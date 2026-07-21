Scrisoarea care pune presiune pe conducerea TAROM. Ce solicită sindicatul

Sindicatul Unit TAROM (SUT) solicită ministrului interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță, să inițieze procedura de revocare a actualului Consiliu de Administrație al companiei și să organizeze o nouă selecție, potrivit prevederilor OUG privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Reprezentanții salariaților cer ca viitorii administratori să fie desemnați pe baza unor criterii care să garanteze experiență reală în aviația civilă și solicită, totodată, evaluarea modului în care actualii membri ai Consiliului și-au îndeplinit indicatorii de performanță prevăzuți în contractele de mandat.

Solicitările sunt formulate într-o scrisoare deschisă, în care sindicatul atrage atenția că TAROM traversează o etapă decisivă, marcată de implementarea planului de restructurare aprobat de Comisia Europeană, cu termen de finalizare la 30 decembrie 2026. Documentul evidențiază faptul că operatorul aerian a ajuns la al șaptesprezecelea director general din ultimii zece ani, iar funcția este ocupată interimar din 15 ianuarie 2026. De asemenea, procedura pentru desemnarea unui director general cu mandat complet nu a fost finalizată.

Potrivit sindicatului, această succesiune rapidă de conduceri executive reflectă o lipsă de stabilitate care nu poate fi separată de responsabilitatea Consiliului de Administrație.

„Această instabilitate managerială cronică nu mai poate fi disociată de organul care poartă răspunderea numirii și supravegherii conducerii executive: Consiliul de Administrație”, transmit sindicaliștii.

Reprezentanții SUT susțin că actualul Consiliu de Administrație a primit mandate de patru ani la 15 iunie 2024, însă cei mai mulți dintre membrii săi ocupau aceleași funcții, provizoriu, încă din perioada 2021-2022.

În scrisoarea deschisă sunt invocate informații potrivit cărora presa a relatat despre legăturile unor membri ai Consiliului cu conducerile politice succesive ale Ministerului Transporturilor, în contradicție cu mențiunea „fără afiliere politică” prezentă în documentele oficiale privind guvernanța corporativă.

„Presa a documentat pe larg legăturile membrilor Consiliului cu conducerile politice succesive ale ministerului, în contrast cu mențiunea ‘fără afiliere politică’ din informările oficiale de guvernanță corporativă ale companiei. Sub supravegherea acestui Consiliu, funcția de director general a fost ocupată de patru persoane diferite în mai puțin de doi ani și jumătate, iar remunerația membrilor Consiliului a fost dublată, la 24.148 lei brut lunar, în plină perioadă de austeritate bugetară și de sacrificii cerute salariaților companiei. Un membru al actualului Consiliu, doamna Anca-Daniela Boagiu, a contrasemnat, în calitate de ministru al Transporturilor, Hotărârea Guvernului nr. 1.267 din 7 decembrie 2000, prin care terenurile din perimetrul aeroportului – inclusiv terenul de sub hangarul tehnic al TAROM – au fost transmise în administrarea Companiei Naționale Aeroporturi București. Consecința directă a acestui act este chiria anuală ilegală de aproximativ 900.000 de euro pe care TAROM, iar în prezent TAROM Tehnic SRL, o plătește pentru folosința terenului de sub propriul hangar, deși ambele entități se află sub autoritatea aceluiași acționar – statul român, prin Ministerul Transporturilor. Considerăm profund inadecvat ca aceeași persoană să exercite astăzi funcția de membru al Consiliului de Administrație al companiei prejudiciate de actul pe care l-a contrasemnat și, mai mult, să prezideze Comitetul de nominalizare și remunerare, cu rol determinant în selecția directorului general”.

Sindicatul mai afirmă că ședințele Consiliului de Administrație, inclusiv cea desfășurată la 17 iulie 2026, au avut loc „fără o informare adecvată a partenerilor sociali și participare a sindicatului reprezentativ la ședințele de CA, deși deciziile luate privesc în mod direct restructurarea companiei și soarta personalului aeronautic”.

Potrivit SUT, performanțele financiare și operaționale ale TAROM au înregistrat un recul sub supravegherea actualului Consiliu de Administrație. Sindicaliștii arată că profitul net raportat pentru anul 2024, de aproximativ 287 de milioane de lei, a provenit în principal din vânzarea unor active, respectiv sloturile Heathrow către Qatar Airways și cele patru aeronave Airbus A318, tranzacții care au depășit 317 milioane de lei. În lipsa acestor operațiuni excepționale, compania ar fi consemnat o pierdere operațională.

