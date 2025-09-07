Kelemen Hunor a amintit că actuala coaliție și-a luat angajamentul de a reduce deficitul bugetar și de a corecta greșelile din trecut. El a subliniat că obiectivul este refacerea încrederii dintre cetățean și stat.

Liderul UDMR a spus că solidaritatea cu oamenii este necesară și că politicienii trebuie să facă sacrificii.

„Suntem la a treia încercare a Opoziţiei de a schimba acest guvern care şi-a luat angajamentul de a reduce deficitul bugetar, şi-a luat angajamentul de a corecta ceea ce a fost greşit. Acest guvern şi coaliţa care îl susţine s-a angajat la refore profunde, sectoriale, şi s-a angajat să refacă încrederea între cetăţean şi stat”, a spus liderul UDMR, Kelemen Hunor, la dezbaterea celei de-a doua moţiuni de cenzură.

Hunor a explicat că, în condițiile actuale, un deficit de aproape 10% nu poate fi susținut. Acesta ar însemna, potrivit lui, agonie economică, îndatorare suplimentară și suferință pe termen lung.

El a menționat că ar fi fost posibilă o relaxare fiscală dacă economia ar fi crescut, dacă împrumuturile erau ieftine și contextul regional era diferit.

„Un deficit de aproape 10% nu poate fi susţinut de ţara noastră, în contextul actual, regional şi internaţional înseamnă agonie, îndatorare şi mai mare şi suferinţă pe termen lung”, a spus el. ”Dacă mă întrebaţi cât de mulţumit sunt, răspunsul sincer este că am şi eu nemulţumirile mele profunde. Un stat în care nu există consecinţe când cineva greşeşte intenţionat sau voluntar, când autorităţile închid ochii şi devin părtaşe, este un stat încă eşuat”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a afirmat că e nemulțumit de lipsa de consecințe în cazul greșelilor intenționate sau al neglijenței autorităților. În acest context, el s-a referit la un reportaj Recorder și a spus că este exclus să nu fi existat complicități la nivelul ANAF.

Hunor a adăugat că, dacă instituția nu poate fi reformată, ar trebui desființată și înlocuită imediat cu o structură nouă. De asemenea, el a criticat și Registrul Comerțului, afirmând că devine inutil dacă o companie poate fi „furată” și trecută pe numele altcuiva fără consecințe.

„Îmi vine să spun, dacă nu reuşim să o reformăm această instituţie şi să o punem în slujba cetăţenilor, mai bine desfiinţăm ANAF-ul şi înfiinţăm altă instituţie a doua zi. Îmi vine să spun că Registrul Comerţului este total inutil, dacă poţi să furi compania cuiva şi să o treci pe numele tău, fără nicio consecinţă. Până nu vom vedea consecinţe administrative, penale dacă este cazul, rămânem cu sentimentul şi unii cu convingerea că există o frăţie între hoţi şi cei care trebuie să păzească societatea de aceşti hoţi”, a menţionat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a amintit și tragedia de la Praid, cauzată de un șir de neglijențe și dispute între două companii de stat. El a spus că nici până acum nu a existat vreo demisie sau demitere în urma evenimentului.

„Nici până azi nu am văzut nicio demisie, nicio demitere, nicio asumare pentru ceea ce s-a întâmplat. Astfel de cazutri apasă pedala neîncrederii în Guvern, în partid, în instituţiile statului şi noi în continuare aşteptăm decizii interne”, a mai spus Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a mai spus că Guvernul va veni cu al treilea pachet de măsuri, fie prin asumare, fie prin dezbatere parlamentară. El a menționat că România trebuie să devină mai atractivă și predictibilă pentru investitori, în condițiile în care există competiție regională puternică.

„Acest guvern va veni şi cu al treilea pachet, pe asumare sau prin dezbatere parlamentară, rămâne de văzut. Trebuie să deschidem perspectiva economică, pentru anii care urmează”, a mai spus Kelemen Hunor.

Hunor a puncta că alternativa propusă de Opoziție nu este viabilă și că ar însemna doar „haos, spectacol și ură”.