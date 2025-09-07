Inițiatorii moțiunii, parlamentarii AUR, S.O.S România și POT, au susținut că măsurile adoptate nu au fost prezentate românilor nici în campania electorală, nici la momentul învestirii guvernului.

Ei au numit situația „cea mai amplă operațiune de înșelătorie electorală din istoria modernă a României”.

„Această situaţie reprezintă cea mai amplă operaţiune de înşelătorie electorală din istoria modernă a României. Programele pe baza cărora alegătorii au votat partidele coaliţiei nu conţineau niciuna dintre măsurile devastatoare adoptate ulterior: reducerea cu 70% a sumelor retrase din Pilonul II la pensionare, majorarea TVA şi a accizelor, impunerea CASS pentru coasiguraţi şi pensionari, reducerea plafonului pentru microîntreprinderi, supraîncărcarea cadrelor didactice, scăderea indemnizaţiilor pentru concediile medicale, creşterea de 500 de ori a capitalului minim pentru societăţile comerciale, majorarea impozitelor pe dividende şi pe proprietate”, spun parlamentarii.

Parlamentarii au mai arătat că, în locul unor consultări și dezbateri, guvernul a recurs la angajarea răspunderii, ceea ce ar reprezenta un abuz de procedură. Potrivit lor, proiectul fiscal „nu aduce nicio urmă de speranță” și va genera revoltă și diviziune socială.

„Nefiind mandatat de nimeni să aplice aceste măsuri ele nu au fost supuse dezbaterii parlamentare, nu au fost consultaţi partenerii sociali şi nu au fost respectate principiile constituţionale ale statului de drept. Da, unele măsurile sunt urgente şi necesare, dar urgenţa nu justifică abuzul de procedură. O reformă fiscală nu se face prin angajare, ci prin dezbatere, cu grijă şi responsabilitate faţă de efectele ei multiple şi majore”, spun semnatarii moţiunii. „Proiectul de Lege, care sperăm să fie respins, este unul care nu aduce nici o urmă de speranţă, care nu rezolvă nimic, nici măcar neajunsurile contabil-bugetare ale Guvernului şi care este aşteptat cu groază de cei ce ne-au trimis aici. Va fi întâmpinat doar cu revoltă şi ură, va fi imprevizibil ca amploare şi efecte, şi va aduce dezbinare în societate. Vă cerem, deci, să votaţi în favoarea moţiunii de cenzură! Pentru echitate şi prosperitate! Pentru democraţie! Pentru România”, cer parlamentarii Opoziţiei.

Premierul Ilie Bolojan a explicat în plen că executivul a decis să își asume răspunderea pentru că România traversează un moment excepțional și nu își mai permite amânări. El a afirmat că obiectivele sunt reducerea deficitului bugetar până aproape de 6% în 2026, accesarea de fonduri europene și susținerea investițiilor publice.

„Am decis să angajăm răspunderea guvernului pe pachetul fiscal, pentru că România nu mai are timp. Dacă nu punem ordine acum, statul riscă să intre în complicaţii bugetare şi mai mari, ce pot degenera într-o criză economică”, a atras atenţia premierul. „În afara complicaţiilor bugetare, România se află într-un context internaţional dificil. Creştere economică încetinită în Europa, reaşezarea lanţilor valorice globale şi noi bariere comerciale. Cine se gospodăreşte mai bine, va avea de câştigat. Cine face ordine la el acasă, oferă stabilitate şi siguranţă cetăţenilor. Vă asigur că dacă luăm decizii corecte şi ferme acum, România va reveni de la jumătate anului viitor pe o traiectorie de creştere”, a dat asigurări premierul.

Bolojan a spus că reformele propuse aduc transparență, corectitudine și reguli egale pentru firme românești și străine. El a subliniat că măsurile nu favorizează corporațiile, ci dimpotrivă limitează exportul de profit, digitalizează colectarea și reduc evaziunea fiscală.

Premierul a adăugat că impozitul pe proprietate va finanța investiții locale, iar introducerea plăților prin card și cont bancar va sprijini concurența corectă.

„Veniturile cresc, iar banii se întorc în comunităţi. Impozitul pe proprietate, de exemplu, va finanţa investiţiile locale, drumuri, şcoli, spitale. Se mai spune că măsurile predepsesc mediul privat. Greşit şi fals intenţionat. Plata cu cardul şi contul bancar, pe lângă plăţile în numerar, reduc evaziunea şi protejează concurenţa corectă. Firmele fantomă se vor împuţina, exact prin măsurile pe care le luăm. Mai mult, introducem reguli de integritate la ANAF, inclusiv bodycamuri pentru cei care merg în control. Avem măsuri care asigură vânzări transparente pentru bunurile confiscate. Acestea sunt măsuri concrete, nu vorbe”, a explicat el.

Premierul a acuzat semnatarii moțiunii de demagogie și a spus că aceștia nu propun alternative, ci doar resping măsurile guvernului. Ilie Bolojan a afirmat că „România are nevoie de decizii clare și de responsabilitate, nu de populism și blocaje”, cerând parlamentarilor să respingă moțiunea și să sprijine reformele.