectorii au identificat și situații în care procedurile bazate pe principiile HACCP nu erau documentate sau implementate corespunzător.

Alte nereguli au vizat etichetarea și ambalarea produselor alimentare, caracteristicile acestora și lipsa unor documente de analiză.

Verificările au scos la iveală și deficiențe privind documentele necesare pentru asigurarea trasabilității alimentelor, precum și lipsa altor documente obligatorii.

Nereguli au fost constatate inclusiv în ceea ce privește personalul. În anumite situații lipseau documentele care atestă starea de sănătate a angajaților sau fișele de aptitudini, iar în altele au existat probleme privind echipamentul de protecție.

În timpul controalelor, inspectorii au prelevat și probe care au fost trimise pentru analize de laborator. Testele urmăresc verificarea conformității produselor alimentare și respectarea limitelor maxime admise pentru reziduurile de pesticide, contaminanți și alte substanțe interzise.