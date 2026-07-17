Ministerul Dezvoltării a decontat peste 203 milioane de lei pentru proiecte din PNRR. Banii au fost direcționați către 271 de proiecte din transport, renovare și educație

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a anunțat că a decontat lucrări în valoare totală de 203.968.400,74 de lei pentru 271 de proiecte realizate prin componentele C10 – Fondul local, C5 – Valul renovării și C15 – Educație din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), potrivit unui comunicat al instituției.

Conform ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, cea mai mare parte a sumei a fost alocată pentru proiectele din cadrul Componentei C10 – Fondul local, potrivit MDLPA. Astfel, au fost decontați 113.405.099,65 de lei pentru plata a 139 de facturi, aferente investițiilor destinate dezvoltării infrastructurii pentru transportul verde și elaborării sau actualizării documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană.

„Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 203.968.400,74 de lei pentru 271 de lucrări realizate prin componentele C10 – Fondul local, C5 – Valul renovării și C15 – Educație, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – a anunțat ministrul Cseke Attila. Astfel, au fost decontate 113.405.099,65 de lei pentru 139 de facturi aferente Componentei C10 – Fondul local, pentru asigurarea infrastructurii pentru transportul verde și elaborarea sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană”, informează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației într-un comunicat.

Pentru proiectele derulate prin Componenta C5 – Valul renovării, Ministerul Dezvoltării a decontat 66.672.784,61 de lei, sumă utilizată pentru achitarea a 81 de facturi. Fondurile au vizat investiții pentru creșterea eficienței energetice, reabilitarea termică, consolidarea, modernizarea și renovarea seismică a clădirilor publice și a blocurilor de locuințe.

De asemenea, prin Componenta C15 – Educație, au fost alocate 23.890.516,48 de lei pentru plata a 51 de facturi. Aceste finanțări sunt destinate construirii unor creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul.

„Pentru Componenta C5 – Valul renovării, au fost decontate 66.672.784,61 pentru achitarea a 81 de facturi care vizează creșterea eficienței energetice, reabilitarea termică, consolidarea, modernizarea și renovarea seismică a unor clădiri publice și blocuri de locuințe. Alte 23.890.516,48 de lei au fost alocate, prin Componenta C15 – Educație, pentru achitarea a 51 de facturi care au ca obiectiv construcția de creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul”, au conchis autoritățile.

Ministerul Dezvoltării precizează că situația completă a plăților efectuate în cadrul acestor programe este disponibilă pe site-ul instituției.