Dacă ai permis din anumite țări, nu mai trebuie să faci permis internațional ca să conduci în România. Este vorba despre state cu care România are relații de parteneriat și unde, la rândul lor, cetățenii români pot circula fără permis internațional. Practic, regulile merg pe principiul „reciprocității”.

În 2025, Guvernul a actualizat regulile privind recunoașterea permiselor străine pe teritoriul țării. Modificările vizează cetățenii din state partenere și membre NATO sau OECD, care pot conduce aici fără permis internațional.

Aceasta elimină necesitatea birocrației suplimentare pentru șoferii străini și clarifică ce documente sunt obligatorii pentru cei din țări non-UE.

Concret, statele vizate sunt:

Australia,

Canada,

Republica Chile,

Noua Zeelandă,

Statele Unite ale Americii.

Perioadele de ședere pentru care se aplică această excepție sunt de șase luni pentru toate țările, cu excepția Chile, unde limita este de trei luni.

Dacă vii în România din aceste țări, nu mai trebuie să obții permis internațional. Poți circula legal pe drumurile publice cu permisul tău național, atâta timp cât respecți perioada de ședere stabilită prin lege. Aceasta înseamnă mai puțină birocrație și mai multă libertate de mișcare pentru turiști sau pentru cei care călătoresc în interes de afaceri.

Măsura ajută și la fluidizarea traficului și reduce timpul pierdut în formalități administrative. De asemenea, clarifică situația pentru agențiile de închirieri auto, care pot verifica mai simplu valabilitatea permiselor străine.

Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Afacerilor Externe colaborează pentru actualizarea constantă a listei țărilor și monitorizarea evoluțiilor legislative din statele partenere. Astfel, regulile rămân corecte și adaptate contextului internațional.

Pentru cei care nu provin din țările menționate, regulile sunt diferite. Cetățenii Uniunii Europene pot conduce în România cu permisul lor național, fără a fi necesar un permis internațional. Aceasta include și posibilitatea de a preschimba permisul UE în unul românesc, dacă îndeplinesc cerințele de rezidență.

Șoferii din alte state non-UE trebuie să obțină permis internațional pentru a circula legal. Documentul este o traducere oficială a permisului național și facilitează verificarea acestuia de către autoritățile române. În caz contrar, riscul de sancțiuni sau reținerea permisului este ridicat.

Procedurile de preschimbare a permisului străin în unul românesc implică verificarea recunoașterii reciproce și dovada stabilirii rezidenței în România. De regulă, aceasta presupune o ședere de cel puțin 185 de zile pe an sau legături personale și profesionale dovedibile.

Această modificare face vizitele mai simple și mai rapide pentru șoferii din țările partenere. Eliminarea obligației de a avea permis internațional reduce costurile și timpul pierdut cu birocrația, ceea ce poate face experiența de călătorie mult mai plăcută.

De asemenea, clarificarea regulilor ajută agențiile de închirieri auto, firmele de transport și șoferii ocazionali să înțeleagă exact ce documente sunt necesare. În plus, sprijină principiul reciprocității și întărește relațiile diplomatice cu statele partenere.

Ministerul Afacerilor Interne va comunica periodic modificările sau completările listei țărilor și poate ajusta regulile în funcție de notificările primite de la autoritățile externe. Astfel, șoferii vor avea mereu informații actualizate și corecte despre ce documente sunt necesare pentru a conduce în România.