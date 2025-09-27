Partidul „Moldova Mare” este condus de Victoria Furtună, apropiată a lui Ilan Șor, politician și om de afaceri moldovean aflat în prezent la Moscova.

Excluderea formațiunii din cursa electorală a fost justificată de Comisia Electorală Centrală prin presupusele finanțări ilegale primite.

CEC a precizat că „decizia Comisiei a fost luată în urma examinării sesizărilor depuse de Partidul Social Democrat European, Inspectoratul de Poliție Orhei, Inspectoratul Național de Investigații, Direcția de Poliție a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, Inspectoratul de Poliție Bălți, Centrul Național Anticorupție, precum și pe baza informațiilor prezentate de Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova”.

Reprezentanții CEC au explicat că excluderea a fost motivată de utilizarea de fonduri financiare și materiale nedeclarate în rapoartele financiare, de primirea de resurse din străinătate, oferirea de bani și bunuri alegătorilor, prestarea de servicii sau acordarea de avantaje pentru influențarea votului, precum și de implicarea într-un bloc electoral mascat care includea partide a căror activitate a fost restricționată după ce au fost recunoscute ca succesoare ale unui partid declarat neconstituțional.

Aceasta marchează a doua formațiune politică din Republica Moldova exclusă din alegerile parlamentare în ultimele 24 de ore. Tot vineri, CEC a decis scoaterea de pe listele candidaților ai Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, „Inima” și „Viitorul Moldovei” a reprezentanților Partidului „Inima Moldovei”, condus de fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah.

1. Partidul Acţiune şi Solidaritate, program electoral „Mergem în direcţia corectă: UE, pace, dezvoltare”: 104 candidaţi, cap de listă: Igor Grosu, preşedinte al PAS;

2. Partidul „Democraţia Acasă”, slogan electoral „E timpul să aducem Democraţia Acasă”: 88 de candidaţi, cap de listă: Vasile Costiuc, preşedinte al PPDA;

3. Coaliţia pentru Unitate şi Bunăstare, program politic „Du Moldova înainte”: 59 de candidaţi, cap de listă: Igor Munteanu, preşedinte al CUB;

4. Andrei Năstase, candidat independent, slogan „Vocea ta în Parlament!”;

5. Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, program de guvernare „Curajul de a face dreptate. Curăţăm calea spre Europa”: 54 de candidaţi, cap de listă: Arina Spătaru, preşedinte al ALDE;

6. Olesea Stamate, candidat independent, slogan „Cred în Moldova prosperă”;

7. Partidul Social Democrat European, program de ţară „Construim viitorul acasă!”: 86 de candidaţi, cap de listă: Tudor Ulianovschi, preşedinte al PSDE;

8. Partidul Naţional Moldovenesc, program electoral „Generaţia care Uneşte”: 54 de candidaţi, cap de listă: Dragoş Galbur, preşedinte al PNM;

9. Blocul electoral patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, slogan „Credem în Moldova!”: 110 candidaţi, cap de listă: Igor Dodon, preşedinte al PSRM;

10. Blocul electoral „Alternativa”, slogan „Alternativa este! De la teritoriu al dezastrului la vis împlinit”: 106 candidaţi, cap de listă: Ion Ceban, preşedinte al MAN;

11. Mişcarea „Respect Moldova”, slogan „Pentru o Moldovă condusă cu respect şi competenţă”: 101 candidaţi, cap de listă: Marian Lupu, preşedinte al MRM;

12. Blocul electoral „Împreună”, slogan „Moldova poate mai mult!”: 60 de candidaţi, cap de listă: Sergiu Tofilat, vicepreşedinte al PS;

13. Liga Oraşelor şi Comunelor, slogan „Cu faţa spre popor!”: 53 de candidaţi, cap de listă: Alexandru Bujorean, copreşedinte al LOC;

14. Victoria Sanduţa, candidat independent, slogan „Fără partid. Fără interese. Cu principii.”;

15. Alianţa „Moldovenii”, slogan „Moldova va fi întotdeauna!”: 57 de candidaţi, cap de listă: Denis Roşca, preşedinte al AM;

16. Blocul Unirea Naţiunii, slogan „BUN e votul cel mai bun!”: 79 de candidaţi, cap de listă: Aurelian Silvestru, neafiliat politic;

17. Partidul „Noua Opţiune Istorică”, slogan „Puterea celor uniţi!”: 55 de candidaţi, cap de listă: Dmitri Torner, prim-vicepreşedinte al NOI;

18. Partidul Liberal, program „Uniţi pentru UE şi Ţara noastră!”: 57 de candidaţi, cap de listă: Mihai Ghimpu, preşedinte al PL;

19. Uniunea Creştin-Socială din Moldova, slogan „Împreună vom avea grijă de ţară”: 53 de candidaţi, cap de listă: Gabriel Călin, preşedinte al UCSM;

20. Tatiana Creţu, candidat independent, slogan „Moldova are nevoie de oameni care să asculte cetăţenii”;

21. Partidul Nostru, slogan „E timpul să fim împreună! Doar pentru Moldova!”: 102 candidaţi, Renato Usatîi, preşedinte al PN.