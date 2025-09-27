Sâmbătă, 27 septembrie, Oltenia a fost lovită de o veste tristă. Ion Jianu, ambasador al Universității Craiova și autor al numeroaselor cărți dedicate clubului din Bănie, a murit.

Ion Jianu a scris nu doar despre Craiova Maxima în ansamblu, ci și despre jucătorii săi, individual. Ultima sa lucrare, publicată în timpul vieții, a fost dedicată lui Gabriel Boldici, care a trecut recent printr-un incident aproape tragic.

Clubul Universitatea Craiova a anunțat în jurul prânzului trecerea în neființă a lui Ion Jianu, subliniind rolul său de ambasador al echipei și autor al mai multor cărți despre club. Pe rețelele de socializare, gruparea a transmis un mesaj de condoleanțe: „Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.

„Veste tristă. Astăzi ne-a părăsit Ion Jianu, ambasador al Universității Craiova și autor al cărților dedicate clubului. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au scris oltenii pe rețelele de socializare.

Ion Jianu și-a consacrat întreaga carieră Universității Craiova și legendelor sale, devenind autorul unui număr impresionant de cărți despre fotbalul din Bănie. Printre lucrările sale se numără titluri precum „Frumoșii nebuni ai Craiovei Maxima”, „Patimile lui Crișan”, „Oblemenco, meciul cu viața” sau „Fenomenul Universitatea Craiova ’91 (La Craiova, revoluția a început mai devreme)”. Ultima sa carte i-a fost dedicată lui Gabriel Boldici, singurul fotbalist prezent la ambele evenimente majore din 1981 și 1991.