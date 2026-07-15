Destinațiile care au trecut de pe ecranele telefoanelor direct pe lista de vacanță a românilor

Conținutul publicat pe rețelele sociale are un rol tot mai important în alegerea destinațiilor de vacanță de către români. O analiză Kiwi.com privind tendințele de călătorie inspirate de social media arată că, în vara acestui an, mai multe locuri atrag atenția turiștilor datorită imaginilor spectaculoase, experiențelor promovate online și accesibilității.

Destinațiile care apar frecvent în videoclipuri și fotografii distribuite pe platformele sociale reușesc să genereze un interes crescut, iar inspirația pentru călătorii vine tot mai des din feed-urile utilizatorilor, nu doar din ghidurile turistice clasice.

Peisajele urbane colorate, străzile cu arhitectură aparte, plajele cu ape limpezi sau zonele mai puțin cunoscute devin elemente care influențează deciziile de călătorie.

De la insule mediteraneene promovate în videoclipuri devenite virale până la orașe europene apreciate pentru atmosfera lor vizuală, rețelele sociale contribuie la creșterea interesului pentru anumite destinații.

Tendințele din industria turismului indică o creștere a interesului pentru conținutul despre călătorii publicat pe TikTok, iar locurile cu un impact vizual puternic beneficiază de o expunere mai mare în rândul potențialilor turiști.

Italia, Spania, Regatul Unit și Franța rămân printre țările preferate de români pentru călătorii, însă destinațiile din zona Mediteranei câștigă tot mai multă popularitate. Malta, Egipt și Grecia se numără printre opțiunile care reflectă interesul crescut pentru vacanțe însorite și experiențe diferite de clasicele escapade urbane.

Orașe precum Palermo și Marsilia, dar și destinații precum Corfu, Chania și Paphos, atrag atenția turiștilor români prin combinația dintre plaje spectaculoase, gastronomie locală, arhitectură colorată și conexiuni aeriene care permit deplasări rapide. Aceste locuri sunt alese atât pentru vacanțe de vară, cât și pentru escapade de câteva zile.

Marocul devine, de asemenea, o destinație tot mai căutată. Lansarea zborurilor directe dintre București și Marrakech a contribuit la creșterea interesului pentru această zonă, inclusiv printr-un număr mai mare de pasageri în sezonul de iarnă. Tendința arată o orientare către destinații care combină experiențele culturale autentice cu temperaturi mai blânde în perioadele din afara sezonului estival.

Influența rețelelor sociale nu se limitează la descoperirea unor noi locuri. Tot mai mulți călători folosesc conținutul online pentru a salva recomandări de itinerarii, restaurante, plaje sau puncte panoramice, pe care ulterior le includ în planurile de vacanță.

În locul atracțiilor turistice cunoscute exclusiv din ghiduri, utilizatorii caută din ce în ce mai mult cartiere autentice, cafenele locale și locuri mai puțin promovate, care au devenit vizibile prin intermediul videoclipurilor și fotografiilor distribuite online.

Această tendință este observată în special în rândul tinerilor călători, care preferă vacanțe scurte, planuri flexibile și destinații unde pot combina cultura, gastronomia și activitățile în aer liber. Aceștia manifestă o deschidere mai mare către explorarea unor locuri emergente față de generațiile mai în vârstă.

Pe măsură ce inspirația pentru călătorii este influențată tot mai mult de mediul digital, destinațiile care oferă experiențe autentice, imagini atractive și variante convenabile de transport continuă să fie urmărite de turiștii români pe tot parcursul anului.

Rolul influencerilor în alegerea destinațiilor de vacanță se modifică pe măsură ce turiștii devin mai atenți la tipul de conținut pe care îl urmăresc. Călătorii caută experiențe autentice și sunt mai puțin atrași de prezentările excesiv regizate sau de promovările comerciale.

„Călătorii informați reușesc să distingă tot mai ușor conținutul publicitar atent regizat și scenariile de vacanță idealizate și promovate de influenceri plătiți. În schimb, aceștia preferă să se inspire din experiențele reale împărtășite de alți călători și acordă mai multă încredere conținutului autentic. La Kiwi.com am dezvoltat propriul nostru program de ambasadori, care reunește în prezent aproximativ 25.000 de ambasadori din Europa și din alte regiuni ale lumii. Încurajăm utilizatorii care au avut experiențe pozitive să vorbească despre ele și să împărtășească, în mod autentic, poveștile lor de călătorie.” a declarat Christoph Wechsler, Head of Content & Creative la Kiwi.com.

Kiwi.com este o companie de tehnologie în domeniul călătoriilor și o agenție de turism online care ajută utilizatorii să identifice oferte de zboruri din milioane de rute. Compania oferă, de asemenea, servicii prin Kiwi.com Guarantee, concepute pentru a oferi suport și protecție atunci când apar modificări ale planurilor de călătorie.