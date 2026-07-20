Cupa Mondială 2026 a stabilit recorduri fără precedent. Președintele FIFA: Mă simt fantastic. A distrus fiecare record

Cupa Mondială FIFA 2026 a stabilit noi recorduri de audiență, prezență în tribune și număr de goluri, potrivit președintelui FIFA, Gianni Infantino. Oficialul a descris turneul drept cel mai de succes din istorie și a anunțat că forul mondial va analiza schimbări importante înaintea ediției din 2030.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că ediția din 2026 a Cupei Mondiale a depășit toate recordurile existente, după finala disputată pe stadionul New York New Jersey, unde Spania a învins Argentina în fața unui stadion arhiplin, conform ACLSports.

Infantino și-a exprimat satisfacția față de desfășurarea competiției și a afirmat că este mândru de succesul înregistrat de turneu. Acesta a felicitat naționala Spaniei pentru câștigarea trofeului, apreciind că a meritat victoria, dar a remarcat și evoluția Argentinei. În același timp, președintele FIFA a evidențiat contribuția tuturor celor implicați în organizarea competiției, despre care a spus că au făcut o muncă extraordinară.

„Mă simt bine. Mă simt fantastic. Mă simt minunat, satisfăcut de succesul incredibil al acestei Cupe Mondiale FIFA. Sunt foarte mândru, desigur, de tot ce s-a întâmplat. Spania a fost fantastică. Ei merită să câştige Cupa Mondială. Şi Argentina a fost grozavă. Dar toţi cei care au activat în cadrul acestei Cupe Mondiale, care au muncit, au făcut o treabă extraordinară”, a spus Gianni Infantino.

Potrivit datelor prezentate de FIFA, turneul a stabilit noi recorduri la capitolul prezență în tribune, audiență și număr de goluri. Aproape șapte milioane de spectatori au asistat la meciuri din stadioane, iar competiția ar fi fost urmărită de peste șase miliarde de oameni din întreaga lume. De asemenea, în cadrul turneului s-au marcat peste 300 de goluri, cu o medie de aproape trei reușite pe meci.

Gianni Infantino a susținut că ediția din 2026 nu doar că a depășit recordurile anterioare, ci le-a surclasat pe toate.

„Ei bine, această Cupă Mondială nu doar că a doborât toate recordurile posibile, ci le-a spulberat, a distrus fiecare record”, a subliniat Infantino.

Președintele FIFA a mai afirmat că turneul a reunit milioane de suporteri din Statele Unite, Canada și Mexic, țările gazdă ale competiției, dar și din întreaga lume. Acesta a spus că imaginile surprinse atât în stadioane, cât și în orașele gazdă au demonstrat rolul fotbalului de a aduce oamenii împreună și de a crea momente de bucurie.

În analiza competiției, Infantino a evidențiat și prestațiile unor jucători importanți. Rodri a fost desemnat cel mai bun fotbalist al turneului, iar printre numele remarcate s-au numărat și Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane și Jude Bellingham. Oficialul FIFA a vorbit și despre apariția unor jucători noi, a debutanților și despre povestea reprezentativei Capului Verde.

„Am văzut imagini şi scene cu suporteri în stadioane, în oraşe, în America, în Canada, în Mexic, peste tot în lume, care sunt unice. Iar acest lucru ne reaminteşte că fotbalul la Cupa Mondială nu este doar o competiţie, ci există de fapt pentru a uni lumea şi pentru a face, poate, lumea un pic mai bună”, a spus acesta.

Președintele FIFA a apreciat că desfășurarea competiției a fost atât de reușită încât ar fi nevoie de un nou vocabular pentru a descrie succesul acesteia.

„Nu poţi scrie scenariul unei Cupe Mondiale perfecte aşa cum s-a desfăşurat acesta. Cred că trebuie să inventăm un vocabular nou, cuvinte noi pentru a defini succesul acestui turneu”, a mai spus el.

După încheierea ediției din 2026, atenția se îndreaptă către Cupa Mondială din 2030, competiție care va marca 100 de ani de la prima ediție. Turneul va fi găzduit de Spania, Portugalia și Maroc, în timp ce Uruguay, Argentina și Paraguay vor organiza meciuri festive dedicate centenarului.

Gianni Infantino a anunțat că FIFA va analiza dacă formatul actual cu 48 de echipe participante va fi păstrat sau extins la 64 de naționale. Totodată, forul mondial va evalua și eventuale modificări privind pauzele de hidratare și regula ofsaidului.

În încheiere, președintele FIFA a susținut că succesul Cupei Mondiale din 2026 a demonstrat încă o dată capacitatea fotbalului de a uni oamenii, în ciuda diviziunilor existente la nivel global. El a afirmat că astfel de competiții aduc împreună milioane de persoane și creează momente de bucurie, exprimându-și convingerea că următoarea ediție a Cupei Mondiale va avea, la rândul său, un succes deosebit.