Finala Cupei Mondiale 2026: Meciul Argentina – Spania, cel mai scump eveniment sportiv din istorie! Cât au ajuns să coste biletele

Finala Cupei Mondiale 2026 dintre Argentina și Spania stabilește noi recorduri înainte de fluierul de start. Prețurile biletelor au atins niveluri fără precedent pentru un eveniment sportiv, în timp ce interesul global este uriaș, cu stadioane pline și o audiență TV estimată la peste un miliard de telespectatori.

Finala Cupei Mondiale 2026, programată duminică, 19 iulie, între Argentina și Spania, este pe cale să devină cel mai scump eveniment sportiv din istorie, potrivit unei analize publicate de „The Athletic”, publicația sportivă a „The New York Times”. Pe piața secundară, prețurile biletelor au depășit cu mult valorile inițiale stabilite de FIFA, pe fondul unei cereri care a depășit toate estimările.

Reprezentanții platformei SeatGeek au declarat pentru „The Athletic” că prețul mediu al biletelor cumpărate pentru finală a ajuns la 12.751 de dolari. Suma depășește cu peste 2.000 de dolari precedentul record, stabilit la Super Bowl-ul din 2024, finala campionatului de fotbal american din Statele Unite, unde prețul mediu de revânzare a fost de 10.540 de dolari.

Datele publicate de TicketData.com arată că, joi seara, cel mai ieftin bilet disponibil pentru finala dintre Argentina și Spania costa aproximativ 7.600 de dolari. Pe platforma oficială de revânzare a FIFA, cel mai accesibil bilet era listat la 8.280 de dolari, pentru un loc într-un sector de colț din inelul superior al stadionului, în timp ce cel mai ieftin bilet din Categoria 1 depășea 12.000 de dolari. Pe platformele terțe de revânzare, cel mai mic preț pentru un bilet din Categoria 1 era de aproximativ 11.500 de dolari.

Primele bilete puse în vânzare de FIFA pentru finala Cupei Mondiale 2026 au generat reacții puternice din partea suporterilor din cauza prețurilor ridicate. La acel moment, multe locuri din inelul superior costau 4.210 dolari, iar cele situate mai aproape de teren ajungeau la 6.730 de dolari. Ulterior, FIFA a majorat tarifele, astfel încât prețul unui bilet din Categoria 1 a urcat până la 10.990 de dolari. Chiar și în aceste condiții, evoluția pieței secundare arată că interesul pentru marea finală a depășit cu mult așteptările organizatorilor.

Prezența Argentinei în finala Cupei Mondiale 2026 și posibilitatea ca acesta să fie ultimul meci al lui Lionel Messi la un Campionat Mondial sunt considerate factori care au contribuit la explozia prețurilor biletelor. Cu toate acestea, specialiștii citați de „The Athletic” susțin că interesul pentru marea finală era deja extrem de ridicat înainte ca prezența Argentinei să fie confirmată.

Un alt factor important îl reprezintă caracterul global al pieței. Potrivit datelor furnizate de StubHub, 19,8% dintre biletele cumpărate pentru finala Cupei Mondiale au fost achiziționate de clienți din afara țării gazdă. Prin comparație, la Super Bowl-ul din 2024, cumpărătorii internaționali au reprezentat doar 4,5% din totalul achizițiilor.

În ciuda prețurilor record, Cupa Mondială din 2026 a stabilit noi borne în ceea ce privește prezența spectatorilor. Pe parcursul turneului, gradul mediu de ocupare a stadioanelor a depășit 99%, iar finala de duminică se va disputa cu casa închisă. Totodată, audiența televiziunilor este estimată la peste un miliard de telespectatori la nivel mondial, un nivel care depășește cu mult audiențele înregistrate de Super Bowl sau de alte evenimente sportive majore.