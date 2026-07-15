Lista vedetelor pentru ceremonia Cupei Mondiale crește. FIFA anunță noi nume înaintea finalei

FIFA a anunțat noi participanți pentru ceremonia de închidere a Cupei Mondiale, un eveniment pregătit să reunească numeroase vedete internaționale înaintea finalei turneului. Organizatorii au completat lista artiștilor și personalităților care vor apărea pe scena spectacolului programat pe 19 iulie, în Statele Unite.

Deși echipa Franței nu va fi prezentă pe teren în meciul decisiv, după eliminarea din competiție, ceremonia de la finala Cupei Mondiale va include o serie de momente dedicate muzicii și divertismentului. Evenimentul este prezentat de FIFA ca un spectacol amplu, care va preceda partida ce va desemna noua campioană mondială.

Lista participanților anunțată anterior includea nume precum Madonna, BTS, Shakira și Justin Bieber, iar noile completări extind distribuția pregătită pentru prima ceremonie de acest tip asociată finalei Cupei Mondiale.

Actorul Tom Cruise va avea o „apariție specială” la ceremonia de închidere, după momentul remarcat de la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Atunci, starul din seria Mission: Impossible a coborât în rapel de pe acoperișul stadionului pentru a prelua steagul olimpic și a-l înmâna primarului orașului Los Angeles, Karen Bass, în timpul ceremoniei de predare pentru următoarea ediție a Jocurilor Olimpice.

Organizatorii nu au oferit detalii suplimentare despre rolul pe care îl va avea Tom Cruise la ceremonia Cupei Mondiale, astfel că natura apariției sale rămâne neprecizată. Prezența actorului reprezintă una dintre atracțiile anunțate pentru spectacolul de dinaintea finalei.

Jennifer Hudson, artistă premiată cu Emmy, Grammy, Oscar și Tony, va interpreta imnul național al Statelor Unite. Alături de ea, pe lista participanților se află Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger și creatorul de conținut IShowSpeed.

Heimo Schirgi, directorul operațional al Cupei Mondiale FIFA 2026, a explicat direcția evenimentului, afirmând: „Făcând ecoul spiritului ceremoniilor de deschidere, care au primit lumea pe cea mai mare scenă din Canada, Mexic și Statele Unite, ceremonia de închidere va încheia cercul Cupei Mondiale FIFA 2026 prin muzică, cultură și fotbal, înainte de a da startul mult așteptatului meci care va încorona campionii acestui turneu revoluționar”.

FIFA a transmis că spectatorii prezenți pe stadion vor avea un rol activ în desfășurarea spectacolului și i-a încurajat pe suporteri să ajungă mai devreme la arenă pentru a lua parte la momentele pregătite înaintea finalei.

Partida pentru trofeul Cupei Mondiale va avea loc duminică, 19 iulie, pe stadionul MetLife din East Rutherford, New Jersey. Finala va aduce față în față câștigătoarea duelului dintre Anglia și Argentina și Spania, formație care a trecut de Franța cu scorul de 2-0.