UE pregătește până în 2027 o reformă bancară care elimină barierele financiare și deblochează miliarde de euro pentru investiții

Uniunea Europeană pregătește o reformă a sectorului bancar, care va fi propusă până în primul trimestru din 2027. Măsura urmărește eliminarea barierelor financiare dintre statele membre, creșterea investițiilor și reducerea dependenței de băncile străine.

Comisia Europeană pregătește reforme pentru primul trimestru al anului 2027, menite să elimine barierele dintre piețele bancare naționale, să crească finanțarea pentru întreprinderi și sectoare strategice și să reducă dependența blocului comunitar de băncile străine.

Uniunea Europeană va propune o nouă legislație pentru reformarea sectorului bancar, cu scopul de a elimina barierele financiare din cadrul blocului comunitar și de a reduce dependența acestuia de băncile străine pentru nevoile critice de finanțare, potrivit unui proiect de raport al Comisiei Europene. Raportul, care urmează să fie prezentat pe 15 iulie, pune bazele unor reforme mai ample ale sectorului bancar așteptate în 2027.

Piața bancară a UE rămâne fragmentată și a devenit excesiv de complexă în anumite domenii, se arată în raport, specificând că situația are ca rezultat „gospodăriile și întreprinderile plătesc mai mult pentru credite decât ar trebui”. Activitățile bancare transfrontaliere în cadrul UE rămân mai limitate decât în ​​Statele Unite ale Americii, în ciuda deceniilor de eforturi de integrare a pieței.

Reformele vin într-un context în care Europa se confruntă cu nevoi tot mai mari de investiții. Un studiu din iunie 2026, realizat de firma de consultanță Oliver Wyman pentru Federația Bancară Europeană, a estimat că blocul comunitar necesită investiții anuale suplimentare de 1,4 trilioane de euro, comparativ cu cele 800 de miliarde de euro identificate în raportul privind competitivitatea din 2024 al lui Mario Draghi.

Conform proiectului de raport al Comisiei Europene, dacă băncile sunt în măsură să fie mai eficiente, ele pot, de asemenea, să finanțeze mai bine sectoarele critice. Acesta abordează importanța reducerii dependenței blocului comunitar de băncile cu sediul în afara UE. „Sectorul bancar al UE poate contribui la finanțarea economiei UE, inclusiv a priorităților sale strategice, cum ar fi apărarea și tranzițiile [digitale și ecologice]”, se menționează în proiectul de raport.

Documentul menționează trei obiective principale pentru a face sectorul bancar mai competitiv: finalizarea pieței unice pentru bănci, adoptarea standardelor internaționale pentru industria bancară a UE și simplificarea unor aspecte „nejustificat de complexe și împovărătoare ale sectorului”. Raportul include propuneri pentru facilitarea operațiunilor bancare transfrontaliere, inclusiv circulația capitalului și a lichidității între statele membre și gestionarea falimentelor bancare.

În paralel cu reforma și integrarea suplimentară a sectorului bancar, documentul specifică faptul că orice reformă trebuie să meargă mână în mână cu o integrare suplimentară a piețelor de capital europene.

Negocierile privind reforma piețelor de capital sunt în curs de desfășurare la Bruxelles, blocul comunitar având ca obiectiv ajungerea la un acord până la sfârșitul anului.