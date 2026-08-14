Comoara din subsolul României revine în exploatare. Guvernul redeschide zăcămintele de grafit

România face un pas concret pentru reluarea exploatării zăcămintelor de grafit de la Baia de Fier, județul Gorj. Guvernul a decis vineri scoaterea minei Catalinu și a carierei Ungurelașu de pe lista obiectivelor pentru care fusese aprobată închiderea definitivă. Măsura pregătește dezvoltarea unui proiect strategic inițiat de SALROM pentru extracția și procesarea grafitului destinat inclusiv industriei bateriilor.

Zăcămintele de grafit de la Baia de Fier vor putea fi exploatate din nou după ce Executivul a modificat statutul celor două perimetre miniere din județul Gorj care dispun de rezerve omologate. Decizia vizează mina Catalinu și cariera Ungurelașu, obiective incluse anterior în categoria minelor și carierelor pentru care fusese aprobată închiderea definitivă și monitorizarea factorilor de mediu.

Hotărârea adoptată în ședința de vineri permite reluarea activității miniere în arealul Baia de Fier. Cele două perimetre sunt considerate importante în noua strategie privind valorificarea resurselor minerale necesare industriilor care susțin tranziția energetică.

Măsura Guvernului este legată direct de pregătirea proiectului strategic „Battery-Grade Graphite Extraction Proiect at Baia de Fier Site Sustainable Development and Innovation for the Future of Energy of the European Union”, inițiat de Societatea Națională a Sării SALROM S.A.

Importanța exploatării grafitului din Gorj depășește nivelul unui proiect minier local, acesta fiind inclus între inițiativele românești selectate în cadrul strategiei europene pentru materiile prime critice. Guvernul precizează că proiectul de la Baia de Fier este unul dintre cele trei proiecte din România incluse pe lista aprobată de Comisia Europeană.

„Este vorba despre unul din cele trei proiecte româneşti aflate pe Lista proiectelor strategice adoptată de Comisia Europeană prin Decizia cu nr. C(2025) 1904/25.03.2026, ca urmare a apelului de proiecte lansat în contextul Regulamentului European şi al Consiliului de instituire a unui cadru pentru aprovizionarea sigură şi durabilă cu materii prime critice”, precizează Executivul.

Cadrul european urmărește consolidarea accesului Uniunii Europene la resurse considerate esențiale pentru industriile strategice și reducerea vulnerabilităților din lanțurile de aprovizionare cu materii prime critice.

Proiectul pentru zăcămintele de grafit nu presupune doar reluarea extracției, ci și realizarea capacităților necesare pentru procesarea materiei prime. Potrivit informațiilor prezentate de Guvern, investiția include dezvoltarea infrastructurii de extracție și instalarea unor echipamente prin care grafitul brut să poată fi transformat într-un produs cu grad ridicat de puritate.

Grafitul de înaltă puritate este o materie primă importantă pentru fabricarea bateriilor, inclusiv a celor utilizate în vehiculele electrice. Resursa este folosită și în tehnologiile destinate stocării energiei, un segment care capătă o importanță tot mai mare odată cu extinderea capacităților de producție din surse regenerabile.

Prin procesarea grafitului în România, proiectul urmărește astfel dezvoltarea unui lanț industrial care să nu se limiteze la simpla extragere și livrare a materiei prime.

Reluarea activității miniere are la bază și drepturile de exploatare deținute de SALROM, compania transmițând documentele necesare pentru demonstrarea capacității de valorificare a resursei. Executivul arată că societatea deține licență de concesiune pentru șisturile grafitoase din perimetrul Ungurelașu-Polovraci.

„SALROM deţine licenţă de concesiune a exploatării de şisturi grafitoase în perimetrul Ungurelaşu-Polovraci şi a transmis documentaţia care dovedeşte capacitatea tehnico-economică de exploatare a zăcământului. Reluarea activităţii în perimetrul Ungurelaşu-Polovraci va contribui la dezvoltarea regiunii şi la crearea de noi locuri de muncă. De asemenea, constituie o oportunitate pentru relansarea domeniului resurselor minerale neenergetice, sector economic de importanţă critică în atingerea obiectivelor strategice economice şi realizarea tranziţiei energetice către tehnologii verzi, în vederea combaterii efectelor schimbărilor climatice”, mai arată Executivul.

Decizia adoptată vineri a fost prezentată și de ministrul interimar Radu Miruță, care a anunțat pe pagina sa de Facebook că, în calitate de vicepremier, a semnat Hotărârea de Guvern prin care grafitul este scos, „în final”, de pe lista minelor închise.

Miruță a descris adoptarea actului normativ drept rezultatul unui demers îndelungat și a subliniat că schimbarea statutului permite redeschiderea exploatării de la Baia de Fier. Acesta i-a mulțumit și ministrului Irineu Darău pentru inițierea hotărârii și activitatea depusă pentru adoptarea acesteia.