Dragoș Pîslaru acuză PSD că pune în pericol reformele asumate prin PNRR: Nu poți să refuzi reformele la care România s-a angajat

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat că Comisia Europeană a aprobat propunerea de renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precizând că mai este necesară doar aprobarea formală a Consiliului Uniunii Europene, programată pentru 7 august.

Potrivit ministrului, această etapă reprezintă rezultatul mai multor luni de negocieri desfășurate la Bruxelles pentru salvarea unui număr cât mai mare de investiții și a fondurilor europene alocate României. El susține că, din acest moment, succesul implementării PNRR depinde de capacitatea României de a realiza reformele asumate.

În același mesaj publicat pe Facebook, Dragoș Pîslaru formulează critici la adresa Partidului Social Democrat și a liderului interimar al formațiunii, Sorin Grindeanu, despre care afirmă că a anunțat că PSD nu va vota legea salarizării și că amenință să blocheze și reforma privind integritatea în funcția publică.

„Ce e bine pentru România nu e bine pentru PSD: O veste bună, în exclusivitate, de la Bruxelles: Comisia Europeană tocmai a aprobat astăzi propunerea de renegociere a PNRR.

Urmează ultimul pas: aprobarea formală de către Consiliul Uniunii Europene, pe 7 august. După luni de muncă pentru a salva cât mai multe investiții și cât mai mulți bani europeni pentru România, am ajuns în punctul în care totul depinde acum doar de capacitatea României de a livra reformele promise. Și, din păcate, fix aici se rupe filmul. În timp ce la Bruxelles obținem rezultate fantastice, la București, domnul Sorin Grindeanu anunță că PSD nu va vota legea salarizării și amenință că va sabota și reforma privind integritatea în funcția publică”, a scris Pîslaru pe Facebook.

Ministrul susține că România nu poate solicita fonduri europene și, în același timp, să refuze reformele asumate prin PNRR. El afirmă că nu poate exista susținere pentru finanțarea europeană fără respectarea jaloanelor convenite cu Uniunea Europeană.

Referindu-se la reforma salarizării unitare, Dragoș Pîslaru afirmă că aceasta a fost amânată în mod repetat și mutată succesiv dintr-o cerere de plată în alta. El susține că Sorin Grindeanu a recunoscut că jalonul privind legea salarizării a fost transferat din cererea de plată numărul 3 în cererea de plată numărul 6 și afirmă că, după ani de amânări, PSD anunță din nou că nu va susține adoptarea legii.

În ceea ce privește reforma referitoare la integritatea în funcția publică, ministrul susține că dezbaterea ar trebui să se concentreze asupra consolidării Agenției Naționale de Integritate și asupra întăririi instituțiilor statului. El acuză PSD că încearcă să mute discuția către cazul lui Dominic Fritz și alte situații individuale, apreciind că reforma vizează reguli clare și instituții eficiente pentru protejarea integrității în administrația publică.

„Nu poți pretinde miliarde de euro de la Uniunea Europeană și, în același timp, să refuzi reformele la care România s-a angajat. Nu poți spune că vrei PNRR, dar să respingi jaloanele din PNRR. Nu poți aplauda banii europeni și să sabotezi condițiile asumate de România pentru a-i primi. Iar istoria ultimilor ani este, din păcate, foarte clară: Pe salarizarea unitară: reforma a fost amânată succesiv și împinsă dintr-o cerere de plată în alta. Chiar domnul Grindeanu recunoaște astăzi că jalonul a fost mutat din cererea de plată 3 în cererea de plată 6. Ani de zile reforma nu a fost făcută. Acum, când trebuie în sfârșit livrată, ni se spune din nou: nu votăm. Pe integritatea în funcția publică, în loc să discutăm despre cum întărim Agenția Națională de Integritate și cum construim instituții mai puternice și mai credibile, PSD încearcă să mute discuția spre Dominic Fritz și alte cazuri individuale. Este o diversiune. Reforma nu este despre un om, un partid sau un dosar. Este despre capacitatea statului român de a avea reguli clare și instituții eficiente pentru apărarea integrității în funcția publică”, a mai scris ministrul interimar.

Totodată, Dragoș Pîslaru susține că reforma urbanismului a fost întârziată ani la rând din cauza blocajelor și conflictelor privind competențele de emitere a autorizațiilor de construire, inclusiv în disputa dintre administrațiile PSD de sector și Primăria Capitalei. În opinia sa, aceste conflicte au împiedicat modernizarea legislației și reducerea birocrației.

Ministrul susține că și reforma privind decarbonizarea a fost amânată în mod repetat, ceea ce a făcut ca România să negocieze sub presiunea termenelor-limită și a riscului de a pierde fonduri europene.

Potrivit lui Dragoș Pîslaru, în ultimii ani PSD a practicat o politică a amânărilor, evitând asumarea responsabilității pentru implementarea reformelor.

„Pe reforma urbanismului, România a pierdut ani întregi în blocaje și conflicte privind competențele de emitere a autorizațiilor de construire, inclusiv în disputa dintre administrațiile PSD de sector și Primăria Capitalei. În loc să modernizăm legislația și să reducem birocrația, interesele politice locale au ținut reforma pe loc. Pe decarbonizare, din nou, reformele au fost împinse până în ultimul moment, iar România a ajuns să negocieze sub presiunea termenelor-limită și a riscului de a pierde fonduri europene. În toți acești ani, PSD a practicat politica tergiversării, amânând de fiecare dată decizia tocmai de frică să nu își asume ei vreo responsabilitate”, susține ministrul interimar.

În schimb, ministrul afirmă că Guvernul condus de Ilie Bolojan a accelerat implementarea reformelor și și-a asumat deciziile dificile, susținând că Executivul a demonstrat că poate acționa în interesul României.

Dragoș Pîslaru subliniază că Planul Național de Redresare și Reziliență nu aparține unui partid, unui ministru sau unui guvern, ci reprezintă un plan destinat dezvoltării României. El arată că PNRR include investiții în autostrăzi, spitale, școli, digitalizare, energie, modernizarea administrației și atragerea unor miliarde de euro pentru dezvoltarea țării.

În final, ministrul interimar al Muncii lansează un apel către PSD, solicitând formațiunii să susțină reformele asumate de România și să nu pună în pericol implementarea PNRR și accesul la fondurile europene.

„Guvernul condus de Ilie Bolojan a împins reformele înainte cu toată puterea, ne-am asumat deciziile dificile și am dovedit că putem avea în Guvern și oameni politici responsabili, care acționează în interesul țării. PNRR nu este al unui partid. Nu este al unui ministru. Nu este al unui guvern. Este un plan pentru dezvoltarea României: Autostrăzi, spitale, școli, digitalizare, energie, modernizarea administrației și miliarde de euro care schimbă în bine viața românilor. Așa că fac un apel foarte clar la responsabilitate către PSD: Nu puneți, domnilor de la PSD, viitorul României în pericol pentru agenda voastră politică măruntă. Ani de zile v-ați bătut cu pumnul în piept de grija interesului național. Iată că aveți acum, în sfârșit, șansa să demonstrați cât de mult vă iubiți țara și cât de tare îi respectați pe români. Nu mai sabotați România”, a încheiat ministrul interimar.

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