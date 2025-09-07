Date interesante dintr-un nou raport privind populația globului. Populația la nivel întregului Pământ continuă să crească, dar ritmul încetinește și va ajunge la un maxim de aproximativ 10,3 miliarde de oameni.

Aceasta cifră va fi atinsă undeva la mijlocul anilor 2080, indică raportului World Population Prospects 2024 realizat de ONU. Reamintim că, în prezent, populația planetei noastre este de 8,2 miliarde de persoane (potrivit datelor oficiale pentru 2024).

Ulterior, după mijlocul anilor 2080, populația globală este așteptată să scadă treptat până la aproximativ 10,2 miliarde la sfârșitul secolului.

Raportul ONU subliniază că, în acest moment, 63 de țări și teritorii au atins deja vârful demografic. Laolaltă, ele numără aproape 28% din populația mondială.

Aici contabilizăm numără majoritatea statelor europene, China, dar și mai multe țări din America de Sud. România se găsește și ea pe lista țărilor care și-au atins vârful demografic, confruntându-se acum cu scăderea natalității și cu o migrație netă negativă.

Alte 48 de țări și teritorii își vor atinge vârful demografic între 2025 și 2054. Cea de-a treia categorie este a celor 126 de țări rămase, care vor continua să crească demografic până în a doua jumătate a secolului sau chiar după anul 2100.

Raportul ONU subliniază că astăzi femeile nasc, în medie, cu un copil mai puțin decât în 1990. La nivel mondial, rata fertilității este de 2,3 copii/femeie. Acum mai bine de 30 de ani era 3,3.

Mai mult de jumătate dintre țările lumii au o fertilitate sub pragul de 2,1 copii pe femeie. Acesta este considerat nivelul necesar pentru menținerea unei populații stabile pe termen lung.

ONU arată că principala sursă de creștere a populației rămâne inerția demografică. Numărul femeilor cu vârste între 15 și 49 de ani va crește de la aproape 2 miliarde în 2024 la un maxim de 2,2 miliarde la sfârșitul anilor 2050.

Aceste persoane vor genera aproape 80% din creșterea populației până în 2054, adăugând circa 1,4 miliarde de oameni la total.

În unele state, imigrația va deveni factorul determinant al creșterii demografice. În 50 de țări și teritorii, fluxurile migratorii vor compensa declinul cauzat de fertilitatea scăzută și îmbătrânirea populației.

Statele Unite ale Americii și Canada vor beneficia de imigrație, subliniază raportul ONU, aceasta urmând să reprezinte principalul motor de creștere.

În fine, raportul mai indică faptul că, până în 2050, opt țări vor furniza peste jumătate din creșterea populației globale: India, Nigeria, Republica Democrată Congo, Pakistan, Etiopia, Tanzania, Egipt și Indonezia.

În imaginea de ma jos se pot vedea țările care și-au atins maximul de creștere demografică (portocaliu), cele care il vor atinge până în 2054 (galben) și cele care vor ajunge la maxim după 2054 (albastru).