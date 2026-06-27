David Popovici a câștigat aurul la 100 m liber la Trofeul Settecolli! Românul a stabilit un nou record
SURSA FOTO: Inquam Photos / Stefan Constantin - David Popovici
David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 100 de metri liber la Trofeul Settecolli, stabilind un nou record al competiției cu timpul de 47,26 secunde.
David Popovici a câștigat aurul la 100 m liber la Trofeul Settecolli! Românul a stabilit un nou record
David Popovici s-a impus în finala probei de 100 de metri liber de la Trofeul Settecolli, reușind să-l depășească pe brazilianul Santos Caribe Guilherme. Sportivul român a încheiat cursa cu timpul de 47,26 secunde, performanță care reprezintă un nou record al competiției.
Această victorie vine la doar o zi după ce David Popovici a cucerit medalia de argint în proba de 50 de metri liber. În finala de 100 de metri liber, el a intrat cu cel mai bun timp din semifinale, 47,72 secunde, confirmând forma foarte bună în care se află.
Pe locurile următoare s-au clasat Santos Caribe Guilherme, cu timpul de 47,88 secunde, și maghiarul Kristóf Milák, care a oprit cronometrul la 47,89 secunde. Pentru David Popovici, participarea la Trofeul Settecolli se încheie duminică, 28 iunie, când va lua startul în proba de 200 de metri liber.
Prima declarație a lui David Popovici după finala de la 100 de metri liber de la Trofeul Settecolli
La finalul probei, sportivul a declarat că a fost mulțumit de evoluția sa și de timpul obținut, apreciind că performanța îi stârnește curiozitatea în legătură cu potențialul său în condiții de pregătire și mai specifică pentru marile competiții, precum Campionatele Europene. El a sugerat că își propune în mod serios să atace recordul mondial la 100 de metri liber în viitorul apropiat, considerând acest obiectiv mai degrabă o chestiune de „când”, nu de „dacă”.
Popovici a subliniat că întrecerea de la Roma reprezintă prima competiție internațională după Campionatele Mondiale de anul trecut și că se află încă în plin ciclu de antrenamente. A explicat că mai are de disputat proba de 200 de metri liber și că rezultatul de la 100 de metri îi depășește așteptările, chiar dacă nu pune accentul principal pe timp, ci pe progresul personal față de propriile performanțe anterioare.
În ceea ce privește proba de 200 de metri liber, sportivul a caracterizat-o ca fiind mai complexă și mai solicitantă din punct de vedere strategic, dar a precizat că îi permite o abordare diferită între seriile de calificare și finală. În același timp, a arătat că își păstrează o atitudine relaxată față de rezultat, afirmând că ceea ce contează pentru el este evoluția din bazin, dar și faptul că își practică meseria cu plăcere, chiar și în condițiile unui program intens și solicitant.
„A fost o cursă bună, un timp de care sunt mulțumit, și mă intrigă, mă face să fiu curios de ce sunt în stare în niște condiții când sunt odihnit și pregătit ultraspecific spre European. Sper să mai fie multe recorduri mondiale bătute în bazinul ăsta și în viitorul apropiat. Mă gândesc serios să bat recordul mondial la 100 de metri, poate la Paris, nu știu, poate în ianuarie, în septembrie, când o fi. O văd ca pe un când, nu ca pe un dacă. E prima competiție internațională după Mondialele de anul trecut, am început foarte bine, mai am și proba de 200 de metri liber mâine.
Recordul competiției era tot al meu, sincer, nu? Ah, nu, fir-ar, lasă că l-am luat acum. Nici nu mai știu pentru mâine cât e recordul. Nu contează foarte mult timpul, contează să fiu mai bun decât varianta mea de ieri. E clar o competiție unde toți am venit în miezul antrenamentelor și știm la ce să ne așteptăm. Sunt printre antrenamente de Europene și mi-am depășit așteptările. 200 de metri liber e o probă mai complexă, mai alambicată decât suta, mai strategică, mai obositoare, dar mai ușor de calificat dimineața.
Mâine îmi permit dimineața să înot mai încet și să mă calific și apoi seara să dau tot ce am mai bun. Dacă o să câștig, bine, dacă o să iau locul 25… bine, nu o să se întâmple, dar va fi la fel de bine. La finalul zilei îmi iubesc meseria, sunt foarte privilegiat în felul ăsta să-mi câștig pâinea și să fiu obosit, în sine, de la faptul că oamenii strigă după mine să le dau autografe. Cu toată căldura asta, tot e mai frumos să înot în aer liber, îmi place”, a declarat Popovici pentru presa română.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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