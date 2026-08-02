Bursa de Valori București a pierdut peste 400 de milioane de lei într-o săptămână. Tranzacțiile s-au redus semnificativ

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ultima săptămână de tranzacționare din iulie cu un recul atât în ceea ce privește capitalizarea bursieră, cât și activitatea investitorilor. Potrivit datelor publicate de Bursa de Valori București, valoarea companiilor listate a scăzut cu peste 404 milioane de lei, în timp ce rulajul realizat prin tranzacțiile cu acțiuni s-a diminuat cu peste 269 de milioane de lei față de săptămâna precedentă.

Evoluția vine într-un context în care piața de capital a înregistrat fluctuații importante, iar unele dintre cele mai urmărite companii listate au consemnat scăderi semnificative ale cotațiilor.

Capitalizarea BVB a coborât sub nivelul din săptămâna precedentă

În intervalul 27 – 31 iulie 2026, capitalizarea bursieră a Bursei de Valori București s-a situat la 704,81 miliarde de lei, comparativ cu 705,22 miliarde de lei în săptămâna 20 – 24 iulie.

Diferența de peste 404 milioane de lei reflectă o ușoară diminuare a valorii totale a companiilor listate, pe fondul evoluției mixte a principalelor acțiuni tranzacționate.

În același timp, indicele principal BET, care urmărește evoluția celor mai lichide companii listate la BVB, a încheiat săptămâna la nivelul de 36.154,88 puncte.

Tranzacțiile cu acțiuni au scăzut cu peste 269 de milioane de lei

Un recul mai pronunțat s-a înregistrat în ceea ce privește lichiditatea pieței.

Valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a fost de 509,70 milioane de lei în perioada analizată, în scădere față de cele 778,82 milioane de lei raportate în săptămâna anterioară.

Astfel, rulajul bursier s-a redus cu peste 269 de milioane de lei, ceea ce indică o activitate mai redusă din partea investitorilor.

Din punctul de vedere al volumului tranzacțiilor, cea mai activă ședință bursieră a fost cea de luni, 27 iulie, când schimburile au totalizat 165,3 milioane de lei.

La polul opus s-a situat ședința de vineri, 31 iulie, în care valoarea tranzacțiilor a fost de numai 67,4 milioane de lei.

Banca Transilvania a rămas lider la lichiditate

Cele mai tranzacționate acțiuni de pe piața principală au fost, și în această săptămână, cele ale Băncii Transilvania.

Titlurile instituției bancare au generat schimburi în valoare de 96,753 milioane de lei, iar cotația acestora a înregistrat o scădere de 0,54%.

Pe locul al doilea în clasamentul lichidității s-au situat acțiunile Evergent Investments, cu tranzacții de 91,959 milioane de lei, fără variații de preț față de săptămâna precedentă.

Podiumul a fost completat de OMV Petrom, ale cărei acțiuni au însumat tranzacții de 68,501 milioane de lei și au consemnat o apreciere de 0,56%.

Cine a câștigat și cine a pierdut cel mai mult pe bursă

În ceea ce privește evoluția cotațiilor, cele mai mari creșteri au fost înregistrate de:

Electroaparataj (+11,72%);

Safetech Innovations (+5,67%);

Digi Communications NV (+4,85%).

La polul opus, cele mai importante corecții au fost consemnate de:

Șantierul Naval Orșova (-16,15%);

Nuclearelectrica (-7,71%);

Bursa de Valori București (-5,91%).

Scăderile înregistrate de aceste companii au influențat evoluția generală a pieței în ultima săptămână de tranzacționare din luna iulie.