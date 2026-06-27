David Popovici a câștigat aurul la 100 m liber la Trofeul Settecolli! Românul a stabilit un nou record

David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 100 de metri liber la Trofeul Settecolli, stabilind un nou record al competiției cu timpul de 47,26 secunde.

David Popovici s-a impus în finala probei de 100 de metri liber de la Trofeul Settecolli, reușind să-l depășească pe brazilianul Santos Caribe Guilherme. Sportivul român a încheiat cursa cu timpul de 47,26 secunde, performanță care reprezintă un nou record al competiției.

Această victorie vine la doar o zi după ce David Popovici a cucerit medalia de argint în proba de 50 de metri liber. În finala de 100 de metri liber, el a intrat cu cel mai bun timp din semifinale, 47,72 secunde, confirmând forma foarte bună în care se află.

Pe locurile următoare s-au clasat Santos Caribe Guilherme, cu timpul de 47,88 secunde, și maghiarul Kristóf Milák, care a oprit cronometrul la 47,89 secunde. Pentru David Popovici, participarea la Trofeul Settecolli se încheie duminică, 28 iunie, când va lua startul în proba de 200 de metri liber.

La finalul probei, sportivul a declarat că a fost mulțumit de evoluția sa și de timpul obținut, apreciind că performanța îi stârnește curiozitatea în legătură cu potențialul său în condiții de pregătire și mai specifică pentru marile competiții, precum Campionatele Europene. El a sugerat că își propune în mod serios să atace recordul mondial la 100 de metri liber în viitorul apropiat, considerând acest obiectiv mai degrabă o chestiune de „când”, nu de „dacă”.

Popovici a subliniat că întrecerea de la Roma reprezintă prima competiție internațională după Campionatele Mondiale de anul trecut și că se află încă în plin ciclu de antrenamente. A explicat că mai are de disputat proba de 200 de metri liber și că rezultatul de la 100 de metri îi depășește așteptările, chiar dacă nu pune accentul principal pe timp, ci pe progresul personal față de propriile performanțe anterioare.

În ceea ce privește proba de 200 de metri liber, sportivul a caracterizat-o ca fiind mai complexă și mai solicitantă din punct de vedere strategic, dar a precizat că îi permite o abordare diferită între seriile de calificare și finală. În același timp, a arătat că își păstrează o atitudine relaxată față de rezultat, afirmând că ceea ce contează pentru el este evoluția din bazin, dar și faptul că își practică meseria cu plăcere, chiar și în condițiile unui program intens și solicitant.