În cursul zilei de luni, 8 septembrie, Senatul a adoptat tacit propunerea legislativă care dă voie primăriilor din România să acorde autorizații de funcționare pentru sălile de jocuri de noroc.

Mircea Abrudean, cel care a condus ședința plenului, a prezentat că nota de adoptare tacită a propunerii legislative a fost pe 1 septembrie.

Astfel, articolul 15 din OUG 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc va fi modificat de către noua propunere adoptată tacit. Amintim că aceasta a fost inițiată de către un grup de parlamentari liberali.

Conform articolului 15, alineatul 8, din actul normativ modificat și completat, licența de organizare și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc permit operatorului economic să desfășoare activitatea pe întreg teritoriul României, însă exercitarea acesteia pe raza unei localități depinde de acordul autorităților administrației publice locale sau ale sectoarelor municipiului București, după caz, și trebuie să respecte regulamentele proprii și planurile de urbanism ale acestora.

Proiectul mai prevede că acordul de funcționare acordat operatorului reprezintă un act administrativ cu caracter individual, emis în conformitate cu prevederile OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

Conform expunerii de motive, „neaprobarea anumitor activități economice de către operatorul autorizat să exploateze jocuri de noroc generează un regim juridic discriminatoriu”.

Inițiatorii propunerii legislative susțin în expunerea de motive că autoritățile administrației publice locale nu pot exercita niciun drept de veto asupra opțiunilor operatorului economic, ceea ce, în opinia lor, contravine principiului constituțional al autonomiei locale.

Proiectul legislativ urmează să fie dezbătut de Camera Deputaților, care va avea rol decizional în această speță.