Campioana en-titre se deplasează pe Raymond James Stadium, arenă pe care, în mod obișnuit, își dispută meciurile cei de la Tampa Bay Buccaneers. Este pentru prima dată în istoria NFL când o echipă poate câștiga Super Bowl pe propria arenă, iar interesul depășește orice limite, ca de obicei.

14.500 de bilete au fost vândute, iar un număr de 7.500 de sunt acordate angajaților din sistemul sanitar din Florida. Astfel, la meci vor fi 22.000 de spectatori, capacitatea maximă admisă în condițiile actuale. În ultimii ani, audiențele medii au trecut constant de 100 de milioane de telespectatori.

Cine transmite Super Bowl LV?

Meciul din Super Bowl 2021 va putea fi urmărit pe Unibet TV, serviciul de live streaming gratuit al agenției de pariuri online Unibet. Acest operator ce oferă servicii în 100 de țări a pregătit peste 700 de opțiuni de pariere pe meciul dintre Kansas City Chiefs și Tampa Bay Buccaneers, dar și o promoție Predictor Super Bowl, cu premii de 125.000 RON.

Pe lângă oferta de pariuri Super Bowl 2021, pe toate piețele importante, dar și unele speciale, te poți înscrie gratuit la Predictor Super Bowl, concurs în care 6 răspunsuri corecte îți aduc 25.000 RON sau o parte din premiu, în cazul în care există mai mulți câștigători. De asemenea, poți beneficia și de alte două oferte: o Creștere de Profit Live 20% și un pariu bonus pentru cei care pariază online pe Super Bowl LV.

Cum arată cotele la pariuri pe Super Bowl LV la Unibet

Kansas City Chiefs este văzută cu prima șansă la câștigarea Super Bowl LV, având cota 1.60 la Unibet. Victoria celor de la Tampa Bay Buccaneers are cota 2.38. (Cotele pot suferi modificări între momentul realizării acestui material și cel în care îl citiți).

Patrick Mahomes, cel mai bine plătit jucător din fotbalul american, este principalul favorit să fie desemnat MVP, având cota 1.95. Desigur, acesta este urmat de veteranul Tom Brady, ajuns la al 10-lea Super Bowl din carieră. Cota lui Tom Brady este 3.10. Leonard Fournette (cota 26.00), Mike Evans (cota 31.00) și Chris Godwin (cota 31.00) sunt la mare distanță de cei doi.

De asemenea, cei de la Unibet așteaptă ca partida să fie tranșată în timpul regulamentar. Astfel, cota ca meciul să intre în prelungiri este de 12.00, în timp ce cea pentru un rezultat în timpul regulamentar este de doar 1.05.

Ponturi pariuri Super Bowl 2021

Kansas City Chiefs să câștige Super Bowl LV

Kansas City Chiefs este mare favorită în această partidă, chiar dacă se joacă la Tampa. Diferența de valoare dintre cele două echipe este destul de ridicată. De altfel, pentru mulți a fost o surpriză inclusiv prezența în Super Bowl a celor de la Tampa Bay Buccaneers.

Ultima dată când cele două echipe s-au întâlnit, în noiembrie 2020, Kansas a început în forță și a condus cu 17-0, dar apoi s-a mai relaxat și victoria a fost la limită, cu 27-24. În orice caz, aceasta este singura întâlnire relevantă dintre cele două, având în vedere că precedentele din NFL au avut loc în 2012, respectiv 2016.

Total puncte – inclusiv prelungiri: Sub 56

Având în vedere că se joacă pe terenul celor de la Tampa, e de așteptat un meci în care ambele defensive să fie la un nivel ridicat. De asemenea, și Super Bowl LIV, câștigat de Kansas City anul trecut, a fost destul de echilibrat, numărul total de puncte fiind sub 56. În plus, în 6 din ultimele 10 ediții ale Super Bowl s-au marcat mai puțin de 56 de puncte. O situație cu adevărat inedită a fost în 2019, când New England a trecut de Los Angeles Rams cu un surprinzător 13-3.

Tom Brady să câștige titlul de MVP

Ajuns la 43 de ani, Tom Brady continuă să scrie istorie în tricoul echipei din Tampa. El se află la al 10-lea Super Bowl din carieră, câștigând deja 6 până acum. Are deja 4 premii de MVP în Super Bowl, fiind cel mai vârstnic jucător care a reușit această performanță. Având în vedere că nu își arată prea mult vârsta, sunt șanse destul de bune ca Brady să primească încă o dată acest premiu.