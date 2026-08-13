Vacanța din Bulgaria s-a transformat într-un coșmar pentru o familie de români. Ce acuzații li s-au adus
Potrivit relatării publicate de una dintre turiste pe grupul de Facebook „Vacanta Bulgaria: Informatii utile”, familia ar fi fost nevoită să părăsească hotelul înainte de încheierea sejurului, după ce în camera în care era cazată ar fi fost observate ploșnițe.
Au plătit pentru un sejur în Sunny Beach, dar au ajuns să plece noaptea
Cazarea era rezervată până la sfârșitul săptămânii, iar transportul pentru întoarcerea în România fusese achiziționat pentru aceeași perioadă. Turista susține că situația a devenit dificilă după ce familia a sesizat reprezentanții hotelului cu privire la ceea ce ar fi descoperit în cameră.
Relatarea vizează Hotel Alba din Sunny Beach, unitate de cazare prezentată în ofertă ca având patru stele. Turista a afirmat că, după sesizarea problemei, reprezentanții hotelului ar fi susținut că familia este cea care ar fi adus ploșnițele în cameră. Potrivit aceleiași relatări, familiei i s-ar fi cerut să părăsească hotelul, fără să i se ofere o alternativă de cazare pentru perioada rămasă din sejur.
„Mare atenție Hotel Alba Sunny Beach! Singura lor soluție pentru noi a fost să ne dea afară din hotel, spunând că noi am adus ploșnițele acolo. În condițiile în care noi le-am explicat că aveam transportul la sfârșitul săptămânii, nu i-a interesat. Ne-au zis că trebuie să părăsim hotelul. Am găsit autocar seara la ora 22. Am plecat cu copiii noaptea, obosiți, care plângeau că își doreau să continuăm vacanța. A fost un șoc pentru noi, nu ne-am mai întâlnit cu astfel de situație”, a scris o turistă pe grupul de Facebook.
Familia nu renunță: Nu lăsăm lucrurile așa, dăm în judecată atât agenția, cât și hotelul
Pentru a-și susține afirmațiile, aceasta a publicat și fotografii și videoclipuri despre care spune că au fost realizate în camera de hotel și în care ar apărea insecte pe lenjeria de pat.
Ulterior, în comentariile la postare, turista a precizat că intenționează să recurgă la demersuri juridice împotriva hotelului și a agenției prin care ar fi achiziționat vacanța. Ea a indicat suma de 1.300 de euro în legătură cu costurile sejurului.
„Nu lăsăm lucrurile așa, dăm în judecată atât agenția, cât și hotelul pentru tot ce am pățit, pentru că efectiv ne-au dat afară și nu au găsit o soluție pentru noi. Spunându-ne că nici în zonă nu ne putem caza, că nu ne primește nimeni deoarece împrăștiem ploșnițele. Și dacă noi nu aveam banii la noi, să ne luăm bilete? Dormeam pe stradă? Pe ei nu i-au interesat. Am dat 1.000 de lei pe bilete să putem veni acasă cu copiii”, a mai scris turista pe contul menționat.
Întoarcerea în România, înainte de finalul sejurului
Din relatarea publicată online reiese că familia a suportat și costuri suplimentare pentru revenirea în România, după ce a renunțat la continuarea vacanței. Turista a afirmat că a achitat 1.000 de lei pentru biletele de întoarcere, deși transportul fusese cumpărat inițial pentru sfârșitul săptămânii.
În discuția generată de postare, alți utilizatori au relatat propriile experiențe sau și-au exprimat punctele de vedere despre vacanțele petrecute în Bulgaria. Unul dintre comentarii face referire la raportul dintre prețul unui sejur all inclusive și serviciile percepute de turist ca fiind oferite. Iar altcineva a incurajat persoana în cauză să nu lase lucrurile așa/
„Cum să accepți să fiți dați afară având în vedere ca să plătiți sejurul? Chiar și să plecați de acolo, vă sfătuiesc să nu lăsați lucrurile așa și măcar să vă recuperați banii! Îmi pare rău de ce ați pățit. Pentru mine e prima dată în Bulgaria la all inclusive și sincer și ultima, nu merită drumul, bani pe sejur pt ceea ce oferă și aici mă refer la mâncarea de duzină, băuturi la dozator, pizza congelată. Plătești un sejur cu 1450 euro 2 peroane și constați ca nu e chiar „pomul ala lăudat”, a scris cineva.
Un alt turist a menționat, în aceeași discuție, că văzuse înainte de rezervare recenzii referitoare la zgomotul din zona hotelului. Acesta a precizat că a ales să nu considere comentariile un motiv suficient pentru a renunța la vacanță, având în vedere amplasarea centrală a hotelului.
„Cât despre recenzii, am văzut acele comentarii scrise despre gălăgie din zonă, dar am zis, fiind poziționat în centru, este normal, o muzică, o alta. Totuși am mers în concediu, nu la parastas”, a mai spus turist.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.