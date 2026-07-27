Norofert atrage o finanțare de până la 15 milioane de dolari. Fondul american GEM susține extinderea producătorului român în SUA și Brazilia

Norofert a semnat un acord cu fondul american de investiții GEM Global Yield, care permite o finanțare de până la 15 milioane de dolari printr-un mecanism derulat pe parcursul următorilor trei ani. Acordul a fost anunțat luni, 27 iulie 2026, printr-un raport transmis Bursei de Valori București. Fondurile vor susține dezvoltarea companiei și extinderea operațiunilor din Statele Unite și Brazilia.

Norofert a anunțat încheierea unui acord cu fondul american de investiții GEM Global Yield, cu sediul în New York, care creează cadrul pentru o finanțare de până la 15 milioane de dolari. Documentul a fost semnat între GEM Global Yield și Vlad Andrei Popescu, președintele Consiliului de Administrație și acționar semnificativ al companiei, potrivit raportului publicat la Bursa de Valori București.

În baza acordului, fondul american va putea cumpăra acțiuni Norofert deținute de Vlad Popescu, tranzacționate la Bursa de Valori București sub simbolul NRF. Achizițiile vor putea fi realizate în mai multe etape, pe o perioadă de până la trei ani, iar valoarea totală a acestora nu va depăși plafonul de 15 milioane de dolari.

Compania subliniază că acordul nu reprezintă o investiție imediată în Norofert, ci stabilește mecanismul prin care fondurile vor putea fi direcționate ulterior către dezvoltarea afacerii, în funcție de derularea tranzacțiilor și de condițiile contractuale.

Structura acordului prevede că GEM Global Yield va achiziționa acțiuni de la Vlad Popescu, iar sumele încasate de acționar vor putea fi utilizate ulterior pentru finanțarea Norofert.

Fondurile vor putea ajunge în companie fie sub forma unor împrumuturi acordate de acționar, fie prin participarea acestuia la viitoare majorări ale capitalului social.

Implementarea operațiunilor va depinde de prevederile contractuale, de aprobările corporative necesare și de respectarea legislației pieței de capital.

Astfel, valoarea de 15 milioane de dolari reprezintă plafonul maxim al acțiunilor care pot fi tranzacționate prin acest mecanism în următorii trei ani și nu o sumă virată integral la data semnării acordului.

Norofert a precizat că resursele financiare atrase prin acest acord vor fi utilizate pentru susținerea planurilor de dezvoltare pe piețele din Statele Unite și Brazilia.

Raportul transmis investitorilor nu detaliază modul în care vor fi repartizate fondurile între cele două piețe și nici proiectele care vor fi finanțate cu prioritate.

Compania produce încă din 2024 în statul Dakota de Sud, în regiunea agricolă Midwest din Statele Unite. Fabrica utilizează inclusiv materii prime dezvoltate în România, iar produsele sunt distribuite în mai multe state americane. Totodată, Norofert și-a extins activitatea și în Florida, unde și-a adaptat portofoliul pentru culturi precum citricele și trestia de zahăr.

Procesul de extindere a continuat în 2025, odată cu deschiderea unei fabrici în statul Santa Catarina din Brazilia. Potrivit estimărilor anterioare ale companiei, aproximativ 40% din veniturile grupului ar putea proveni, în următorii doi ani, din operațiunile desfășurate în Statele Unite și Brazilia.

Acordul cu fondul american marchează un nou pas în dezvoltarea Norofert, companie care și-a început activitatea de producție în condiții modeste înainte de a ajunge pe piețele internaționale.

Vlad Popescu a preluat conducerea afacerii de familie în 2015, la vârsta de 28 de ani, după retragerea tatălui său din motive medicale. În loc să continue activitatea de distribuție, antreprenorul a decis orientarea companiei către producția de inputuri pentru agricultură, cu accent pe segmentul agriculturii ecologice.

Primele produse au fost dezvoltate împreună cu cercetători români, iar formulele inițiale au fost realizate într-un grajd dezafectat. Validarea acestora a venit în urma testelor efectuate de fermieri.

„Am așteptat telefonul să vedem dacă produsele au funcționat. Când am aflat că da, acela a fost momentul care ne-a dat curaj”, a povestit Vlad Popescu, în podcastul StartupCafe „Idei și Antreprenori”.

Un moment important în dezvoltarea companiei a venit în 2019, când Norofert a atras finanțare printr-un plasament privat. Capitalul obținut a permis mutarea într-o fabrică modernă, extinderea capacităților de producție și consolidarea echipei comerciale.

În martie 2020, compania s-a listat pe piața AeRO a Bursei de Valori București. Accesul la piața de capital a susținut investițiile în cercetare și tehnologie, inclusiv dezvoltarea propriului laborator pentru microorganisme și bacterii utilizate în fertilizanți și tratamente pentru semințe.

Vlad Popescu a explicat pe larg, în podcastul „Idei și Antreprenori”, modul în care Norofert a trecut de la activitatea de distribuție la producție și de la primele formule dezvoltate într-un grajd dezafectat la fabrici deschise în Statele Unite și Brazilia.

GEM Global Yield face parte dintr-un grup internațional de investiții cu sediul în New York.

Potrivit informațiilor prezentate de Norofert, grupul administrează active în valoare de 3,4 miliarde de dolari și a realizat peste 590 de tranzacții în aproximativ 70 de țări.

Compania a precizat că va informa investitorii pe măsură ce vor fi parcurse etapele prevăzute în acord, inclusiv în ceea ce privește tranzacțiile cu acțiuni și finanțările care vor fi acordate efectiv societății.

Norofert este listată pe piața AeRO Premium a Bursei de Valori București, sub simbolul NRF. Compania are un capital social de peste 8,34 milioane de lei, împărțit în aproximativ 20,86 milioane de acțiuni.