Vacanța din Bulgaria s-a transformat într-un coșmar pentru o familie de români. Ce acuzații li s-au adus

Potrivit relatării publicate de una dintre turiste pe grupul de Facebook „Vacanta Bulgaria: Informatii utile”, familia ar fi fost nevoită să părăsească hotelul înainte de încheierea sejurului, după ce în camera în care era cazată ar fi fost observate ploșnițe.

Cazarea era rezervată până la sfârșitul săptămânii, iar transportul pentru întoarcerea în România fusese achiziționat pentru aceeași perioadă. Turista susține că situația a devenit dificilă după ce familia a sesizat reprezentanții hotelului cu privire la ceea ce ar fi descoperit în cameră.

Relatarea vizează Hotel Alba din Sunny Beach, unitate de cazare prezentată în ofertă ca având patru stele. Turista a afirmat că, după sesizarea problemei, reprezentanții hotelului ar fi susținut că familia este cea care ar fi adus ploșnițele în cameră. Potrivit aceleiași relatări, familiei i s-ar fi cerut să părăsească hotelul, fără să i se ofere o alternativă de cazare pentru perioada rămasă din sejur.

„Mare atenție Hotel Alba Sunny Beach! Singura lor soluție pentru noi a fost să ne dea afară din hotel, spunând că noi am adus ploșnițele acolo. În condițiile în care noi le-am explicat că aveam transportul la sfârșitul săptămânii, nu i-a interesat. Ne-au zis că trebuie să părăsim hotelul. Am găsit autocar seara la ora 22. Am plecat cu copiii noaptea, obosiți, care plângeau că își doreau să continuăm vacanța. A fost un șoc pentru noi, nu ne-am mai întâlnit cu astfel de situație”, a scris o turistă pe grupul de Facebook.

Pentru a-și susține afirmațiile, aceasta a publicat și fotografii și videoclipuri despre care spune că au fost realizate în camera de hotel și în care ar apărea insecte pe lenjeria de pat.

Ulterior, în comentariile la postare, turista a precizat că intenționează să recurgă la demersuri juridice împotriva hotelului și a agenției prin care ar fi achiziționat vacanța. Ea a indicat suma de 1.300 de euro în legătură cu costurile sejurului.

„Nu lăsăm lucrurile așa, dăm în judecată atât agenția, cât și hotelul pentru tot ce am pățit, pentru că efectiv ne-au dat afară și nu au găsit o soluție pentru noi. Spunându-ne că nici în zonă nu ne putem caza, că nu ne primește nimeni deoarece împrăștiem ploșnițele. Și dacă noi nu aveam banii la noi, să ne luăm bilete? Dormeam pe stradă? Pe ei nu i-au interesat. Am dat 1.000 de lei pe bilete să putem veni acasă cu copiii”, a mai scris turista pe contul menționat.

Din relatarea publicată online reiese că familia a suportat și costuri suplimentare pentru revenirea în România, după ce a renunțat la continuarea vacanței. Turista a afirmat că a achitat 1.000 de lei pentru biletele de întoarcere, deși transportul fusese cumpărat inițial pentru sfârșitul săptămânii.

În discuția generată de postare, alți utilizatori au relatat propriile experiențe sau și-au exprimat punctele de vedere despre vacanțele petrecute în Bulgaria. Unul dintre comentarii face referire la raportul dintre prețul unui sejur all inclusive și serviciile percepute de turist ca fiind oferite. Iar altcineva a incurajat persoana în cauză să nu lase lucrurile așa/

„Cum să accepți să fiți dați afară având în vedere ca să plătiți sejurul? Chiar și să plecați de acolo, vă sfătuiesc să nu lăsați lucrurile așa și măcar să vă recuperați banii! Îmi pare rău de ce ați pățit. Pentru mine e prima dată în Bulgaria la all inclusive și sincer și ultima, nu merită drumul, bani pe sejur pt ceea ce oferă și aici mă refer la mâncarea de duzină, băuturi la dozator, pizza congelată. Plătești un sejur cu 1450 euro 2 peroane și constați ca nu e chiar „pomul ala lăudat”, a scris cineva.

Un alt turist a menționat, în aceeași discuție, că văzuse înainte de rezervare recenzii referitoare la zgomotul din zona hotelului. Acesta a precizat că a ales să nu considere comentariile un motiv suficient pentru a renunța la vacanță, având în vedere amplasarea centrală a hotelului.