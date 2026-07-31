TAROM riscă să piardă ajutorul de stat primit. Compania pregătește un nou plan de restructurare
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TAROM va transmite Comisiei Europene un nou calendar pentru recuperarea întârzierilor din planul de restructurare și va prezenta, în luna septembrie, o variantă refăcută pe baza situației financiare reale. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, avertizează că actualul plan nu demonstrează viabilitatea companiei, iar România ar putea fi obligată să restituie ajutorul de stat primit.
Planul de restructurare nu a fost implementat conform angajamentelor
Radu Miruță a anunțat că a avut o discuție la Ministerul Transporturilor cu directorul general interimar al TAROM, președintele Consiliului de Administrație, directorul financiar și directorul comercial.
În urma analizei, ministrul a concluzionat că planul de restructurare convenit cu Comisia Europeană pentru perioada 2024-2026 nu a fost parcurs în forma asumată, iar mai multe obligații nu au fost îndeplinite.
Potrivit acestuia, în condițiile actuale, TAROM nu poate demonstra că este o companie viabilă.
„TAROM a avut un plan de restructurare agreat, în baza căruia a primit foarte mulți bani. Perioada de implementare a fost 2024–2026, însă planul propus chiar de conducerea companiei nu a fost parcurs, iar obligațiile asumate nu au fost îndeplinite”, a transmis Miruță.
România ar putea fi obligată să restituie ajutorul de stat
Ministrul interimar al Transporturilor avertizează că, dacă planul de restructurare nu va demonstra viabilitatea TAROM până la sfârșitul anului 2026, România riscă să fie obligată să restituie fondurile primite.
„În condițiile actuale, generate de modul în care TAROM a fost condusă și coordonată în ultimii ani, la finalul anului 2026, toți banii primiți trebuie restituiți dacă planul de restructurare nu demonstrează viabilitate. Iar în forma actuală, nu o demonstrează”, a afirmat Radu Miruță.
Oficialul a subliniat că TAROM este o companie strategică pentru România și că autoritățile încearcă să recupereze întârzierile acumulate în relația cu executivul european.
Noul plan va fi transmis la mijlocul lunii septembrie
În urma întâlnirii de la Ministerul Transporturilor, au fost stabilite mai multe termene pentru refacerea planului și reluarea dialogului cu Comisia Europeană.
În următoarele trei zile, autoritățile vor informa Comisia Europeană că obligațiile care trebuiau îndeplinite până la 1 iunie vor fi realizate în regim accelerat.
În termen de șase săptămâni, TAROM va pregăti un proiect privind viitorul companiei și va solicita o întâlnire cu reprezentanții Comisiei Europene pentru prezentarea argumentelor.
La mijlocul lunii septembrie, compania urmează să transmită un plan de restructurare refăcut, bazat pe venituri certe, cheltuieli reduse și date financiare reale.
Radu Miruță a precizat că noua conducere a companiei a început deja refacerea bugetului în funcție de situația financiară reală.
Ministrul a criticat modul în care TAROM a fost administrată în ultimii ani și a afirmat că autoritățile trebuie să facă toate demersurile necesare pentru salvarea companiei.
„Pentru o companie strategică precum TAROM trebuie făcut tot ce este necesar. Asta facem”, a transmis Radu Miruță.
Directorul general al TAROM a fost revocat pe 24 iulie
Pe 24 iulie, ministrul interimar al Transporturilor a anunțat revocarea lui Bogdan Costaș din funcția de director general al TAROM.
Decizia a fost luată după ce Consiliul de Administrație a constatat că acesta nu a adoptat măsurile necesare pentru refacerea bugetului pe baza datelor reale și a întârziat demersurile către Comisia Europeană privind modificarea planului de restructurare.
În locul său, Cristian Anghel, fost director de operațiuni la sol, a fost desemnat director general interimar. Totodată, a fost începută procedura de selecție pentru ocuparea definitivă a funcției, conform legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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