Decizia se va lua în funcție de prioritățile de dezvoltare locală, planificarea urbană, protejarea ordinii publice și a sănătății comunității.

În prezent, organizatorii de jocuri de noroc care dețin o licență de funcționare la nivel național pot opera pe întreg teritoriul României, fără a solicita avize, aprobări sau taxe suplimentare la nivel local. Autoritățile locale sunt doar notificate, fără a avea un rol decizional privind amplasarea sau limitarea acestor activități în zona lor de competență.

Proiectul de lege propune ca operatorii să obțină, pe lângă autorizațiile naționale, și o autorizație de funcționare eliberată de autoritatea locală din zona în care doresc să desfășoare activitatea. Acest lucru ar oferi administrațiilor locale un instrument real de control asupra impactului social și urbanistic generat de sălile de jocuri.

„Spațiul propus este autorizat de autoritatea administrației publice locale, pe baza politicii stabilite de către consiliul local, și înregistrat la oficiul registrului comerțului de către organizatorul în cauză conform prevederilor legale în vigoare pentru desfășurarea activităților comerciale în cadrul imobilelor și îndeplinește cerințele prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență”, arată proiectul de lege.

Se prevede, de asemenea, delimitarea expresă a zonelor în care activitățile pot fi desfășurate. Spațiile vor fi autorizate de autoritățile locale, în conformitate cu politica stabilită de consiliile locale. Ulterior, acestea vor fi înregistrate la registrul comerțului de către operatori, conform normelor legale în vigoare.

„În prezent autoritățile locale sunt reduse la un simplu rol de notificare, fără nicio pârghie reală de decizie sau reacție instituțională, deși impactul social și economic al jocurilor de noroc este resimțit direct în comunitățile locale”, argumentează Ministerul Dezvoltării.

Un alt element important introdus de proiect este posibilitatea ca primăriile să impună o taxă locală anuală distinctă. Această taxă ar reflecta costurile indirecte generate de funcționarea jocurilor de noroc, inclusiv cele legate de serviciile sociale, siguranța publică și infrastructura comunitară. Valoarea taxei va fi stabilită de consiliile locale.

„Totodată, măsura are și o valoare normativă de descurajare a extinderii necontrolate a jocurilor de noroc, în special în localități mici, zone defavorizate sau cartiere vulnerabile social, unde acest fenomen este corelat cu accentuarea inegalităților, apariția dependențelor patologice, scăderea calității vieții și slăbirea coeziunii comunitare. Prin transferul unui instrument decizional la nivelul administrației publice locale, se creează premisele pentru un control public real asupra unei activități economice cu risc social ridicat, adaptat contextului fiecărei comunități”, arată nota de fundamentare.

Ministerul Dezvoltării consideră că autoritățile locale nu dispun în prezent de nicio pârghie instituțională pentru a interveni în problema jocurilor de noroc, deși efectele negative ale acestora sunt resimțite direct de comunități.

Se menționează riscul apariției dependenței, accentuarea inegalităților, scăderea calității vieții și slăbirea coeziunii sociale în localități mici, cartiere defavorizate sau zone vulnerabile.