David Popovici, din nou campion european la 200 m liber. Al treilea titlu consecutiv

David Popovici a obținut, vineri seară, un nou titlu european la 200 de metri liber, după ce s-a impus în finala Campionatelor Europene de natație de la Paris. Înotătorul român a încheiat cursa cu timpul de 1:44,15 și și-a trecut în palmares al treilea titlu continental consecutiv în această probă.

Podiumul finalei a fost completat de Tomas Navikonis, reprezentantul Lituaniei, și James Guy, din Marea Britanie. Popovici a confirmat astfel rezultatele obținute în fazele anterioare ale competiției și a reușit să își păstreze titlul european la 200 m liber.

Înaintea finalei, sportivul român intrase în concurs cu cel mai bun rezultat din semifinale. Popovici înregistrase timpul de 1:44,56, fiind urmat în clasamentul semifinalelor de germanul Lukas Martens, cu 1:44,79, și de britanicul James Guy, cu 1:45,14.

Rezultatul obținut la Paris prelungește seria succeselor lui David Popovici în proba de 200 m liber la principalele competiții internaționale. Înotătorul român nu mai pierduse această probă la Campionatele Europene sau Mondiale din 2023, iar victoria de vineri îi aduce un nou titlu continental.

Succesul de la Paris îi oferă lui David Popovici și o performanță fără precedent în istoria Campionatelor Europene. Românul este primul înotător care reușește să câștige probele de 100 m liber și 200 m liber la trei ediții consecutive ale competiției continentale.

Popovici reușise aceeași dublă la Campionatele Europene de la Roma, în 2022, și la ediția desfășurată la Belgrad, în 2024. La ambele competiții, sportivul român s-a impus atât în proba de 100 m liber, cât și în cea de 200 m liber.

La actuala ediție a Campionatelor Europene de la Paris, Popovici a câștigat miercuri medalia de aur la 100 m liber. El a oprit atunci cronometrul la 46,56 secunde și a stabilit un nou record al Campionatelor Europene în această probă.

Două zile mai târziu, românul a obținut aurul și la 200 m liber, repetând astfel performanța realizată la edițiile din 2022 și 2024. Cele două victorii îi permit să păstreze seria de succese în ambele probe la trei ediții consecutive ale Europenelor.

David Popovici are în palmares și titlul olimpic la 200 m liber, cucerit la Jocurile Olimpice de la Paris, în 2024. În aceeași probă, înotătorul român a devenit campion mondial în 2022 și 2025.

La nivel continental, Popovici deține și recordul Campionatelor Europene la 200 m liber. Performanța a fost stabilită în 2022, când românul a înregistrat timpul de 1:42,97.

Victoria obținută vineri la Paris vine după aurul câștigat în urmă cu două zile la 100 m liber și completează parcursul său în cele două probe la ediția actuală a Campionatelor Europene. În finala de 200 m liber, Popovici a încheiat cursa în 1:44,15, înaintea lui Tomas Navikonis și James Guy.