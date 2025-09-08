NN a explicat dacă, în ultima lună, pe fondul modificărilor propuse la plata pensiilor private, a observat schimbări privind modul în care beneficiarii de pensie Pilon II și III își primesc banii.

Potrivit companiei, nu există diferențe semnificative privind preferința pentru plata unică față de lunile anterioare.

NN a mai precizat că este normal ca participanții să caute clarificări în contextul schimbărilor legislative, motiv pentru care încurajează informarea din surse oficiale și de încredere.

„Analizând solicitările primite în ultima perioadă, nu am identificat diferențe semnificative în ceea ce privește preferința pentru plata unică, comparativ cu lunile anterioare. Alegerea modului de retragere rămâne în general stabilă, iar diferențele punctuale pot fi explicate prin factori diverși, fără a putea fi atribuite în mod direct unui singur motiv. În același timp, este firesc ca participanții să caute mai multe clarificări într-un context în care se discută intens despre posibile schimbări legislative, motiv pentru care încurajăm informarea din surse oficiale și de încredere, precum site-urile ASF, APAPR, și site-urile administratorilor de pensii”, au precizat oficialii NN pentru Hot News.

La rândul său, BT Pensii, care gestionează două fonduri de pensii private facultative (Pilonul III), a remarcat o creștere a interesului privind pensia facultativă.

Potrivit datelor ASF, la finele lunii iulie 2025, la cele două fonduri de pensii contribuiau peste 171.000 de români, iar valoarea activelor depășea 665,3 milioane de lei, echivalentul a peste 133 milioane de euro.

„Pe fondul informațiilor din spațiul public despre pensii, în general, remarcăm un interes în creștere cu privire la pensia facultativă. Pe de o parte, interesul vine din partea participanților pe care îi avem deja, majoritatea dorind să știe câți bani au acumulat sau întrebări referitoare la economisirea pentru pensie, în general. Pe de altă parte, interesul se reflectă în numărul participanților noi la fondurile de pensii facultative. Peste 7.000 de persoane au aderat în luna august la unul dintre fondurile de pensii facultative administrate de BT Pensii, fiind un record privind numărul de clienți noi într-o lună, în cei 18 ani de activitate a societății”, a declarat pentru HotNews.ro Corina Cojocaru, directorul general al BT Pensii.

Aceasta a adăugat că s-au constatat „ îngrijorări din partea participanților la fondurile de pensii, din întrebările pe care le pun atunci când ne vizitează”.

Potrivit șefei BT Pensii, principalele temeri ale oamenilor sunt:

Una dintre principalele temeri ale oamenilor este că vor putea să își retragă doar 30% din bani. Legislația actuală prevede că își vor retrage toți banii, dar eșalonat, în fiecare lună. 30% se referă la partea din suma acumulată pe care o pot retrage într-o singură tranșă. 70% din bani continuă să producă randament și care li se plătesc în tranșe, în fiecare lună, completându-le pensia de la stat.

Totodată, limitarea retragerii la 30% din soldul cumulat este și o măsură de protecție pe termen lung. Este important să înțelegem că atât Pilonul II, cât și Pilonul III se completează reciproc. Nu pot fi considerate însă conturi de acumulare sau de economii, din care să retragem integral sumele. Siguranța financiară presupune predictibilitate, iar limitarea retragerii asigură existența sumelor de încasat pentru o perioadă mai lungă de timp.

Un astfel de sistem elimină impulsul de moment, care s-ar putea consuma ușor, impredictibil, lăsând persoana fără o sursă sigură de venit.

Unele persoane consideră că perioada este prea lungă. În prezent, activul mediu la Pilonul 2 este puțin peste 20.000 lei, care, dacă este plătit în tranșe lunare de 1.281 de lei, cât e acum indemnizația socială pentru pensionari, se epuizează în mai puțin de un an și jumătate.

Astfel, la un fond de pensii private, persoana trebuie să acumuleze sume mult mai mari. Dacă în cei 8 ani se întâmplă ceva nedori, banii nu se pierd, deoarece se moștenesc.