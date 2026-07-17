Ministerul Dezvoltării a decontat peste 203 milioane de lei pentru proiecte din PNRR. Banii au fost direcționați către 271 de proiecte din transport, renovare și educație
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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a anunțat că a decontat lucrări în valoare totală de 203.968.400,74 de lei pentru 271 de proiecte realizate prin componentele C10 – Fondul local, C5 – Valul renovării și C15 – Educație din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), potrivit unui comunicat al instituției.
Ministerul Dezvoltării a decontat aproape 204 milioane de lei pentru proiecte finanțate prin PNRR
Conform ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, cea mai mare parte a sumei a fost alocată pentru proiectele din cadrul Componentei C10 – Fondul local, potrivit MDLPA. Astfel, au fost decontați 113.405.099,65 de lei pentru plata a 139 de facturi, aferente investițiilor destinate dezvoltării infrastructurii pentru transportul verde și elaborării sau actualizării documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană.
„Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 203.968.400,74 de lei pentru 271 de lucrări realizate prin componentele C10 – Fondul local, C5 – Valul renovării și C15 – Educație, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – a anunțat ministrul Cseke Attila.
Astfel, au fost decontate 113.405.099,65 de lei pentru 139 de facturi aferente Componentei C10 – Fondul local, pentru asigurarea infrastructurii pentru transportul verde și elaborarea sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană”, informează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației într-un comunicat.
Pentru proiectele derulate prin Componenta C5 – Valul renovării, Ministerul Dezvoltării a decontat 66.672.784,61 de lei
Pentru proiectele derulate prin Componenta C5 – Valul renovării, Ministerul Dezvoltării a decontat 66.672.784,61 de lei, sumă utilizată pentru achitarea a 81 de facturi. Fondurile au vizat investiții pentru creșterea eficienței energetice, reabilitarea termică, consolidarea, modernizarea și renovarea seismică a clădirilor publice și a blocurilor de locuințe.
De asemenea, prin Componenta C15 – Educație, au fost alocate 23.890.516,48 de lei pentru plata a 51 de facturi. Aceste finanțări sunt destinate construirii unor creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul.
„Pentru Componenta C5 – Valul renovării, au fost decontate 66.672.784,61 pentru achitarea a 81 de facturi care vizează creșterea eficienței energetice, reabilitarea termică, consolidarea, modernizarea și renovarea seismică a unor clădiri publice și blocuri de locuințe.
Alte 23.890.516,48 de lei au fost alocate, prin Componenta C15 – Educație, pentru achitarea a 51 de facturi care au ca obiectiv construcția de creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul”, au conchis autoritățile.
Ministerul Dezvoltării precizează că situația completă a plăților efectuate în cadrul acestor programe este disponibilă pe site-ul instituției.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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