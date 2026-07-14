Cseke Attila cere accelerarea lucrărilor la spitalele din PNRR. Termen-limită 31 august: „Fiecare zi contează”

Spitalele construite cu bani din Planul Național de Redresare și Reziliență intră într-o etapă decisivă, înaintea termenului-limită pentru finalizarea investițiilor. Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a cerut constructorilor, beneficiarilor și autorităților locale să accelereze lucrările și să înceapă procedurile de recepție imediat ce situația din teren permite acest lucru.

Miza este închiderea la timp a proiectelor finanțate prin PNRR și trecerea cât mai rapidă a noilor unități medicale în etapa de operaționalizare. Termenul avut în vedere este 31 august 2026, iar Ministerul Sănătății avertizează că fiecare zi rămasă până atunci poate deveni importantă pentru investițiile aflate încă în derulare.

Șapte dintre cele opt spitale finanțate prin PNRR au ajuns deja la un grad de execuție cuprins între 91% și 100%. Un singur proiect se află la un nivel semnificativ mai redus al lucrărilor.

Ministrul interimar al Sănătății a organizat marți o videoconferință cu reprezentanții spitalelor construite prin PNRR, companiile care execută lucrările și autoritățile locale implicate în proiecte.

Discuțiile au vizat stadiul actual al investițiilor și măsurile care trebuie luate pentru respectarea calendarului asumat.

Cseke Attila a solicitat ca procedurile de recepție să nu fie amânate automat până la apropierea termenului de 31 august. În cazul proiectelor unde stadiul lucrărilor permite acest lucru, recepția trebuie începută mai devreme.

Obiectivul este ca eventualele proceduri administrative și tehnice necesare la finalizarea construcțiilor să fie parcurse din timp, iar proiectele să poată fi închise în calendarul stabilit.

După recepția lucrărilor, spitalele vor putea avansa către operaționalizare și, ulterior, către utilizarea efectivă în sistemul medical.

Datele prezentate de Ministerul Sănătății indică un grad avansat de realizare pentru majoritatea investițiilor analizate.

Șapte dintre cele opt spitale finanțate prin PNRR au ajuns la un stadiu de execuție cuprins între 91% și 100%. În aceste cazuri, presiunea se mută asupra finalizării ultimelor lucrări și a pregătirii procedurilor necesare pentru recepție.

Ministerul Sănătății urmărește ca proiectele aflate foarte aproape de finalizare să nu acumuleze întârzieri în ultima etapă.

Accelerarea lucrărilor nu privește doar activitatea constructorilor. Beneficiarii investițiilor și autoritățile locale trebuie, la rândul lor, să pregătească etapele administrative necesare pentru închiderea proiectelor.

Excepția de la situația generală este proiectul Spitalului Județean de Urgență Constanța – Mama și Copilul. Investiția a ajuns la un grad de execuție de 69%.

Lucrările nu se vor opri însă după expirarea termenului asociat finanțării prin PNRR. Potrivit Ministerului Sănătății, proiectul va continua prin Programul Operațional Sănătate după data de 31 august 2026.

Până atunci, Cseke Attila cere accelerarea execuției pentru ca un volum cât mai mare de lucrări să poată fi realizat și decontat din fondurile disponibile prin PNRR.

„Excepţia este proiectul Spitalului Judeţean de Urgenţă Constanţa – Mama şi Copilul, aflat la 69% grad de execuţie. Investiţia va continua prin Programul Operaţional Sănătate (POS) după 31 august 2026, însă ministrul a solicitat ca până atunci să fie decontat un volum cât mai mare de lucrări din fondurile PNRR”, se arată în comunicatul Ministerului Sănătății.

Astfel, proiectul de la Constanța va beneficia de continuitatea finanțării, însă autoritățile încearcă să maximizeze utilizarea fondurilor din PNRR până la termenul stabilit.

Cseke Attila susține că, din punctul de vedere al Ministerului Sănătății, obligațiile necesare pentru continuarea proiectelor au fost îndeplinite.

Potrivit ministrului interimar, facturile sunt achitate la zi, iar fondurile necesare investițiilor sunt prevăzute în bugetul Ministerului Sănătății.

În același timp, au fost adoptate hotărârile de Guvern necesare pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectelor.

În aceste condiții, Cseke Attila afirmă că nu există blocaje la nivelul Ministerului Sănătății și transferă presiunea asupra constructorilor, beneficiarilor și autorităților locale implicate în finalizarea investițiilor.

Ministrul interimar al Sănătății avertizează că perioada rămasă până la termenul din 31 august trebuie folosită pentru accelerarea lucrărilor și pregătirea recepției spitalelor.

„Din partea Ministerului Sănătăţii nu există blocaje. De acum înainte, fiecare zi contează. Constructorii, beneficiarii şi autorităţile locale trebuie să accelereze ritmul de lucru şi să înceapă procedurile de recepţie imediat ce stadiul lucrărilor permite acest lucru. Obiectivul este unul singur: finalizarea acestor spitale şi punerea lor în slujba pacienţilor, fără întârzieri. România are nevoie de spitale noi”, a declarat ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila.

Mesajul transmis de ministru vine în contextul în care proiectele finanțate prin PNRR se apropie de termenul decisiv pentru închiderea investițiilor.

Pentru spitalele care au ajuns la un grad de execuție de peste 90%, prioritatea este finalizarea ultimelor lucrări și demararea recepției fără întârzieri administrative.

Ministerul Sănătății anunță că va continua să urmărească situația fiecărui șantier. Monitorizarea va viza atât ritmul de execuție, cât și respectarea graficelor stabilite pentru investiții.

Autoritățile vor urmări îndeaproape evoluția proiectelor până la finalizarea tuturor spitalelor incluse în program.

Recepția unei construcții reprezintă o etapă importantă, însă nu înseamnă automat că unitatea medicală poate primi imediat pacienți. După finalizarea lucrărilor urmează procedurile necesare pentru operaționalizarea efectivă, inclusiv etapele administrative și tehnice aferente punerii în funcțiune.

Tocmai din acest motiv, Ministerul Sănătății solicită începerea recepției înainte de termenul-limită acolo unde stadiul investițiilor permite acest lucru.

Cu șapte dintre cele opt spitale ajunse la un grad de execuție între 91% și 100%, ultimele săptămâni înainte de 31 august 2026 devin decisive pentru închiderea proiectelor finanțate prin PNRR și trecerea noilor unități medicale către etapa de operaționalizare.