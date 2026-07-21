Un episod controversat din spatele PNRR: acuzațiile lansate de Olguța Vasilescu

Lia Olguța Vasilescu a declarat că Programul Național de Redresare și Reziliență nu ar fi fost negociat în România și că documentul nu ar fi trecut prin Parlamentul României.

Afirmațiile au fost făcute marți, la emisiunea „Gândul Ai aflat!” cu Ionuț Cristache, unde social-democrata a vorbit despre prevederile din PNRR referitoare la salarizare, pensii și administrația publică.

„Dacă este să vorbim despre legea salarizării, o să spun că negocierea care s-a făcut pe PNRR a fost cea mai proastă”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Aceasta a susținut că, în momentul negocierii jalonului privind salarizarea, au existat mai multe elemente stabilite pentru sectorul public. Potrivit acesteia, unul dintre puncte prevedea acordarea unor prime de performanță pentru bugetari, măsură care exista deja în lege, dar care nu ar fi fost aplicată din cauza amânărilor succesive prin ordonanțe.

Un alt aspect menționat de social-democrată a vizat administrația publică locală. Vasilescu a afirmat că, anterior, nivelul de salarizare putea fi stabilit de consiliile locale în funcție de posibilitățile fiecărei administrații.

Lia Olguța Vasilescu a criticat, de asemenea, măsurile adoptate ulterior în administrația publică locală, afirmând că acestea au dus la reducerea numărului de angajați.

„Deci reforma domnului Bolojean din administrația publică locală dă oamenii afară, care până la urmă s-au dat, cred că, vreo două mii de oameni din toată administrația publică locală. Atât a fost marea reformă”, a transmis Vasilescu.

Social-democrata a revenit asupra modului în care a fost stabilit PNRR și a afirmat că documentul nu ar fi fost negociat la nivel național înainte de asumare. „PNRR-ul nu s-a negociat niciodată”, a declarat aceasta.

Ea a precizat că unele modificări au fost posibile ulterior, oferind ca exemplu renegocierea procentului de 9,4% din PIB alocat pensiilor. Potrivit declarațiilor sale, această prevedere ar fi fost introdusă inițial cu o limitare privind creșterea pensiilor pentru o perioadă de 50 de ani.

„Nu poți să renegociezi tot. Noi am reușit să renegociem de exemplu procentul de 9,4% din PIB pentru pensii pe care tot așa îl băgase domnul Ghinea cu obligativitatea ca timp de 50 de ani să nu mai crească pensiile în România. Și ne-am dus să renegociem”, a specificat aceasta.

Olguța Vasilescu a afirmat că anumite prevederi din PNRR nu ar fi fost discutate cu instituțiile și organizațiile care ar fi trebuit implicate în proces.

„Am fost inclusiv eu la o discuție cu comisarul pe muncă și răspunsul lui a fost «Cine v-a pus? Noi nu v-am cerut așa ceva. Voi singuri l-ați asumat»”, potrivit acesteia.

Social-democrata a mai susținut că documentul nu a fost dezbătut în Parlament și că nu ar fi existat consultări cu partenerii sociali sau cu ministerele.

„Nenorocirea este la acest PNRR nu s-a negociat niciodată în România. Nu a trecut prin Parlamentul României, nu a fost discutat cu partenerii sociali, nu a fost discutat cu ministerele măcar. Acest jalon pe muncă, de exemplu, care se refera la pensii și la salarii, a trecut fără să fie consultat măcar un simplu funcționar din Ministerul Muncii”, a punctat Olguța Vasilescu.

În aceeași intervenție, Lia Olguța Vasilescu a afirmat că o situație similară ar exista și în privința documentelor pentru următorul ciclu financiar european.

„Doar pe ce a gândit domnul Ghina la vremea respectivă. Și să știți că suntem în aceeași situație și acum. La ora actuală ar trebui ca să trimitem la Bruxelles planul de parteneriat național și regional. Care înseamnă următorul ciclu financiar, dacă vreți, pentru perioada 2028-2034 unde România are de luat 60,2 miliarde de euro”, a declarat aceasta.

Potrivit afirmațiilor sale, termenul pentru transmiterea planurilor către Comisia Europeană ar fi fost luna iulie, însă aceasta a spus că nu ar avea informații despre negocierile purtate.

„Calendarul este că în luna iulie trebuiau trimise planurile la Bruxelles, la Comisia Europeană. Noi nu știm nimic până în acest moment. Nu s-a negociat absolut nimic. Nimeni nu mi-a cerut vreo părere mie sau colegilor mei primari”, a declarat social-democrata.

Întrebată dacă documentele au fost transmise către Bruxelles, Vasilescu a răspuns: „probabil că da, pentru că este termenul. Cert este că nici măcar nu s-a făcut o discuție”. Referitor la instituția care ar fi transmis planurile, aceasta a precizat: „Ministerul Fondurilor Europene. Probabil că domnul Pîslaru ar trebui să știe despre acest lucru”.

Lia Olguța Vasilescu a mai afirmat că nu ar fi existat discuții nici în fosta coaliție de guvernare, nici în Parlament și nici cu partenerii sociali sau ministerele implicate.