„Cifra de afaceri a scăzut, numărul de pasageri a scăzut cu 12%, iar gradul de ocupare a aeronavelor s-a redus la 77,6%. În 2025, situația s-a deteriorat dramatic: în primele opt luni s-a înregistrat o pierdere de aproximativ 150 milioane lei, gradul de ocupare a coborât sub 70% (mai scăzut decât în perioada pandemiei), iar compania a ratat țintele financiare asumate în planul de restructurare, informând în acest sens Comisia Europeană. Aceste rezultate contrastează puternic cu strategiile de restructurare implementate cu succes de alte companii aeriene europene aflate în situații similare”, avertizează sindicatul.

Documentul face referire și la exemple din industria aviatică europeană. Potrivit sursei citate, ITA Airways a atras un partener strategic important, Lufthansa Group, și a redus controlat costurile, modernizând flota și păstrând dialogul social. Totodată, LOT Polish Airlines este prezentată drept un exemplu de guvernanță stabilă și management specializat, compania reușind să își consolideze rețeaua regională și să rămână profitabilă.

Air Serbia este menționată pentru strategia bazată pe parteneriat strategic, optimizarea rețelei de hub și controlul costurilor, fără o dependență majoră de valorificarea activelor. În același timp, SAS este indicată ca exemplu de restructurare realizată prin reducerea personalului și atragerea capitalului privat, pe baza unui plan cu obiective clare privind profitabilitatea operațională.

Sindicatul consideră că planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană a fost aplicat greșit la TAROM, accentul fiind pus pe vânzarea activelor și pe injecțiile de capital din partea statului, în locul unor reforme structurale precum atragerea unui partener strategic, reducerea sustenabilă a costurilor operaționale, îmbunătățirea strategiei comerciale și asigurarea unei guvernanțe independente de influențele politice. Potrivit sindicaliștilor, această abordare a condus la ratarea obiectivelor de profitabilitate operațională și la rezultate inferioare celor din perioada pandemiei.

„Față de cele de mai sus, vă solicităm respectuos, dar ferm: declanșarea, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, a procedurii de revocare a actualului Consiliu de Administrație, în temeiul art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, și organizarea unei noi proceduri de selecție, transparente și profesioniste, în condițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu criterii care să asigure expertiză reală în aviație civilă; evaluarea de către minister și AMEPIP a modului în care actualii administratori și-au îndeplinit indicatorii de performanță din contractele de mandat, ca temei al revocării pentru justă cauză; convocarea, în termen de 15 zile de la primirea prezentei, a unei întâlniri formale între conducerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și reprezentanții Sindicatului Unit TAROM, în condițiile Legii nr. 367/2022, având ca obiect asumat viitorul personalului aeronautic al companiei: tranziția de flotă și de personal, aplicarea procedurilor interne de relocare (inclusiv procedura DRU-005), stabilitatea locurilor de muncă în cadrul planului de restructurare și situația TAROM Tehnic SRL, unde nu a fost scos la concurs postul de CEO, ci ocupat politic”.

Printre solicitările formulate se regăsesc și comunicarea hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în ședința din 17 iulie 2026 către partenerii sociali, precum și inițierea demersurilor necesare pentru corectarea situației generate de HG nr. 1.267/2000, care, potrivit sindicatului, obligă o companie de stat să achite chirie unei alte companii aflate sub autoritatea aceluiași acționar pentru terenul pe care este amplasată propria infrastructură tehnică.

La finalul scrisorii deschise, președintele Sindicatului Unit TAROM, Narcis Pașcu, precizează: „Precizăm că demersul nostru nu vizează persoane, ci restabilirea unei guvernanțe corporative reale la TAROM. Salariații companiei – piloți, însoțitori de bord, personal tehnic, comercial, de securitate, financiar și de sol – și-au asumat constant eforturile de redresare. Avem convingerea că și acționarul majoritar își va asuma, la rândul său, responsabilitatea unei conduceri competente, stabile și lipsite de conflicte de interese, singura în măsură să ducă la bun sfârșit restructurarea companiei naționale”.