Comisia Europeană schimbă regulile PAC pentru a sprijini fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor

Comisia Europeană modifică regulile Politicii Agricole Comune (PAC) pentru a ajuta fermierii să facă față scumpirii îngrășămintelor, pe fondul tensiunilor geopolitice și al perturbărilor din lanțurile de aprovizionare. Noile măsuri prevăd sprijin financiar mai rapid, avansuri majorate la plăți și o flexibilitate sporită pentru statele membre în acordarea ajutoarelor.

Comisia Europeană a adoptat vineri un set de măsuri menite să sprijine fermierii afectați de creșterea accentuată a costurilor îngrășămintelor și să contribuie la consolidarea securității alimentare în Europa.

În ultimele luni, tensiunile geopolitice și perturbările lanțurilor de aprovizionare au dus la majorarea prețurilor îngrășămintelor în întreaga Uniune Europeană. În acest context, Comisia a decis să ajusteze anumite prevederi ale politicii agricole comune (PAC), astfel încât statele membre să poată acorda fermierilor un sprijin mai rapid și mai flexibil pentru achiziționarea acestor produse.

Pachetul de măsuri cuprinde trei componente principale. Prima vizează introducerea unei noi scheme de lichidități în cadrul programelor de dezvoltare rurală, destinată sprijinirii fermierilor în situații de criză. Schema poate fi cofinanțată în proporție de până la 65% din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și poate include fonduri neutilizate care, în lipsa acestei măsuri, ar fi fost pierdute. Totodată, statele membre pot completa finanțarea cu fonduri naționale de până la 200%.

Pentru a accelera acordarea sprijinului și pentru a reduce birocrația, ajutorul va putea fi plătit sub forma unei sume fixe pe hectar și va fi implementat prin intermediul planurilor strategice din cadrul PAC.

A doua măsură permite statelor membre să acorde fermierilor plăți directe în avans înainte de 16 octombrie, prin majorarea ratei avansurilor. Scopul acestei măsuri este de a îmbunătăți fluxul de numerar al exploatațiilor agricole și de a le ajuta să facă față creșterii costurilor.

În plus, statele membre vor beneficia de o flexibilitate mai mare în gestionarea efectelor generate de prețurile ridicate ale îngrășămintelor, prin posibilitatea de a ajusta alocările destinate plăților directe pentru anul calendaristic 2027.

Noile măsuri completează pachetul excepțional de sprijin financiar în valoare de 540 de milioane de euro, anunțat în cadrul Planului de acțiune privind îngrășămintele și adoptat la 27 iulie. Executivul comunitar va continua implementarea acestui plan pentru a reduce vulnerabilitatea fermierilor în fața unor viitoare crize.

Prin aceste măsuri, Comisia urmărește consolidarea securității alimentare, creșterea autonomiei strategice și îmbunătățirea competitivității Uniunii Europene.