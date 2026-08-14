O nouă finanțare pentru fermieri se deschide în septembrie. Cine poate primi bani de la AFIR

SURSA FOTO: Concept Capital realizat cu AI - Subventii, cereri de plata, fermieri

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță noi finanțări pentru fermele de mici dimensiuni și pentru investițiile din floricultură, plante medicinale și aromatice. Prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) vor fi deschise două linii de finanțare destinate acestor sectoare agricole.

Sesiunile de depunere pentru intervențiile DR-14 – „Investiții în fermele de mici dimensiuni” și DR-18 – „Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice” vor fi deschise începând cu 1 septembrie 2026. Cele două intervenții fac parte din Planul Strategic PAC 2023–2027.

Bugetul total alocat celor două intervenții este de 113 milioane de euro. Fermierii și ceilalți solicitanți eligibili vor putea depune proiectele în perioada 1 septembrie 2026, ora 09:00 – 31 octombrie 2026, ora 16:00.

„Prin aceste două intervenții punem la dispoziția fermierilor resurse concrete pentru modernizare și dezvoltare. Alocăm 108 milioane de euro fermelor de mici dimensiuni, pentru investiții care să le ajute să devină mai competitive și mai bine conectate la piață. În același timp, susținem sectoare cu potențial, precum floricultura și producția de plante medicinale și aromatice, unde investițiile în tehnologie și echipamente pot genera valoare adăugată și noi oportunități economice”, a declarat viceprim-ministrul Tánczos Barna, ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale.

Intervenția DR-14 este destinată modernizării fermelor de mici dimensiuni și urmărește îmbunătățirea performanței economice și orientarea exploatațiilor către piață. Finanțarea vizează, de asemenea, adoptarea unor practici și tehnologii care contribuie la utilizarea eficientă a resurselor și la tranziția către o agricultură durabilă.

Bugetul de 108 milioane de euro alocat acestei intervenții este împărțit în patru componente:

30 milioane de euro pentru sectorul zootehnic;

30 milioane de euro pentru legumicultură;

18 milioane de euro pentru achiziții simple, indiferent de sector;

30 milioane de euro pentru alte sectoare, destinate proiectelor care nu se încadrează în celelalte componente.

Pentru toate cele patru componente, pragul de calitate este de 80 de puncte în perioada 1–30 septembrie 2026. În perioada 1–31 octombrie 2026, pragul de calitate este de 40 de puncte.

Fondurile care nu vor fi utilizate pentru una dintre componente vor putea fi repartizate către componentele supralicitate, în ordinea de prioritizare stabilită: sectorul zootehnic, legumicultură, alte sectoare și achiziții simple.

A doua intervenție care va fi deschisă la 1 septembrie este DR-18 – „Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice”. Pentru această linie este disponibilă o alocare de 5 milioane de euro.

Intervenția finanțează investiții corporale și necorporale necesare obținerii producției primare de flori, plante aromatice, plante medicinale și plante ornamentale. Sprijinul este destinat tehnologizării exploatațiilor agricole din aceste subsectoare.

Investițiile pot viza utilaje și echipamente, iar finanțarea urmărește și consolidarea ofertei interne de flori și plante aromatice, medicinale și ornamentale. Pentru proiectele depuse prin DR-18, pragul de calitate este de 70 de puncte în perioada 1–30 septembrie 2026.

În perioada 1–31 octombrie 2026, pragul de calitate pentru DR-18 este de 40 de puncte. Valoarea maximă a sprijinului financiar este de 50.000 de euro/proiect pentru DR-14 și de 100.000 de euro/proiect pentru DR-18.

Anunțurile de lansare și informațiile privind condițiile de participare, alocările financiare și modalitatea de depunere a proiectelor vor fi disponibile pe paginile de internet ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, www.madr.ro, și Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, www.afir.ro.