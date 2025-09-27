Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus că sprijină creșterea salariului minim pe economie. El a mărturisit că a lucrat și el pe salariul minim și de aceea consideră că este nedrept ca unui angajat fără locuință să nu-i ajungă banii nici măcar pentru chirie.

Manole a explicat că un om care muncește opt ore pe zi trebuie să poată trăi decent. El a afirmat că discuția despre productivitate este importantă, dar nu se poate spune că un muncitor are un salariu prea mare atunci când venitul lui nu îi asigură măcar chiria și un trai minim.

Ministrul a povestit în cadrul unei intervenții TV la Prima TV și că, în familie, a lucrat în agricultură și la clacă, înainte de a termina facultatea. Totuși, el a precizat că nu este de acord ca tinerii să intre în câmpul muncii înainte de a-și finaliza studiile, pentru că educația ar trebui să fie pe primul loc, iar apoi munca.

„Am lucrat pe salariul minim şi de asta sunt unul dintre susţinătorii fervenţi ai creşterii constante a salariului minim, pentru că am trăit experienţa asta şi poate şi dumneavoastră şi mulţi oameni care au venit în Bucureşti din afara oraşului. Să lucrezi în Bucureşti pe minim pe economie şi să nu-ţi ajungă banii nici măcar pentru chirie este absolut nedrept. Şi de asta discuţia despre productivitate e importantă, înţeleg sensul, dar un muncitor care nu are suficiente resurse pentru subzistenţă şi pentru un nivel decent, nu să aibă o maşină de brand scump şi un apartament în centru, dar o chirie măcar şi un nivel de trai decent, muncitorul ăla nu poate fi evaluat ca având un salariu prea mare sau că nu trebuie să crească salariul, nu! Munca trebuie răsplătită opt ore pe zi, trebuie să-ţi asigure un trai cât de cât decent. Eu nu cred că e bine să încurajăm tinerii să meargă la muncă. Eu cred că trebuie să-i încurajăm prima oară să termine, cât de multă educaţie pot, după care, evident, să meargă la lucru.”

Guvernul a aprobat majorarea salariului minim brut pe țară la 4.050 de lei pe lună, începând cu 1 ianuarie 2025, față de 3.700 de lei cât era până atunci.

Decizia a venit după discuții cu sindicatele și patronatele și că s-a ținut cont de calculul salariului minim european, bazat pe indicatori economici clari. Scopul a fost reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială și stimularea ocupării, precum și creșterea puterii de cumpărare a angajaților.

Tariful orar a fost stabilit la 24,496 lei pentru un program mediu de lucru de 165,334 ore pe lună. Majorarea de la 3.700 lei la 4.050 lei a reprezentat o creștere de 9,46%, adică 350 de lei în sumă brută. Salariul net a ajuns la 2.575 lei, cu o creștere de 212 lei, aproximativ 9% mai mult decât înainte. De această majorare au beneficiat 1.823.520 de angajați, față de 843.668 până atunci.