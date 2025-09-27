Zeci de mii de șoferi din Olanda au primit amenzi de 430 de euro pentru că au folosit telefonul la volan. Noile radare inteligente, numite „Focusflitser”, au prins foarte mulți șoferi care țineau telefonul în mână, fără hands-free.

Între mai și august 2025, au fost date peste 12.000 de amenzi doar datorită acestor radare. Primele aparate au fost puse în Haga, apoi în alte zece locuri. Cea mai multe amenzi s-au dat pe șoseaua N307 lângă Kampen (4.130), urmată de Lozerlaan, Haga (1.677) și N50 lângă Kampen (1.003).

Potrivit Centrului Judiciar de Colectare a Amenzilor, până la sfârșitul anului, autoritățile vor să aibă aproximativ 40 de radare inteligente pe drumurile olandeze. În total, între mai și august, s-au dat peste 79.000 de amenzi pentru folosirea telefonului, cu aproape 23.000 mai multe decât în aceeași perioadă din 2024.

În paralel, radarele obișnuite continuă să dea amenzi pentru viteza prea mare. Cele mai multe amenzi pentru viteză s-au dat pe A16, la Rotterdam, aproape 27.000, din cauza lucrărilor care au redus limita. Alte locuri cu multe amenzi sunt N207 Kaag en Braassem (peste 16.000), N207 Alphen aan den Rijn (aproape 15.000) și Europaweg, Groningen (peste 13.000).

Autoritățile avertizează că folosirea telefonului la volan poate fi foarte scumpă și că noile radare inteligente ajută mult la siguranța pe drum.

Floortje Steigenga, o șoferiță din Den Bosch, Olanda, a primit o amendă mare dintr-un motiv neașteptat. După ce și-a scos măselele de minte, conducea cu o pungă cu gheață lipită de obraz ca să calmeze durerea. O cameră de supraveghere a crezut că ține în mână un telefon și i-a dat amendă de 439 de euro.

Incidentul s-a întâmplat la începutul lunii iulie, pe autostrada A2, lângă Boxtel, în drum spre serviciu, imediat după vizita la dentist. Câteva zile mai târziu, Floortje a primit amenda acasă, emisă pe numele prietenului ei. În procesul-verbal scria că a fost prinsă ținând „un dispozitiv electronic mobil” la volan.

După ce a văzut fotografia făcută de cameră, și-a dat seama că a fost o greșeală. Floortje a contestat amenda și acum poate să zâmbească uitându-se la poza respectivă.