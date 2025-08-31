Anunț pentru cei care trebuie să schimbe permisul de conducere. Acest stat a făcut actualizări semnificative ale politicilor privind vârsta la care trebuie reînnoit permisul de conducere, scrie Ecoticias.

De la modificarea limitelor de viteză până la implementarea tehnologiei camerelor automate, toate aceste inițiative ale statului Dakota de Nord fac parte din asigurarea unei fluidități continue a traficului, cu un număr limitat de incidente. Intrată în vigoare în acest an, tehnologia camerelor automate este cea mai importantă modificare, pe lângă sancțiunile pentru încălcarea limitelor de viteză.

Anunț pentru cei care trebuie să schimbe permisul de conducere. Dakota de Nord va crește limita de viteză interstatală de la 120 km/h la 130 km/h începând cu 1 august.

Orașul Oakland va implementa camere automate de supraveghere a vitezei în 18 locații în sezonul de toamnă și iarnă al acestui an

O instanță din California a decis că legile statului privind conducerea se extind cu interzicerea ținerii telefonului în mână în timpul condusului

O schimbare semnificativă care a intrat în vigoare luna aceasta este cea din Florida. Șoferii prinși cu viteză excesivă, definită ca orice viteză peste limita de viteză de 80 km/h, vor trebui să plătească o amendă de 500 USD, dacă sunt condamnați, și să petreacă 30 de zile în închisoare.

Dacă sunteți un cetățean rezident al statului Illinois, e bine să știți că recent a fost adoptată o nouă legislație privind vârsta obligatorie pentru a susține un examen de reînnoire a permisului. În prezent, Illinois impune tuturor șoferilor cu vârsta peste 65 de ani să susțină un examen obligatoriu de reînnoire a permisului la vârsta de 79 de ani. Noul proiect de lege va crește vârsta obligatorie de reînnoire a permisului de la 79 de ani la 87 de ani.

Legea prevede, în prezent că, la vârsta de 79 de ani, șoferii seniori trebuie să susțină un examen auto pentru a-și reînnoi permisul. Între vârsta de 81 și 86 de ani, șoferii trebuie să susțină din nou un examen auto, la fiecare doi ani, pentru a-și reînnoi permisul, iar șoferii care au 87 de ani vor fi obligați să susțină din nou examenul auto în fiecare an de acum înainte.

În plus, noul proiect de lege va permite soțului/soției, părintelui, bunicii, fraților/surorilor sau copilului oricărui șofer din Illinois să transmită informații medicale despre șofer secretarului de stat, dacă au motive să creadă că starea medicală a șoferului îi afectează abilitățile de conducere.

Până în prezent, Illinois este singurul stat din SUA care cere cetățenilor seniori să susțină un examen auto pentru a-și reînnoi permisul. Deși nu elimină complet această practică, noul proiect de lege urmărește să reflecte realitatea datelor, care arată că cetățenii în vârstă tind să aibă rate de accidente mai mici decât șoferii mai tineri.