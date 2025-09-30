Legislația din România prevede ca șoferii să aibă asupra lor, obligatoriu, toate documentele necesare. Codul Rutier prevede clar că șoferii trebuie să aibă asupra lor, în original, următoarele acte:

Permisul de conducere

Certificatul de înmatriculare (talonul auto)

Actul de identitate

Polița RCA

Deși polița RCA poate fi prezentată în format electronic sau copie, celelalte documente trebuie să fie în original. Prezentarea unor copii xerox sau a fotografiilor acestora nu este acceptată de autorități.

Șoferii care sunt opriți de poliție și care nu au asupra lor actele necesare vor primi amendă și puncte de penalizare.

Potrivit Codului Rutier actual, amenda este între 6 și 8 puncte, echivalentul a 1.215 – 1.620 lei. De asemenea, se mai aplică și 4-5 puncte de penalizare.

Dacă șoferii nu pot prezenta actele la fața locului, polițistul poate permite prezentarea acestora într-un termen stabilit, de obicei 24 sau 48 de ore, la o unitate de poliție. Dacă nu este respectat acest termen, șoferii riscă să primească o amendă suplimentară.

În cazul în care permisul de conducere este suspendat, anulat sau dacă șoferul nu are dreptul legal de a conduce, atunci fapta devine infracțiune și se poate ajunge la deschiderea unui dosar penal.

În cazul în care șoferul și-a uitat permisul de conducere acasă, atunci acesta este va fi sancționat potrivit Codului Rutier. Potrivit noii legislații rutiere, șoferii care nu au asupra lor permisul de conducere în format original riscă sancțiuni semnificative, indiferent de valabilitatea documentului.

Lipsa permisului de conducere în original, chiar dacă acesta este valabil, constituie o contravenție și se pedepsește cu o amendă cuprinsă între 660 și 825 de lei, corespunzătoare a 4-5 puncte de penalizare.

De regulă, polițistul poate confirma imediat, prin verificarea în baza de date, dacă șoferul are drept legal de a conduce, permițându-i astfel să își continue traseul.

Cu toate acestea, amenda se aplică imediat, la fața locului.