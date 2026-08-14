Românii au cheltuit aproape 5 miliarde de euro în străinătate. Ce arată datele despre cei care au venit în România

Românii au cheltuit aproape 4,9 miliarde de euro în străinătate în primele șase luni din 2026, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR). În aceeași perioadă, cheltuielile făcute în România de vizitatorii străini au ajuns la aproximativ 2,4 miliarde de euro. Diferența dintre cele două fluxuri a împins deficitul extern aferent călătoriilor la aproape 2,5 miliarde de euro.

Românii au majorat semnificativ sumele cheltuite pentru călătoriile în afara țării în prima jumătate a anului 2026, valoarea totală apropiindu-se de pragul de 4,9 miliarde de euro. Comparativ cu primele șase luni din 2025, creșterea depășește 740 de milioane de euro, conform celor mai recente date publicate de BNR.

Evoluția indică o accelerare a cheltuielilor externe asociate deplasărilor, în condițiile în care diferența față de sumele cheltuite de vizitatorii străini în România a continuat să crească.

În sens invers, cheltuielile efectuate în România de persoanele venite din străinătate au fost considerabil mai mici decât sumele lăsate de români peste granițe. În primele șase luni din 2026, acestea au totalizat 2,399 miliarde de euro, ceea ce a dus la un deficit al balanței aferente călătoriilor de 2,485 miliarde de euro, potrivit datelor BNR citate de Economedia.ro.

Diferența arată că ieșirile de bani asociate călătoriilor românilor în străinătate au depășit cu aproape 2,5 miliarde de euro intrările generate de vizitatorii străini în România în perioada analizată.

Raportată la întreaga perioadă ianuarie-iunie 2026, suma cheltuită de rezidenții români în străinătate corespunde unei medii de aproximativ 814 milioane de euro pe lună. Calculată la nivel zilnic, valoarea se situează în jurul a 27 de milioane de euro.

Datele BNR trebuie însă interpretate în limitele metodologiei balanței de plăți. Indicatorul analizat este inclus în categoria „turism – călătorii” din balanța serviciilor și cuprinde cheltuielile asociate deplasărilor internaționale. Prin urmare, cele aproape 4,9 miliarde de euro nu reprezintă exclusiv valoarea vacanțelor sau a pachetelor turistice cumpărate de români prin intermediul agențiilor de turism.

România a obținut în primele șase luni din 2026 încasări mai mari din călătoriile vizitatorilor străini față de perioada corespunzătoare din anul precedent. Valoarea a urcat de la 2,191 miliarde de euro în intervalul ianuarie-iunie 2025 la 2,399 miliarde de euro în aceeași perioadă din 2026.

Creșterea a fost astfel de aproximativ 208 milioane de euro. Ritmul este însă mult inferior celui înregistrat de cheltuielile rezidenților români în afara țării, care au avansat cu peste 740 de milioane de euro într-un singur an.

Dezechilibrul dintre cheltuielile românilor peste hotare și sumele cheltuite de vizitatorii străini în România s-a accentuat în 2026. În primele șase luni din 2025, deficitul balanței aferente călătoriilor era de 1,951 miliarde de euro.

În intervalul ianuarie-iunie 2026, acesta a ajuns la 2,485 miliarde de euro. Diferența este de 534 de milioane de euro într-un singur an, pe fondul creșterii mult mai rapide a cheltuielilor efectuate de români în străinătate comparativ cu încasările provenite de la cei care au călătorit în România.