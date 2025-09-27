Ambasadorul României la Chișinău trage un semnal de alarmă: Rusia desfășoară un război hibrid

Leon Ţurcanu, ambasadorul României la Chișinău, a atras atenția asupra alegerilor parlamentare din Republica Moldova, subliniind că rezultatul acestora va influența parcursul european al țării. Diplomatul a menționat că Rusia și-a intensificat acțiunile de destabilizare și desfășoară deja de ceva vreme un război hibrid în Moldova, cu potențial de incidente.

Ţurcanu a apreciat pregătirea autorităților de la Chișinău pentru ziua alegerilor și cooperarea strânsă cu autoritățile române, evidențiind că cetățenii înțeleg importanța apartenenței la Uniunea Europeană, pe baza experiențelor recente, inclusiv a referendumului de anul trecut.

„Alegerile parlamentare sunt, probabil, cele mai importante din Republica Moldova, care este o republică parlamentară. De rezultatul acestor alegeri depinde continuarea parcursului european al Moldovei. De votul cetăţenilor Republicii Moldova depinde modul în care această ţară își va continua drumul european. Nu este o noutate că Rusia şi-a intensificat acțiunile de destabilizare. Şi-a pus în aplicare acțiunile specifice unui război hibrid, , pe care îl duce de ceva vreme în Moldova. Este de aşteptat să existe diferite acţiuni care să aducă incidente. Autoritățile de la Chişinău s-au pregătit foarte bine pentru ziua alegerilor. Există o experienţă şi o foarte bună cooperare între autoritățile de aici şi cele româneşti, dar nu numai. Trebuie să spun că, având în vedere şi rezultatul referendumului de anul trecut, dar şi din discuțiile pe care le-am avut, oamenii înşeleg ce înseamnă UE şi că ei fac parte deja din Uniunea Europeană”, a afirmat Leon Ţurcanu, ambasadorul României la Chișinău.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un apel la vot pentru cetățenii care se simt dezamăgiți sau epuizați de eforturile de a salva țara, subliniind că realizările importante se obțin în decenii, în timp ce consecințele negative pot apărea brusc.

Într-un mesaj video publicat vineri pe Facebook, Maia Sandu a declarat că se adresează nu în postura de președinte, ci ca simplu cetățean „care, acum 10 ani, a ales să nu trăiască într-o țară condusă de hoți”.

„Au urmat ani grei de luptă cu un regim corupt, periculos, care și-a bătut joc de oameni și de imaginea țării noastre. A fost mai greu decât ne-am imaginat. Dar nu am renunțat, nici chiar când nu se mai vedea lumina la capătul tunelului. Împreună, cu mult efort, într-o bună zi, am reușit să alungăm oligarhul de la putere. Dar nu ne-am oprit acolo, pentru că, în locul unor hoți, s-au avântat alții, cumetri cu precedenții și cu nănași la Moscova. Acum patru ani, am reușit să-i scoatem de la putere și pe unii și pe alții”, a spus Maia Sandu.

Ea a explicat că moștenirea lăsată de trecut a fost dificilă, iar pe deasupra au intervenit crizele și războiul din Ucraina. Președinta a subliniat că, în ciuda acestor obstacole, guvernarea și-a continuat reformele, a combătut schemele ilegale și a demonstrat că cetățenii moldoveni sunt curajoși și muncitori, nu hoți sau trădători. Ea a menționat că eforturile depuse au atras sprijin internațional și au permis lansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, considerând ultimii zece ani ca fiind extrem de intensi.