Cea de-a treia moțiune de cenzură depusă de Opoziție a vizat proiectul care își propune să eficientizeze activitatea ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară), ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei) și ANCOM (Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații) în România.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că aceste trei instituții afectează în mod direct viața tuturor cetățenilor din România.

ASF stabiliește cât de sigure sunt economiile şi pensiile, ANRE are grijă de facturile de energie ale românilor, în timp ce ANCOM reglementează funcționarea comunicațiilor, fie că vorbim despre telefonie sau partea de internet.

Reforma acestor trei instituții nu este un moft și nici o opțiune, iar Ilie Bolojan a îndemnat de la tribuna Parlamentului la respingerea moțiunii de cenzură.

„Vă rog să respingeţi moţiunea de cenzură înaintată de un număr de parlamentari ai opoziţiei împotriva proiectului care propune eficientizarea activităţii ANRE, ASF şi ANCOM. Vorbim despre trei instituţii care influenţează direct viaţa fiecărui român. ASF decide cât de sigure sunt economiile şi pensiile, ANRE stabileşte cât plătim la facturile de energie, ANCOM reglementează cum funcţionează comunicaţiile. De modul în care funcţionează aceste instituţii depind stabilitatea financiară a oamenilor, siguranţa energetică a ţării şi funcţionarea sigură a comunicaţiilor. Reforma lor nu este un moft şi nu este opţiune, este o necesitate faţă de care România ar fi mai vulnerabilă, exact în momentele în care are nevoie să fie mai puternică”, a afirmat Ilie Bolojan duminică, 7 septembrie.

Premierul României a criticat Opoziția pentru că din moțiunea de cenzură depusă nu se ințelege, de fapt, care sunt criticile aduse proiectului de lege.

Din documentul depus nu este clar dacă Opoziția este nemulțumită de faptul că s-ar face prea puțină reformă sau se plânge că reformele sunt prea extinse, afirmă Bolojan.

Șeful Guvernului a explicat de ce consideră că este vital să existe reduceri salariale, dar și ca număr de posturi în instituțiile respective.

„Din moţiune nu se înţelege care este obiecţia semnatarilor moţiunii, că facem prea puţină reformă sau prea multă reformă. Ni se spune că salariile la ASF, ANRE şi ANCOM sunt prea mari. Da, tocmai de aceea Guvernul a propus o corecţie. Reducem salariile pentru tot personalul, cu 30%, inclusiv la nivelul conducerii. Plafonăm la maxim de două ori indemnizaţia unui ministru, bonusurile care înainte erau nelimitate, la latitudinea conducerii. Aceste măsuri reduc veniturile disproporţionate şi le apropie de un nivel corect care trebuie să fie justificat de performanţă. În acelaşi timp menţin un nivel de salarizare competitiv pentru a păstra expertiza în aceste domenii strategice. Semnatarii moţiunii nu sunt de acord, însă. Se plâng de tăierile de posturi administrative de suport şi susţin că sunt afectate posturi din zona de verificare şi control. Nu este normal ca într-o instituţie să fie disproporţionat de multe posturi administrative, faţă de cele de specialitate. Aşadar, reducem cu 30% posturile suport şi cu 10% pe cele de specialitate. Reforma noastră nu atinge zone de supraveghere ci birocraţia şi structurile umflate artificial. Măsurile pe care le propunem întăresc aceste instituţii, le fac mai eficiente şi mai credibile în faţa cetăţenilor”, a precizat Ilie Bolojan.

În final, premierul Bolojan a explicat că statul român nu a transformat ANCOM într-o poliție a internetului și nici nu se pune problema limitării libertății de exprimare în România. ANCOM este numai o autoritate tehnică de implementare, spune șeful Executivului.

El acuză Opoziția că mesajele transmise în spațiul public sunt contrare intereselor României și, mai mult, servesc unui război propagandistic, făcând aluzie la modul în care Rusia încearcă să influențeze prin propagandă țările Europei.

Ilie Bolojan i-a mai criticat și pe cei din AUR, care pretind că sunt o formațiune politică unionistă și apoi atacă Guvernul pentru sprijinul extrem de necesar acordat Republicii Moldova.