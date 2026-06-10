Bucureștenii vor putea urmări gratuit toate meciurile Cupei Mondiale 2026. Piața George Enescu se transformă în Piața World Cup

Începând de joi, odată cu startul oficial al Cupei Mondiale 2026, Piața George Enescu din centrul Bucureștiului se va transforma în Piața World Cup, un spațiu dedicat fanilor fotbalului care vor putea urmări toate meciurile competiției pe un ecran uriaș amplasat în fața Ateneului Român.

Organizatorii au instalat deja echipamentele necesare pentru eveniment. Proiecțiile vor fi realizate pe un cub cu suprafața totală de 64 de metri pătrați, conceput pentru a oferi condiții superioare de vizibilitate. În acest fel, toate fazele importante ale meciurilor vor putea fi urmărite în condiții similare celor de pe stadion.

Întreaga Piață George Enescu va fi amenajată special pentru perioada competiției și va funcționa ca o veritabilă zonă dedicată suporterilor. Sute de locuri vor fi disponibile pentru spectatori, iar accesul va fi gratuit pe întreaga durată a turneului.

Vizitatorii vor avea la dispoziție mese, scaune și spații pentru cei care preferă să urmărească meciurile în picioare. De asemenea, în zonă vor fi amenajate baruri și puncte de alimentație de unde fanii își vor putea cumpăra băuturi și produse alimentare. Totul va fi pregătit pentru primul meci al competiției, programat joi, de la ora 20:00.

Ediția din 2026 este considerată cea mai mare Cupă Mondială din istorie și este așteptată să stabilească numeroase recorduri. Potrivit estimărilor FIFA, competiția va fi urmărită de peste 5 miliarde de telespectatori la nivel mondial.

Turneul are și o încărcătură simbolică specială, fiind ultima ediție a Cupei Mondiale la care se vor întâlni doi dintre cei mai apreciați fotbaliști ai generației moderne, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi.

Competiția debutează pe 11 iunie și se va încheia pe 19 iulie, fiind găzduită de orașe din Statele Unite, Mexic și Canada.

Primul meci al turneului este programat joi, 11 iunie, de la ora 22:00, între Mexic și Africa de Sud, la Mexico City. Faza grupelor se va desfășura între 11 și 28 iunie, cu meciuri programate în orașe precum Los Angeles, New Jersey, Houston, Seattle, Atlanta, Toronto, Vancouver, Guadalajara, Monterrey, Philadelphia, Miami, Kansas City și Boston.

Printre cele mai așteptate confruntări din prima fază a competiției se numără Brazilia – Maroc, Germania – Curaçao, Spania – Capul Verde, Franța – Senegal, Argentina – Algeria, Portugalia – Republica Democrată Congo și Anglia – Croația.

După încheierea fazei grupelor, competiția va continua cu șaisprezecimile de finală, programate în perioada 28 iunie – 3 iulie, urmate de optimile de finală între 4 și 7 iulie.

Sferturile de finală se vor disputa între 9 și 12 iulie, în orașe precum Boston, Los Angeles, Miami și Kansas. Semifinalele sunt programate pe 14 și 15 iulie, la Dallas și Atlanta.

Finala mică va avea loc pe 19 iulie, la Miami, în timp ce marea finală a Cupei Mondiale 2026 se va disputa în aceeași zi, de la ora 22:00, pe stadionul din New Jersey, în apropiere de New York.

Pe tot parcursul competiției, iubitorii fotbalului din București vor putea urmări fiecare meci în Piața World Cup, noul spațiu amenajat în Piața George Enescu, unde organizatorii promit o experiență apropiată de atmosfera unui stadion, chiar în centrul Capitalei.