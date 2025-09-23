Potrivit fostei ministre, în ciuda speculațiilor recente din spațiul public privind o posibilă înlocuire a lui Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru, această schimbare nu este una iminentă. Elena Udrea a subliniat că „nu există niciun pericol ca Bolojan să plece în acest moment, pentru că jocurile de putere încă nu au fost finalizate”.

Cu toate acestea, Udrea a lăsat să se înțeleagă că retragerea lui Ilie Bolojan va deveni inevitabilă la un moment dat. În opinia sa, va veni o perioadă stabilită în care acesta va trebui să se retragă pentru a-i face loc actualului președinte al României, Nicușor Dan, care încearcă să își consolideze poziția politică.

Intervenția fostei ministre a adus în discuție și o decizie recentă a Curții Constituționale a României (CCR), care i-a respins o cerere lui Nicușor Dan.

Elena Udrea s-a declarat surprinsă de această hotărâre și a explicat că „m-a mirat că CCR i-a respins cererea lui Nicușor Dan”. Ea consideră că aceasta este o dovadă că președintele nu se bucură de sprijinul tuturor centrelor de putere din stat, indicând existența unor divergențe privind planurile politice care îl vizează.

Fosta ministră a vorbit și despre o posibilă mișcare politică viitoare, respectiv formarea unui nou partid în jurul lui Nicușor Dan. Potrivit declarațiilor sale, proiectul politic ar fi deja în pregătire și ar urma să-l excludă pe Ilie Bolojan.

„Nu există niciun pericol să plece Bolojan, pentru că încă nu s-au făcut jocurile. Va veni un moment în care domnul Bolojan va trebui să plece ca să-i facă loc lui Nicușor Dan. Eu m-am mirat că CCR i-a respins o cerere lui Nicușor, dar asta arată că nu are susținere din toate zonele de putere, cred că se pregătește formarea unui partid pentru Nicușor Dan, din care Bolojan nu va face parte”, a declarat Elena Udrea.

De asemenea, fosta ministră a fost întrebată dacă se consideră sacrificată pentru Traian Băsescu, frecvent acuzat că ar fi fost arhitectul așa-numitului „stat paralel”, reprezentat la cel mai înalt nivel de fostul director adjunct al SRI, Florian Coldea.

„Nu, cred că asta a fost destinul meu politic. Ce mi s-a întâmplat mie nu s-a mai întâmplat în politica românească. Au mai avut probleme de genul ăsta, în care se încerca să fie scoși oamenii din politică prin dosare, au mai fost domnul Ponta, domnul Tăriceanu, dar ei au scăpat. Eu am fost singura care, indiferent cât am încercat să fiu judecată drept, am ajuns să petrec trei ani și jumătate în spatele gratiilor.”, a spus ea.

Elena Udrea a explicat că nu îl consideră pe Traian Băsescu vinovat pentru situația sa, dar a confirmat că a fost vizată de Florian Coldea.

„A lui Băsescu, sigur nu. Eu tot ce am făcut în cariera politică mi-am asumat. A sistemului Coldea, da. Băsescu nu știa multe lucruri pe care le făcea Coldea, în ultimii ani am constatat că sistemul nu era gândit aici, ci implementat aici. Păi eu am mai pus întrebarea asta: cine îl informează pe președinte? Păi dacă ele sunt cele implicate, ce informații o să-ți dea? S-a găsit un Coldea într-un rol pe care l-a executat foarte bine, dar planul nu a fost românesc”.

Udrea a adăugat că experiența sa politică, deși dureroasă, a oferit lecții importante despre dinamica puterii și influența instituțiilor în politica românească, subliniind că rămâne vigilentă cu privire la modul în care deciziile și jocurile de putere continuă să modeleze scena politică actuală.