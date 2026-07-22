O sursă de miliarde pentru UE se află în aer: propunerea care schimbă regulile jocului

Ministrul grec de finanțe Kyriakos Pierrakakis, care deține și funcția de președinte al Eurogrupului, propune o nouă modalitate prin care Uniunea Europeană ar putea obține venituri suplimentare. Ideea sa vizează redirecționarea unei părți din banii obținuți de statele membre prin licitațiile pentru spectrul radio către bugetul comunitar.

Propunerea apare într-un moment în care instituțiile europene pregătesc discuțiile privind viitorul buget multianual al UE, iar statele membre dezbat sursele de finanțare pentru perioada următoare. Pierrakakis susține că o coordonare mai mare la nivel european în domeniul telecomunicațiilor ar putea aduce beneficii atât pentru bugetul Uniunii, cât și pentru dezvoltarea industriei tehnologice europene.

„Este o politică de telecomunicații à la Draghi”, a spus el într-un interviu, invocând planul fostului prim-ministru italian pentru inversarea declinului economic al Europei, care prevedea o mai mare coordonare și armonizare a modului în care guvernele naționale acordă licențe pentru frecvențele care alimentează rețelele mobile.

Ministrul grec a explicat că ideea are mai multe componente și că prima etapă ar fi sincronizarea procedurilor de licitație dintre statele membre. Potrivit acestuia, reducerea fragmentării pieței europene ar reprezenta un avantaj pentru operatorii de telecomunicații și pentru companiile tehnologice.

„Această idee are straturi. Există un strat foarte vizibil, care este pur și simplu sincronizarea licitațiilor”, a spus Pierrakakis, argumentând că reducerea fragmentării și apropierea de o piață unică ar fi deja un mare câștig. „Valoarea pentru campionii noștri și pentru operatorii noștri de telecomunicații este evidentă, înainte de a intra în discuția despre venituri.”

Pierrakakis consideră că această abordare se înscrie într-o direcție mai largă de consolidare a competitivității europene, după recomandările formulate în ultimii ani în rapoarte dedicate economiei și pieței unice. El a făcut referire la documentele privind competitivitatea europeană realizate de Mario Draghi și la propunerile fostului premier italian Enrico Letta.

În același context, ministrul grec a menționat și proiectul Uniunii Piețelor de Capital, inițiativa UE destinată creării unei piețe europene mai integrate pentru investiții și servicii financiare.

În prezent, operatorii de telecomunicații din Europa trebuie să participe la proceduri naționale diferite pentru obținerea drepturilor de utilizare a spectrului radio, un activ esențial pentru rețelele mobile.

Veniturile rezultate din aceste licitații sunt direcționate către bugetele statelor membre.Potrivit asociației comerciale Connect Europe, operatorii au cheltuit peste 50 de miliarde de euro pentru licențe de spectru începând din 2020. Sistemul actual a fost criticat de reprezentanți ai industriei, care au susținut că nivelul ridicat al sumelor plătite poate reduce capacitatea companiilor de a investi în dezvoltarea rețelelor.

Fostul comisar european Thierry Breton a descris în trecut spectrul radio drept o „vacă de muls” pentru guverne, criticând modul în care unele state folosesc licitațiile în principal pentru obținerea de venituri.

Kyriakos Pierrakakis a prezentat experiența Greciei din 2020 ca posibil model pentru o abordare europeană. Atunci, autoritățile de la Atena au decis ca 25% din veniturile obținute prin licitațiile de spectru să fie direcționate către un fond de capital de risc destinat investițiilor în ecosistemul 5G.

Pentru nivel european, șeful Eurogrupului propune ca 75% din veniturile obținute prin licitații să fie alocate Cadrului Financiar Multianual al UE, planul de cheltuieli pe termen lung al Uniunii, iar restul de 25% să fie direcționat printr-un fond susținut de Banca Europeană de Investiții.

Cu un astfel de mecanism, Pierrakakis consideră că fondurile disponibile pentru proiectele europene ar putea crește. „am ajunge să avem o sumă mult mai mare în mâinile Europei în ansamblu”, a afirmat acesta.

Propunerea ar putea deveni o nouă sursă de venit pentru Uniunea Europeană, cunoscută la Bruxelles sub denumirea de „resursă proprie”. Discuțiile apar în contextul negocierilor privind bugetul european de aproximativ 2 trilioane de euro, unde statele membre au poziții diferite privind nivelul cheltuielilor și modul de finanțare.

Pierrakakis susține că mecanismul ar putea contribui și la dezvoltarea companiilor europene din domeniul tehnologiei și la reducerea dependenței Uniunii de furnizorii americani. Totuși, propunerea riscă să întâmpine opoziție din partea unor guverne naționale.

Statele membre au apărat în mod tradițional competența proprie asupra gestionării spectrului radio și asupra veniturilor obținute din aceste licitații. Un oficial guvernamental național a declarat că ideea ar putea avea dificultăți în obținerea unui sprijin larg, argumentând că țările ar fi reticente să renunțe la aceste venituri. „Nu cred că ar câștiga un sprijin larg”, a declarat oficialul guvernamental, acordându-și anonimatul pentru a discuta o propunere informală.

Un alt reprezentant guvernamental a afirmat că statele membre nu sunt favorabile unei extinderi a rolului Comisiei Europene în colectarea veniturilor provenite din spectru. „În general, a permite Comisiei să colecteze taxe privind spectrul nu este ceva ce le place statelor membre”, a spus acesta.

Europarlamentarul polonez de centru Michał Kobosko, negociatorul principal pentru această temă în Parlamentul European, a declarat anterior că nu dorește menținerea sistemului actual. „status quo-ul în care guvernul ia acești bani uriași de la operatori și apoi nimeni nu are niciun cuvânt de spus în modul în care sunt utilizați banii”, a spus el într-un interviu.

Pierrakakis speră ca ideea să fie inclusă în discuțiile privind bugetul UE pentru perioada 2028-2034 și în dezbaterea privind competitivitatea europeană. El a precizat că „mulți” dintre colegii săi au „susținut deja filosofia de bază a ideii”.