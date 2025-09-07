Cea mai rapidă cale pentru obținerea permisului de conducere. Nimic nu se compară cu trecerea testelor de pericol și obținerea permisului de conducere pentru începător, simbol al intrării în vârsta adultă.

Deși majoritatea statelor și teritoriilor australiene cer șoferilor începători sub o anumită vârstă să înregistreze un număr fix de ore de condus pe timp de zi și noapte, dacă ești un șofer începător în aceste state și teritorii australiene, ești eligibil pentru schema bonus de ore „3 la prețul de 1”.

Conform guvernului statului NSW, șoferii cursanți pot înregistra triplul timpului unei lecții de conducere, cu condiția să predea lecții de conducere cu un instructor auto calificat din acest stat, informează drive.com.

De exemplu, un șofer cursant care a terminat o lecție de o oră cu un instructor auto certificat poate înregistra trei ore în carnetul său de conducere. Cu toate acestea, programul vine cu câteva reguli, cum ar fi o limită maximă de 10 ore pentru instructorul auto, cu 20 de ore bonus disponibile.

Deși nu există o limită privind numărul de lecții pe care un cursant le poate face, există o restricție privind „numărul de ore bonus” pe care le poate înregistra.

Schema de 3 ore de conducere se aplică numai conducerii în timpul zilei și nu se ia în considerare pentru cerințele de 20 de ore de conducere pe timp de noapte, ceea ce înseamnă că cursanții trebuie să acumuleze manual orele necesare înainte de a aplica pentru examenul de conducere.

În plus, cursanții trebuie să caute instructori auto calificați din NSW.

Conform unui raport din august 2025 al ABC, NSW se confruntă în prezent cu întârzieri mari la examenele de conducere, Serviciul NSW declarând că timpii lungi de așteptare au fost rezultatul unei schimbări recente de politică.

Conform noilor legi, cetățenii australieni și rezidenții permanenți care dețin un permis de conducere din străinătate trebuie să promoveze un examen de conducere australian în termen de trei luni dacă doresc să continue să conducă pe drumurile locale.

„Aproximativ jumătate dintre șoferii din străinătate pică examenul și apoi încearcă să își reînregistreze permisul, ceea ce sporește cererea”, a relatat ABC.

Amanda Butler, șefa departamentului de marketing de la școala națională de șoferi EzLicence, a recunoscut că întârzierile la examenele de conducere din NSW sunt „frustrante”, dar a spus că programul este benefic pentru șoferii tineri”.