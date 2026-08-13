Dieta lui David Popovici ascunde un detaliu surprinzător. Ce aliment a eliminat complet

David Popovici a obținut miercuri seară, pentru a treia oară consecutiv, medalia de aur în proba de 100 de metri liber la Campionatele Europene de la Paris. Înotătorul român a încheiat cursa în 46 de secunde și 56 de sutimi, timp care reprezintă un nou record al competiției.

Rezultatul vine după o perioadă îndelungată în care sportivul și-a construit rutina în jurul antrenamentelor și al unei alimentații atent controlate. Pregătirea sa presupune un program strict, început încă de la primele ore ale dimineții.

David Popovici spune că se trezește în jurul orei 04:30 pentru a mânca înainte de antrenament, astfel încât să aibă timp să digere mâncarea. Este un obicei pe care îl are din copilărie, iar ziua de pregătire începe cu sala la 06:30, urmată de primul antrenament de înot la 07:0

„Într-o zi obișnuită mă trezesc cu două ore înainte de antrenament pentru a mânca, pe la 04:30. Este un obicei mai special, funcționează la mine. Mănânc cu ochii închiși, ca să dorm la loc. O fac de mic și văd că funcționează la mine. Să am timp să se digere mâncarea, dar să și mănânc destul. Mai întâi am sală, la 06:30, apoi primul antrenament, de la 07:00”, a explicat David Popovici.

Potrivit Cancan, un detaliu mai puțin cunoscut despre alimentația lui David Popovici este că sportivul evită pâinea albă. Tatăl înotătorului explica, în urmă cu câțiva ani, că aceasta ar trebui înlocuită cu pâinea integrală.

Programul descris de campionul român arată cât de devreme începe o zi obișnuită de pregătire pentru el. Masa este programată înaintea antrenamentului, astfel încât organismul să aibă timp să proceseze alimentele, dar și pentru ca sportivul să poată consuma suficient.

Antrenamentele și alimentația fac parte din rutina pe care David Popovici și-a construit-o de-a lungul anilor. Sportivul a explicat că obiceiul de a se trezi foarte devreme pentru a mânca înainte de pregătire îl are încă din copilărie.

În paralel cu disciplina alimentară, înotătorul român a continuat să își adapteze pregătirea fizică. Transformarea sa fizică a fost vizibilă la actuala ediție a Campionatelor Europene de natație de la Paris.

Față de competițiile importante anterioare, David Popovici a apărut cu o dezvoltare musculară evidentă. Sportivul are aproximativ 8 kilograme de masă musculară în plus comparativ cu perioada Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024.

Schimbarea vine după o perioadă de pregătire în care antrenamentele au rămas o componentă esențială a programului său. Creșterea masei musculare este una dintre modificările observate la campionul român înaintea competițiilor europene.

„Am mai pus câteva kilograme. Am mai crescut. Ultima oară, adică de la Paris, de la ultimele Jocuri Olimpice, cred că 8-10 kilograme pentru că am crescut. Am crescut și în înălțime, anvergura, e normal. Ca orice tânăr”, declara David Popovici după semifinala probei de 100 de metri liber de la Paris.

La Campionatele Europene de la Paris, această transformare a fost remarcată odată cu evoluțiile sale din bazin. Miercuri seară, Popovici a reușit să își apere titlul european în proba de 100 de metri liber și să stabilească totodată un nou record al competiției.

Cursa a fost încheiată în 46 de secunde și 56 de sutimi, rezultat care i-a adus cea de-a treia medalie de aur consecutivă la Europene în această probă.