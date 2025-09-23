Ministrul Florin Manole a declarat că a cerut colegilor din alte ministere relevante să desemneze membri într-un grup de lucru. Scopul este ca în perioada următoare să fie redactat un draft al legii salarizării.

Acesta va fi făcut public și va fi discutat pe larg cu sindicatele și patronatele. Manole a subliniat că procedura de consultare va fi respectată în întregime și că toate sindicatele vor fi ascultate, cu accent pe cele din administrație.

„Am solicitat deja colegilor din alte ministere relevante să ne desemneze membrii într-un grup de lucru. Vom avea un draft, îl vom face public, va fi o discuţie lungă, va fi o discuţie serioasă cu sindicate, patronate, de fapt, în primul rând cu sindicatele din administraţie, dar va fi o temă în care vom respecta la linie procedura de consultare publică, în care vom asculta pe absolut toată lumea, absolut toate sindicatele, pentru că aşa trebuie să se întâmple”, a spus ministrul Muncii, Florin Manole, la Prima News.

Oficialul a arătat că, în prezent, salariile magistraților au devenit o temă sensibilă, la fel cum au fost salariile medicilor în trecut, când acestea erau la un nivel foarte scăzut. Florin Manole a explicat că, deși situația medicilor s-a îmbunătățit între timp, în cazul magistraților există încă provocări care trebuie analizate.

El a precizat că discuțiile despre pensii trebuie încheiate înainte de a reveni asupra temei salariilor.

„Salariile magistraţilor au fost o temă arzătoare, la fel cum a fost şi tema salariilor medicilor atunci când ele erau foarte jos. Acum, din fericire, mulţumită, nu ştiu neapărat cui, cine a crescut salariile, dar a făcut bine, nu mai suntem în situaţia aceea”, a precizat Manole.

Ministrul a spus că vede posibilă aplicarea legii salarizării unice începând cu anul 2026. Deocamdată, discuțiile sunt concentrate pe principiile de bază, urmând ca ulterior să fie stabilite și resursele financiare.

Manole a afirmat că va fi extrem de important ca legea să fie construită ținând cont de echitatea în sistem și de nevoia unei aplicări coerente.

Florin Manole a declarat că legea salarizării realizată de Lia Olguța Vasilescu a fost suficient de bine gândită, dar problema a fost lipsa unei implementări corecte. Din acest motiv, actualul minister este nevoit să reia procesul și să refacă reglementările.

Ministrul a adăugat că „reinventarea apei calde” a devenit o practică frecventă în București, ceea ce îngreunează progresele.

„Nu am avut încă discuţia despre anvelopa bugetară. Deocamdată, am început discuţiile despre principiile de bază. O să depăşim asta, o să ajungem şi la bani, va fi extrem de important. Va trebui în primul rând să ţinem cont însă de echitate în sistem. Eu nu vă ascund că mi se pare că legea făcută de doamna Olguţa Vasilescu era suficient de bună. Îmi pare rău că nu a fost implementată corect şi că trebuie să reinventăm. (…) A reinventa apa caldă pare să fie o chestiune recurentă în Bucureşti”, a mai spus el.

Florin Manole a mai explicat că, dacă Curtea Constituțională va da o decizie nefavorabilă în privința pensiilor magistraților, Ministerul Muncii nu ar putea îndeplini jalonul PNRR referitor la pensii.

Într-o astfel de situație, ar fi nevoie de un nou efort, rapid și de urgență, pentru a formula o propunere care să reziste controlului de constituționalitate.

„Nu am niciun fel de emoţie, pentru că eu ştiu că guvernul a făcut un proiect cu gândul de a trece, nu cu gândul de a pica la Curtea Constituţională, pe de-o parte. Pe de altă parte, nu vreau să anticipez deciziile Curţii, nu vreau să anticipez deciziile premierului Bolojan şi, sincer, deciziile unilaterale sunt unilaterale şi nu am ce să zic”, a spus ministrul Florin Manole.

Ministrul a subliniat că obiectivul principal este îndeplinirea jalonului din PNRR, pentru că acesta este legat de accesul României la fonduri europene. El a precizat că aspectele politice, precum o eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan, sunt secundare față de atingerea acestui obiectiv.

Manole a adăugat că premierul are libertatea de a lua decizii individuale, dar că proiectele Guvernului au fost făcute cu scopul de a trece testul Curții Constituționale, nu de a fi respinse.