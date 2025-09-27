În mod tradițional, primul pas în pregătirea unei mașini pentru iarnă este schimbarea anvelopelor. Anvelopele de iarnă sunt esențiale pentru aderență pe drumuri alunecoase sau acoperite cu zăpadă.

În România, prețul pentru un set complet variază semnificativ în funcție de brand, dimensiune și tipul mașinii. Pentru o mașină de dimensiuni medii, costul poate începe de la 1.600-1.800 de lei pentru modele standard și poate ajunge la peste 4.000 de lei pentru anvelope premium.

La aceste prețuri se adaugă montajul și echilibratul roților, care costă între 150 și 300 de lei, în funcție de service-ul auto.

„Anvelopele de iarnă ar trebui să fie pe mașină oricând temperaturile scad sub 7 grade Celsius. Sub această valoare, anvelopele de vară nu mai asigură un nivel de siguranță adecvat în cazul unei frânări de urgență. Codul rutier nu specifică data la care trebuie să renunți la anvelopele de iarnă. Legea impune utilizarea lor atât timp cât drumurile sunt acoperite de zăpadă, gheață sau polei. Este vorba despre Ordonanța 5/2011, care este în vigoare din noiembrie 2011 și completează OUG 195/2002- privind circulația pe drumurile publice- Dispoziţii generale, care prevedea interzicerea circulației autovehiculelor fără anvelope de iarnă în condiții de vreme specifică acestui anotimp. Dacă drumul este uscat, deși este iarnă, nu poți fi amendat.”, subliniază InfoCons.

Pe lângă anvelope, verificarea și completarea lichidelor este obligatorie. Lichidul de parbriz rezistent la temperaturi negative și antigelul pentru radiator sunt elemente cheie.

Un litru de antigel costă între 25 și 50 de lei, iar lichidul de parbriz poate ajunge la 30 de lei pe litru, în funcție de concentrație și brand.

De asemenea, este recomandat să se verifice uleiul motorului; deși schimbul complet al uleiului poate fi făcut în orice sezon, în toamnă este indicat să se aleagă un ulei cu vâscozitate adecvată temperaturilor scăzute, iar un schimb complet poate costa între 200 și 400 de lei, inclusiv manopera.

Bateria reprezintă un alt punct crucial în pregătirea pentru iarnă. Temperaturile negative reduc semnificativ performanța acesteia, iar o baterie slabă poate lăsa șoferul blocat în drum.

Prețurile pentru baterii auto variază între 300 și 700 de lei, iar verificarea sau încărcarea acesteia poate costa aproximativ 50-100 de lei.

Nu trebuie ignorat nici sistemul de frânare. Frânele funcționează mai eficient când discurile și plăcuțele sunt în stare optimă. Costurile pentru verificare și eventuale înlocuiri variază semnificativ, însă pentru o mașină obișnuită, înlocuirea plăcuțelor poate costa între 200 și 500 de lei, iar discurile între 400 și 1.000 de lei, în funcție de calitate.

Per total, pregătirea completă a unei mașini pentru iarnă în România poate varia între 2.500 și 6.000 de lei pentru o mașină de dimensiuni medii, luând în calcul anvelopele, lichidele, uleiul, bateria și frânele.

Costurile pot fi mai mari pentru mașinile premium sau SUV-urile de mari dimensiuni. Deși suma poate părea semnificativă, aceasta reprezintă o investiție în siguranță și confort, prevenind accidente și defecțiuni costisitoare în timpul sezonului rece.