PNL merge înainte cu noua Lege a salarizării. Proiectul intră miercuri în Parlament, în ciuda protestelor

PNL și-a mandatat parlamentarii să voteze noua Lege a salarizării și celelalte proiecte necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, de care depinde ultima cerere de plată a României. Proiectul privind salarizarea bugetarilor urmează să fie depus miercuri la Senat, în timp ce sindicatele din mai multe domenii au declanșat sau pregătesc acțiuni de protest. Liberalii solicită convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru adoptarea celor șase acte normative. În același timp, în interiorul partidului au existat discuții și pe tema aplicării cotei de TVA de 21% pentru anumite tranzacții imobiliare.

PNL a decis, în ședința Biroului Politic Național desfășurată luni, 20 iulie, să susțină în Parlament toate cele șase proiecte legislative necesare pentru îndeplinirea ultimelor jaloane asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Printre acestea se află și noua Lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice, document care a generat deja nemulțumiri în mai multe sectoare bugetare.

În cadrul reuniunii, președintele PNL, Ilie Bolojan, a prezentat stadiul fiecăruia dintre proiectele legislative. Patru dintre acestea au fost deja depuse în Parlament, în timp ce alte două se află în etapa finală a consultării publice și urmează să fie înregistrate în perioada imediat următoare.

Biroul Politic Național a mandatat grupurile parlamentare liberale din Camera Deputaților și Senat să voteze toate cele șase proiecte, considerate esențiale pentru accesarea fondurilor europene.

„Fiecare jalon îndeplinit înseamnă bani europeni care pot fi accesați de România”, transmite conducerea PNL.

Unul dintre proiectele aflate încă în consultare publică este cel privind consolidarea legislației în domeniul integrității. Acesta urmează să fie depus marți, 21 iulie, la Camera Deputaților, imediat după încheierea procedurilor de consultare.

Noua Lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice va fi înregistrată miercuri, 22 iulie, la Senat. Actul normativ reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România în relația cu Comisia Europeană și condiționează plata ultimei tranșe din PNRR.

Liberalii susțin că forma finală a legii trebuie să respecte atât obligațiile asumate în fața Comisiei Europene, cât și limitele reale ale bugetului de stat.

PNL afirmă că este dispus să accepte modificări asupra proiectului doar dacă acestea respectă jaloanele din PNRR, sunt agreate de Comisia Europeană și nu afectează echilibrul bugetar.

„Amendamentele care încalcă aceste condiții nu rezolvă problema, ci pun în pericol banii europeni cuveniți României”, precizează PNL.

Noua Lege a salarizării a generat deja reacții din partea sindicatelor din sănătate, asistență socială și administrație publică. Reprezentanții angajaților reclamă posibile diminuări ale veniturilor și menținerea unor diferențe salariale între categorii profesionale și instituții, iar protestele ar putea continua și în perioada următoare.

Conducerea PNL consideră că Parlamentul trebuie convocat în sesiune extraordinară începând de săptămâna viitoare, astfel încât cele șase proiecte să fie analizate și adoptate fără întârzieri.

Formațiunea anunță că parlamentarii liberali vor participa la lucrările comisiilor de specialitate și la ședințele de plen pentru accelerarea procesului legislativ.

PNL avertizează că eventualele blocaje sau întârzieri pot pune în pericol accesarea ultimei tranșe de granturi din PNRR, estimată la aproximativ 3 miliarde de euro.

„România nu își permite să piardă miliarde de euro din cauza întârzierilor sau a disputelor politice. Responsabilitatea tuturor partidelor este să respecte angajamentele asumate și să protejeze interesele țării”, se arată în comunicatul liberalilor.

Totodată, conducerea partidului subliniază că reformele prevăzute în PNRR au fost asumate de guvernele care au condus România în ultimii ani și solicită sprijinul tuturor formațiunilor parlamentare pentru adoptarea proiectelor.

În aceeași ședință, conducerea PNL a analizat și efectele blocajului produs în sistemul informatic e-Terra al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară asupra tranzacțiilor imobiliare.

Potrivit unor surse politice, prim-vicepreședintele PNL, Nicoleta Pauliuc, a propus prelungirea perioadei în care anumite tranzacții imobiliare pot beneficia de cota redusă de TVA de 9%, în condițiile în care numeroase contracte nu pot fi finalizate din cauza indisponibilității platformei informatice.

Aceleași surse susțin că aceasta a cerut și convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru modificarea legislației înainte ca, de la 1 august, să intre în vigoare cota standard de TVA de 21% pentru tranzacțiile vizate.

Potrivit surselor citate, premierul Ilie Bolojan s-a opus propunerii privind prelungirea termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA.

„Nu se pot face excepții”, ar fi spus acesta, potrivit surselor citate.

Conform acelorași informații, șeful Executivului a arătat că sistemul informatic al ANCPI ar urma să fie repus în funcțiune în următoarele zile și a transmis că nu susține introducerea unor derogări privind aplicarea TVA.

Sursele mai afirmă că Ilie Bolojan a invocat faptul că majorarea TVA la 21% face parte din angajamentele asumate de România în relația cu partenerii europeni și trebuie aplicată conform calendarului stabilit.

Discuțiile din interiorul PNL au loc în contextul atacului cibernetic care a vizat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și a blocat funcționarea sistemului e-Terra.

Din 14 iulie 2026, platforma utilizată pentru operațiunile de cadastru și carte funciară este indisponibilă la nivel național. Un atacator care folosește pseudonimul „ByteToBreach” a susținut că a sustras baze de date și codul-sursă al aplicației, oferindu-le ulterior spre vânzare pe internet.

Conducerea ANCPI a transmis că bazele de date tehnice și juridice nu au fost compromise și că instituția dispune de copii de siguranță care permit recuperarea informațiilor.

Blocarea sistemului afectează direct cumpărătorii și vânzătorii de locuințe, notarii și instituțiile bancare, întrucât operațiunile de intabulare și acordarea creditelor ipotecare nu pot fi finalizate în condiții normale.

În lipsa reluării rapide a funcționării platformei e-Terra, numeroase tranzacții riscă să nu fie încheiate înainte de 1 august, dată de la care TVA pentru anumite operațiuni imobiliare urmează să crească de la 9% la 21%.